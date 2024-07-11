Son dakika: NATO Zirvesi'nin son gün oturumları başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Müttefik ve Ortak Devletler toplantısına katıldı

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında bir araya gelen liderler, NATO ve Asya-Pasifik'te ortaklıkların geliştirilmesini ele alacak. Oturumun açılış konuşmasını yapan Stoltenberg, toplantıda ortak güvenlik sınamalarını görüşeceklerini bildirdi. Stoltenberg, "Bu çerçevede, Rusya'nın Ukrayna savaşı, Çin'in Rusya'nın savaş ekonomisine desteği ve otoriter güçler arasındaki yakınlaşmaları ele alacağız" dedi. NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra AB, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda temsilcilerinin katıldığı oturumda, Stoltenberg, tüm bu sınamalara karşı barış ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak için "birlikte çalışmamız gerek" mesajını verdi. NATO Zirvesi'nde yaşanan gelişmeler haberimizde...