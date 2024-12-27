Narin Güran cinayeti davasında 2. gün... Amca Salim Güran son savunmasını yaptı

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Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılandıkları davanın ikinci duruşması 2’nci gününde devam ediyor... İşte duruşmada dakika dakika yaşananlar...
Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanık amca Salim Güran savunma yapıyor.
Mahkeme Başkanı: Son savunmanı alalım Salim, savcının talebine ne diyeceksin?
Salim Güran: Narin'in kaybolduğu saatte kızım beni aradı "Baba Narin kayıp" dedi. Mehmet Selim gelmişti, onunla birlikte olay yerine gittik. kalabalığı ve herkesin ağladığını gördüm. Başçavuşu aradım "Kardeşimin kızı kayıp, ekip gönderin" dedim. Komutan izinde olduğunu ama ekibi hemen göndereceğini söyledi. Okulun anahtarını aldım sonra okul sorumlusuna gittim. "jandarma gelecek okul kamerasına bakacak" dedim. Ekip geldi, kameraya baktı. Kamerayı inceledik, amcamın çocuklarının narin ile yürüdüğünü ve patikadan yukarı çıktıklarını gördük. O Bölgeye gittik, koyunların olduğu yere baktık, ama bir iz bulamadık. gün doğmadan önce Barış kardeşimin evine gittik. Barış'ın eşi Yasemin bağırarak, "Sabahleyin bu vahşiyi gördüm!" dedi. (Nevzat Bahtiyar'ı işaret ediyor.) Bunun üzerine, "Neden bundan şüphelenmiyorsunuz?" dedim.
Melike ile Birsen'i size anlatayım. Ben okulun yanındayken "Salim abi gel" dediler, 17.30'da Narin'in görüldüğünü söylediler. Kamera önündeydi bu konuşma. Baksınlar eğer öyle değilse beni idam etsinler.
Baba Arif Güran "müşteki", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.
Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.
Dün başlayan duruşmada Salim Güran'ın işçisi 15 yaşından küçük R.A., pedagog eşliğinde adli görüşme odasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlendi. Ardından Çoban A.A. ve Narin’in amcası Erhan Güran dinlendi. Baba Arif Güran duruşmada söz aldı, tutuklu sanıklar ve avukatlar savunma yaptı. Mahkeme başkanı, dün 14 saat süren duruşmayı bugün sabah 09.00’a erteledi. Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılarak adliyeye getirildi.