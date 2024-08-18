Orman yangınlarında son durum: İzmir, Bolu, Muğla, Manisa... Bakan Yumaklı: Şu an 8 aktif yangınımız var

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İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Balıklıova Mahallesi'nde bir site yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Alevlerin siteye yaklaşması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tedbiren sitenin tahliyesini başlattı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki bir sitenin tahliye edildiğini söyledi. Bölgede devam eden söndürme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Elban, yangına bölgedeki kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımların neden olduğunu bildirdi.
Bölgenin ağırlıklı makilik alan olduğunu belirten Elban, "Yangın, havanın çok sıcak ve kurak olması artı şiddetli rüzgar neticesiyle çok hızlı yayılım gösterdi." dedi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma, polis ve diğer kurum ekiplerinin müdahale etmek için sahada olduğunu anlatan Elban, şöyle devam etti:
TAHLİYELER GERÇEKLEŞTİ
"Ekipler hızlı müdahale etmesine rağmen belli oranda yangın maalesef yayıldı. Bölgede 440 konuttan oluşan bir yazlık site var, bu site dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor. Bu siteye de ulaşmaması ve can, mal kaybı olmaması için tüm ekiplerimiz yoğun bir şekilde oraya yangının ulaşmaması için çalışıyor. Vatandaşlarımızın da bir riske girmeden oradan ayrılması için uyarıya bulunduğumuzda, vatandaşlarımın büyük çoğunluğu uyarımızı dikkate alarak evlerini terk ettiler. Fakat 34 vatandaşımız son ana kadar ayrılmama konusunda direnç gösterince onları da kara yoluyla risk oluşturduğu için sahil güvenlik ekiplerimizin teknesiyle deniz yoluyla tahliye ettik."
"YERLEŞİM YERLERİNDE RİSK YOK"
Elban, yangının hem site hem de bölgedeki yerleşim yerleri açısından bir risk oluşturmadığını söyledi. Karşıyaka Yamanlar'daki yangına müdahalenin sürdüğünü anlatan Elban, "Akşam üzeri 17.30 gibi Menderes ilçemizde bir yangın başladı ve o devam ediyor. Tire ve Bayındır'daki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Ancak buradaki, Menderes'teki ve Yamanlar'daki henüz aktif durumunu koruyor. Ancak Yamanlar'daki yangının enerjisi düşürüldü. İnşallah kısa sürede iyi haberler vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü çıkan ve Cuma günü de Salihli ilçesine sıçrayan yangına söndürme çalışmaları 80 saattir havadan ve karadan devam ediyor.Gördes'in Boyalı, Karayakup, Çağlayan, Yeniköy, Malkoca ve Dalkara, Mahalleleri ile Salihli'nin Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır, Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy Mahallelerini etkileyen yangında, ormanlık alanların yanı sıra tarımsal alanlar zarar gördü. Rüzgarın da etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangına kontrol altına almak için 1 uçak, 3 helikopter, 93 söndürme ekibi, 34 su ikmal aracı, 26 iş makinesi, 7 AFAD ekibi, 5 emniyet ekibi, 30 jandarma timi, 4 jandarma ve TOMA olmak üzere 529 personel, gece gündüz demeden mücadele veriyor. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ve Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, geniş bir alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Öte yandan 5'inci gününe giren orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir, Aydın ve Bolu’daki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin havadan yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir’deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopter daha görevlendirilerek TSK’ya ait bölgedeki helikopter sayısı 8’e çıkartıldı. Şu an için toplam 13 helikopter ile İzmir, Aydın ve Bolu’daki yangınları söndürme çalışmalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Muğla Kavaklıdere’ye ulaşan yangında havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin müdahalesi sona erirken müdahale için gece görüşlü helikopter devreye girdi. Yangına kara unsurlarının yanı sıra gece görüşlü helikopterin müdahalesi devam ediyor.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Muğla Kavaklıdere’ye ulaşan yangında havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin müdahalesi sona erirken müdahale için gece görüşlü helikopter devreye girdi. Yangına kara unsurlarının yanı sıra gece görüşlü helikopterin müdahalesi devam ediyor. Öte yandan, yangın İnsasız Hava Aracı(İHA) tarafından görüntülendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle Yeşilköy Mahallesi'ne geldi. Burada yetkililerden bilgi alan Vedat Işıkhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınla ilgili tüm kurumların anında müdahale ettiğini vurguladı.
Tüm kentlerdeki yangınları büyük üzüntüyle takip ettiklerini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:
"Burada sivil, özel tüm birimlerimiz yangına müdahale ediyorlar. Allah afeti tekrar yaşatmasın inşallah. Dileğimiz bu. Az önce Sayın Tarım ve Orman Bakanımız ifade etti, 15 Eylül'e kadar da teyakkuz halinde olmamız lazım. Dikkatli olmalıyız. En ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor. Bu çerçevede inşallah vatandaşlarımızın teyakkuzda olmasını özellikle istirham ediyorum. Hep birlikte inşallah bu tür afetleri bir daha yaşamayız. Üzerimize düşen bir şey olursa da 24 saat çalışmaya hazırız, Allah bir daha bu tür afetleri yaşatmasın." Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yangınların kontrol altına alınması için çalışan herkese şükranlarını iletti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:
Aydın Bozdoğan haricindeki yangınların zaman zaman enerjisini düşürdük. Meteorolojik olaylar nedeniyle zaman zaman da enerji yükseldi. An itibariyle enerjileri düşürüldü diyebilirim. Şu an içinde bulunduğumuz alan içerisinde iki farklı nokta var. Kuzey ve Güney kanadı. Yaklaşık 9 kilometrelik hat yaptı. Bir önceki gün şiddetli rüzgârın oluşturduğu hasar çok geniş bir alan yayıldığı için bizlerin müdahale şansını çok güçleştirdi. Arkadaşlarımız burada da çok yoğun mücadele ettiler. Bu 9 km'lik hattın orta alandaki kısımları hallettiler. Ben 3 gecedir uyumayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
"ŞU AN 8 AKTİF YANGINIMIZ VAR. BUNLARDAN 4'ÜNÜN ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ"
İzmir Yamanlar'da gün içerisinde değişmekle beraber 3 uçak 15 helikopter 60 arazöz ve 390 personel çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Burada da 7 uçak helikopter 15 helikopter 62 kara aracı ve yaklaşık 368 personel. Ben bunları direkt yangına müdahale eden arkadaşlar olarak söylüyorum. Yerel yönetimlerin de bizlere destekleri oluyor. Bazı uyarılar yapmıştık. Güç içerisinde 3 tane yangın oldu. Birisi İzmir Menderes'te baraj yanında. Bütün bunlar güçlerimizin bölünmesine neden oluyor. Enerji nakil hattı olduğunu tespit ettik. 16.45'te başladı 16.55'te ilk müdahale yapıldı. Hala müdahale devam ediyor. Biz de buradan İzmir'e gideceğiz. İkin yangın Uşak Eşme'de başladı. 13.19'da başladı. 13.30'da müdahale edildi. Ormanlık alanda başladı. Burada da 3 helikopter 14 arazöz ve 79 personel görevlendirildi. İzmir Karaburun'da da yangın çıktı. Arkadaşlarımız oralar için de planlamasını yapıyor. Şu an 8 aktif yangınımız var. Bunlardan 4'ünün enerjisi düşürüldü. İçinde bulunduğumuz Aydın da dahil olmak üzere diğer 3'ü ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız gece boyu devam edecek.
AZERBAYCAN'DAN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GELİYOR
Sayın Cumhurbaşkanımız ile Azerbaycan lideri Aliyev arasında bir görüşme oldu. Aliyev bir yangın söndürme uçağının Türkiye'ye tahsis edildiğini söyledi. Bu gece 23.00 itibariyle Adnan Menderes Havalimanı'na inmiş olacak.
Bizler yangınla mücadele hiç yorulmayan hiç acıkmayan hiç uykusu gelmeyen bir düşmanla mücadele ediyoruz. Ama bizim arkadaşlarımızın uykusu, yorgunluğu oluyor, acıkıyorlar, susuyorlar. Bunların birçoğunu olabilecek en şartlarda karşılıyoruz. Siz ne kadar iyi olursanız olun vatandaşlarımızın desteği olmadan bu mücadele kazanılamaz. Biz hassasiyet istiyoruz. 15 Eylül'e kadar mümkünse ateş olabilecek bir unsuru kapalı alan dışında gerçekleştirmemelerini istiyoruz.