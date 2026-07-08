NATO Zirvesi | Ankara dünya liderlerini ağırlıyor

RUTTE'DEN İRAN AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara Zirvesi'nin ikinci gününde, devlet ve hükümet başkanlarını "Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı"nda bir araya getirecek ana oturumunun öncesinde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte şu ifadeleri kullandı:

"Başlamadan önce savaşları durdurmak lazım. Bu yüzden savunma bütçesini artırmalıyız.

"HEDEF GÜÇLÜ VE DÖNÜŞMÜŞ BİR NATO"

Ukrayna'yı destekleme konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz. Güçlü ve dönüşmüş bir NATO'ya sahip olmalıyız. ABD açısından bakarsanız Avrupalı müttefikler artık çok daha kabiliyetli. Başkan Trump, tüm ABD başkanlarının yapmak istediği şeyi başardı. Avrupa ve ABD'deki savunma harcamalarını artırdı. Sadece Başkan Trump sayesinde değil, Ruslar yüzünden de bunu yaptık. Çok daha güçlü bir NATO'dan bahsediyoruz çok daha güçlü bir Avrupa'dan bahsediyoruz.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHI OLMAMALI"

Bugün İran üzerine de konuşmayı bekliyorum müttefiklerimizle ve şunu yeniden söylemeliyiz İran'ın nükleer silahı olmamalı. Hürmüz Boğazı'nın da komple açık olması gerek. Bizim için çok önemli ve kritik bir nokta.

Bu saldırılar gerekliydi. Çünkü İran ateşkesi ihlal etti. Gemilerin saldırıya uğradığını gördük. Ve ABD'nin burada tepki vermesinin çok doğal olduğunu düşünüyorum."