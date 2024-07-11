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Son dakika: NATO Zirvesi'nin son gün oturumları başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Müttefik ve Ortak Devletler toplantısına katıldı

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#NATO#Zirve#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika: NATO Zirvesinin son gün oturumları başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Müttefik ve Ortak Devletler toplantısına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 18:20

Son dakika haberine göre; ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen 75. NATO Zirvesi'nin son gün oturumları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılım sağladığı zirvede, NATO üyelerinin devlet ve hükümet başkanları ile zirveye davet edilen Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda temsilcileri, son gün oturumlarının ilkinde bir araya geldi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında bir araya gelen liderler, NATO ve Asya-Pasifik'te ortaklıkların geliştirilmesini ele alacak. Oturumun açılış konuşmasını yapan Stoltenberg, toplantıda ortak güvenlik sınamalarını görüşeceklerini bildirdi. Stoltenberg, "Bu çerçevede, Rusya'nın Ukrayna savaşı, Çin'in Rusya'nın savaş ekonomisine desteği ve otoriter güçler arasındaki yakınlaşmaları ele alacağız" dedi. NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra AB, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda temsilcilerinin katıldığı oturumda, Stoltenberg, tüm bu sınamalara karşı barış ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak için "birlikte çalışmamız gerek" mesajını verdi. NATO Zirvesi'nde yaşanan gelişmeler haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Müttefik ve Ortak Devletler toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin başkenti Washington’da NATO Liderler Zirvesi marjında düzenlenen Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na katıldı.





Erdoğan, toplantı öncesi mevkidaşları ve diğer liderlerle sohbet etti.

 

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Canlı Anlatım Özeti

timelineCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Müttefik ve Ortak Devletler toplantısına katıldı
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#NATO#Zirve#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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