Narin Güran cinayetinde 8 kişi daha tutuklandı! Anne, baba ve ağabeyinin ifadesi ortaya çıktı

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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 kişinin adliyedeki sorgulama ve yargılama işlemleri 22,5 saat sürdü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli, dün sabah saat 07.00'de adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri akşam saat 19.00'da sona erdi. 3’ü adli kontrol şartı konularak 13 kişi serbest kaldı, 9 şüpheli ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Şüpheli 9 kişinin mahkemedeki yargılamaları ise saat 23.30'da başladı. Annenin mahkemedeki işlemleri 2 saat, ağabeyi Enes'in işlemleri ise 1 saat sürdü. Sabah saat 05.30'da sona eren mahkeme sonucunda Narin Gürün’ün anne ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 15 yaşından küçük 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Böylece daha önce amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini sakladığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’la birlikte olayla ilgili tutuklu sayısı 10’a yükseldi.
TUTUKLULARDAN 8’İ NARİN’İN AKRABASI
Bu arada soruşturma kapsamında tutuklanan 10 kişiden talihsiz çocuğun cansız bedenini saklayan komşuları Nevzat Bahtiyar ile işçilerden Mehmet Selim Atasoy’un dışında kalan 8 kişinin, Narin’in birinci ve ikinci dereceden akrabaları olduğu da belirlendi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin Güran'ın annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.
Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran "Suç delillerini yok etmek", diğer 5 şüpheli ise "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerden, Narin'in amcası Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile kuzeni Melike Güran ve Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
NARİN’İN KATLEDİLMESİ OLAYINDA TUTUKLU SAYISI 10’A YÜKSELDİ
Narin Güran’ın katledilmesi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada 2 Eylül'de gözaltına alınan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan komşusu Nevzat Bahtiyar, 11 Eylül'de tutuklanmıştı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 10’a yükseldi.
Savcılık sorgusundaki ifadeleri ortaya çıkan anne Yüksel Güran, Narin’in Kur’an kursuna gitmeden önce evdeyken üstünde siyah şort ve tişört olduğunu, ancak Narin'i evden çıkarken görmediğini, bu nedenle dışarı çıkarken ne giydiğini bilmediğini söyledi.
Narin’in iki terliği olduğunu ve kaybolduğu gün kırmızı terliğini giydiğini ifade eden anne Yüksel Güran, evden çıkarken görmemesine karşın neden Narin’in kırmızı terlik giydiğini beyan ettiğinin sorulması üzerine, diğer terliği evde olduğu için kırmızı terliğini giydiğini düşündüğünü dile getirdi.
Yüksel Güran, ifadesinde, Narin’in kaybolduğunu neden eşine söylemediğinin sorulması üzerine, eşinin Batman’dan dönmekte olduğunu, yolda telaşa kapılmasın diye söylemediğini savundu.
Yüksel Güran’a, tutuklu amca Salim Güran ile ilişkisi olup olmadığı da soruldu. Salim Güran ile ilişkisi olmadığını ifade eden Yüksel Güran, "Narin’i sizinle Salim’in ilişkisine denk geldiği için mi öldürdünüz?” sorusuna Güran, kesinlikle Narin’i görmediğini, Salim Güran ile ilişkisi olamayacağını savundu.
Güran, kendi telefonundan Salim Güran’ı bir kez yanlışlıkla aradığını, başka arama yapılmışsa bunu çocuklarının yapmış olabileceğini iddia etti.
Tutuklanan Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde amca Salim Güran’ın, Narin’in yaşadığı evin ahırının olduğu bölümden kendisine doğru ''Nevzat seninle işimiz var'' diye bağırdığını beyan ettiği hatırlatılarak, bu sesi duyup duymadığının sorulması üzerine anne Yüksel Güran, evde klima çalıştırarak uyuduklarını, pencerelerin kapalı olduğunu, bu nedenle bu sesi duymamış olabileceğini kaydetti.
Evdeki halıların Narin’in kaybolduğu gün veya sonrasında yıkanıp yıkanmadığının sorulması üzerine Güran, halıları değiştirmediğini, ancak eve gelip giden olduğundan kirlendiği için Narin kaybolduktan sonra 5 veya 6’ncı günde kardeşinin halıyı temiz halılarla değiştirdiğini, eski halının evde yıkanmamış halde durduğunu söyledi.
Narin'in kaybolduğu gün Salim Güran’a battaniye verip vermediği sorulan Yüksel Güran, kimseye battaniye vermediğini, olay nedeniyle eve çok kişi gelip gittiği için evden Salim Güran’ın evine battaniye götürülmüşse bundan haberi olmadığını cevapladı.
Salim Güran’ın aracında Narin’in DNA örneğinin bulunduğunun hatırlatılmasına karşılık Yüksel Güran, ailecek hiçbir zaman Salim Güran’ın aracına binmediklerini, Narin’in de kendilerinden ayrı hiçbir zaman binmediğini, sadece 14 Temmuz 2024 tarihinde bir nişan nedeniyle Narin’in birkaç kişiyle birlikte bindiğini ve arka koltukta oturduğunu anlattı.
Güran, Nevzat Bahtiyar’ın, Narin’in cansız bedenini Salim Güran’ın kendisine verdiğini beyan ettiğinin hatırlatılması üzerine, bundan haberi olmadığını, Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın iyi arkadaş olduklarını, onları her zaman birlikte gördüğünü söyledi. Anne Y.G., amca Salim Güran ile ailece bir husumetlerinin olmadığını, kızına neden zarar verdiğini bilmediğini ifade etti.
Anne Yüksel Güran'ın, bu ifadenin ardından "Kasten öldürme suçuna iştirak etmekten" tutuklanması talep edildi.
Serbest bırakılan baba Arif Güran'ın da ifadesi ortaya çıktı. Baba ifadesinde, "Kızımın kaybolduğunu komşumdan öğrendim. Eşimle abim arasında bir ilişki olamaz. Ailem abimin aracının kullanmaz, ben ve çocuklarım binmedik. Suçlu ister kardeşim ister eşim olsun, cezalandırılsın." ifadelerini kullandı.
Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, şüphelilerin tamamının cep telefonlarındaki incelemenin sürdüğünü belirterek, “Savcılıkta, hiçbir şekilde herhangi bir adli kontrol ve koruma tedbiri olmaksızın 10’u serbest bırakıldı, 3’üne adli kontrol istendi, 9’u da tutuklamaya sevk edildi. Dediğim gibi sevk edilen anne ve ağabeyi ‘Öldürmeye iştirak’, diğer sevk edilenler ise ‘Suç ve suç delillerini gizleme’ suçuyla sevk edildi. Şu aşamada neden öldürüldüğü ile ilgili yapabileceğim bir açıklama yok. Öldüren kişi tespit edilmiş olsaydı, öldürme sebebi de açığa çıkmış olurdu. Daha önceki 2 tutuklama, bugünkü 2 tutuklama, toplamda 4 kişi ‘Öldürmeye iştirak’ suçuyla, diğerleri de öldürme fiilinden kaynaklı, ‘Suç ve suç delillerini gizlemek’ suçuyla sevk edildi. Şu anda tam anlamıyla ‘Şu sebepten dolayı öldürüldü veya katledildi’ diye dosya içeriklerine göre bir sebep belirtemeyiz. Gözaltında olan ve daha önce tutuklananların tamamının telefonlarında inceleme sürüyor. Bazı telefonların silinen bilgilerine erişme konusunda kriminal üzerine çalışmalar yapıyor. Elde edilen bazı veriler var, elde edilemeyen bazı veriler var. Bazıları söz konusu programların merkezlerinde, kamuoyunda da daha önce yansımıştı, kolluğa daha önceki yazışmalarında WhatsApp’ın veremeyeceği, daha önce paylaşılmıştı” dedi.
‘AMCA SALİM, ŞÜPHELİLERE İFADELERİNDE SAATİ YANLIŞ SÖYLEMELERİNİ TELKİN ETMİŞ’
Avukat Eren, tutuklanan Narin’in amcası Salim’in şüphelilere ifadelerine farklı saat dilimini söylediğini belirterek, “Bugün ifadelere de yansıyan, saatin yanlış verilmesi ile ilgili Salim Güran’ın bu süreyi kendilerine bu şekilde verilmesi konusunda telkinlerinin olduğunu söylediler. Bu da bir şekilde yeniden, geriye dönük kamera kayıtları incelendi. Kamera kayıtlarından Narin’in oraya gömülmesine ilişkin araç ve şahıs o şekilde bulundu. Ve o gece hakkında gözaltı kararı verilip, evinden alındı. Bu anlamda gizli tanık ya da itirafçı değil, suç isnadıyla alınan ve suçunu ikrar eden biri var” diye konuştu.
Enes Güran daha önce de iddia ettiği gibi kolundaki ısırık izini üzüntüden kendisinin yaptığını söyledi. Güran'ın ifadesi şöyle:
Ben aslında Malatya'da yaşıyorum. Ağabeyim askere gidecek diye köye geldim. Geç saatte geldim. Sabah kahvaltı yaptık. Narin öğlen camiye gitmek üzere ayrıldı. Ben de çok yorgundum uyudum. Bir ara bir arkadaşım aradı, yarı uykulu konuştum tekrar uyudum. 16.00'a kadar uyudum.
'KARDEŞİMİ ÇOK SEVERDİM'
Dışarı çıktım. Akşama eve geldiğimde 19.11'de annem Narin nerede dedi. Bilmiyorum dedim. 16.00'da uyandığımda annem evdeydi, yanında komşumuz vardı. Ama annemin kaçta eve geldiğini uyuduğum için hatırlamıyorum. Ben kardeşimi çok severdim. Kimse ile husumetimiz yok. Kimin neden böyle bir eylemde bulunacağını anlamıyorum.
'NEVZAT GÜÇSÜZ VE SÖNÜK BİR KİŞİLİK'
Kardeşim Narin'i Nevzat bıraktıysa, bunu ancak birinin tehdit ve para ile yaptırılacağını düşünüyorum. Çünkü Nevzat ekonomik olarak güçsüz ve sönük bir kişiliktir. Kendisine böyle bir olayda para için tehdit edilse yapabilir, ya da korkarak yapmış olabilir. Narin'i arama çalışmalarında Nevzat sadece bir kez yanımıza geldi. Salim Güran, Nevzat'ı tehdit ettiyse, Nevzat buna karşı koyamayacak kadar korkak bir insandır.
'GÖZÜMDEKİ MORLUKLAR MISIR KOÇANLARINDAN'
Narin'i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Sonra hastaneden bize bir çocuk olduğu haberi geldi gidip baktık, Narin olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım. Sonra adli tıpa götürüldüğümde küçük çizikler de olduğunu fark edince, mısır koçanları tarafından olabileceğini fark ettim.
Narin cinayetinde 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Narin Güran'ın annesi, kardeşi, 2 kuzeni, yengesi, Muhtar Salim Güran'ın 2 işçisi, hala ve bir amca hakkında tutuklama talep edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 10'u serbest bırakıldı.
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk canlı yayınında gelişmeye ilişkin şu bilgileri aktardı:
Anne ve kardeşi hakkında kasten öldürme suçuna iştirak, 2 kuzen, yenge ve Muhtar Salim Güran'ın 2 işçisi hakkında suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etme, enişte ve bir amca hakkında suç delillerini yok etme suçlamalarıyla tutuklama talep edildi.
ŞÜPHELİLERİN MAHKEMEYE SEVK GEREKÇELERİ BELLİ OLDU
Soruşturmada adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerin gerekçeleri belli oldu.
Şüphelilerden anne Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran’ın (18) ‘Kasten öldürme suçuna iştirak etmek’ suçundan, amca F.G.’nin (42) ‘Suç delillerini yok etmek’, kuzeni M.K., yengesi M.G. (46) ile kızı B.G. (19), halasının eşi M.Ş.K., tutuklu amca Salim Güran’ın işçileri M.S.A. (40) ve R.A.’nın da ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’ suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.