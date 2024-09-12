Narin Güran cinayetinde şüpheliler adliyeye getirildi! Gözaltına alınmayan tek amca CNN TÜRK'e konuştu...

GÖZALTINA ALINMAYAN TEK AMCA KONUŞTU

Narin Güran'ın gözaltına alınmadığı tek amca Erhan Güran CNN TÜRK'ten Serdar Er'e açıklamalarda bulundu.

İşte Erhan Güran'ın açıklamaları:

"Sanki programları dinlediğimde Nevzat bu köyde oturmuyormuş gibi, evi uzaktaymış gibi. Komşumuzdu. Zaten Narin onları tanıyordu. Çağırsaydı Narin gider evlerine. İhtimalleri siz değerlendirin. Narin'in evi de belli Nevzat Bahtiyar'ın evi de belli. Olay gününden bu güne kadar devletimden bir şüphem yok. Adalet tecelli edecek. Bizim amacımız kim olursa olsun, bu insanın, bu caninin insan diyemezsiniz cezalandırılıp az bir nebze de olsa yüreğimizin soğuması. Mezarında rahat uyusun.



"SALİM'İ SAVUNUYORDU"

(Nevzat Bahtiyar'ın evi) Yukarıda oturan tam tepede bu ev gözükür mü? Nevzat'la hiçbir sıkıntımız yoktu. Olaydan sonra camide geldi yanıma oturdu. İnsan bu kadar soğukkanlı olabilir mi? Kendince kafasında planını kurmuş. 'Ben de ifadeye gitmişim Salim'in üzerinde durdular. Salim böyle bir insan değil, yapmaz dedim' diyordu. Bana Salim'i savunuyordu. Karakola ilk gittiğinde. Ailenin hepsini tanıyor. Narin'i çağırsa Narin onun evine gider. Salim Güran'la Nevzat arasında hiçbir husumet yok. Salim Güran'dan korkacağına alsaydı, ailesinin öldürüleceğinden korkacağına alsaydı cesedi devlete teslim etseydi. Niye götürüp gömüyor ki vicdansız.



TÜLİN GÜRAN'IN ÖLÜMÜ

Hastaydı, çocuk hastanesinde yattı. Cenazemizi hastaneden aldık. Çocuk mezarlarında isim yok.

"BİZ KARDEŞLER OLARAK SALİM'İ VEKİL TAYİN ETMİŞİZ"

Biz 9 kardeşiz. Hiçbir kardeş arasında husumet yok. Biz Salim Güran'ı aile olarak vekil tayin etmişiz. Biz ona bütün işleri teslim ettik. Biz çalışıyorduk, ne milli eğitim de çalışıyorum mesela. Köy işlerine o bakıyor. Ben bu güne kadar Salim Güran'a hesap görmedim. Salim Güran'a güveniyorum. Ben ailemden kuşkulanmıyorum. İnsan ailesine böyle bir şey konduramaz. Ben devletime güveniyorum. Gözümün nuru da olsa bu işi yapan, kim olursa olsun, onu toprak da kabul etmez, onu yok edin bu dünyadan.



KÖY HALKI KORKUDAN MI KONUŞAMIYOR?

Kesinlikle öyle bir şey yok. Bilmeyen, görmeyen insan konuşabilir mi? Biz devlet miyiz, herkesi susturacağız.

Salim Güran gece -gündüz arama çalışmalarına katıldı.

ARAÇTA DNA BULUNMASI

Çıkan DNA'ya bağlıdır. Net belli midir ne çıktığı. Saç örneği normaldir, amcası, bütün yeğenlerim benim arabama da biniyor.

SALİM GÜRAN'IN ANTALYA'DAKİ BİR NUMARAYI 5 DEFA ARAMASI

Bilgim yok, belki arkadaşıdır. Amcamın oğlu var Antalya'da. Bir de üvey kardeşimin dayısı var."