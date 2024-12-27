Narin Güran cinayeti davasında 2. gün... Amca Salim Güran son savunmasını yaptı

SALİM GÜRAN SAVUNMA YAPIYOR

Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanık amca Salim Güran savunma yapıyor.

Mahkeme Başkanı: Son savunmanı alalım Salim, savcının talebine ne diyeceksin?

Salim Güran: Narin'in kaybolduğu saatte kızım beni aradı "Baba Narin kayıp" dedi. Mehmet Selim gelmişti, onunla birlikte olay yerine gittik. kalabalığı ve herkesin ağladığını gördüm. Başçavuşu aradım "Kardeşimin kızı kayıp, ekip gönderin" dedim. Komutan izinde olduğunu ama ekibi hemen göndereceğini söyledi. Okulun anahtarını aldım sonra okul sorumlusuna gittim. "jandarma gelecek okul kamerasına bakacak" dedim. Ekip geldi, kameraya baktı. Kamerayı inceledik, amcamın çocuklarının narin ile yürüdüğünü ve patikadan yukarı çıktıklarını gördük. O Bölgeye gittik, koyunların olduğu yere baktık, ama bir iz bulamadık. gün doğmadan önce Barış kardeşimin evine gittik. Barış'ın eşi Yasemin bağırarak, "Sabahleyin bu vahşiyi gördüm!" dedi. (Nevzat Bahtiyar'ı işaret ediyor.) Bunun üzerine, "Neden bundan şüphelenmiyorsunuz?" dedim.

Melike ile Birsen'i size anlatayım. Ben okulun yanındayken "Salim abi gel" dediler, 17.30'da Narin'in görüldüğünü söylediler. Kamera önündeydi bu konuşma. Baksınlar eğer öyle değilse beni idam etsinler.