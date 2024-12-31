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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI 🔴 Milli Piyango büyük yılbaşı çekilişi canlı yayını başladı! Büyük ikramiye, amorti, teselli ikramiyesi hızlı bilet sorgulama ekranı Hürriyet.com.tr’de!

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#Milli Piyango#Milli Piyango Çekiliş Sonuçları#Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI 🔴 Milli Piyango büyük yılbaşı çekilişi canlı yayını başladı Büyük ikramiye, amorti, teselli ikramiyesi hızlı bilet sorgulama ekranı Hürriyet.com.tr’de
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 19:28

Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi canlı yayını ile 600 milyon lira tutarında büyük ikramiye sahibini bulacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı. MPİ yılbaşı çekilişi ile tam, yarım ve çeyrek bilete isabet eden rakamlar yakından takip ediliyor. Yeni yılda şansını denemek isteyenler, Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranına odaklandı. Yılbaşı büyük ikramiye sonuçları ile amorti ve teselli ikramiyesi kazanan rakamlar da netleşecek. Peki Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayını nasıl ve nereden izlenir? İşte MPİ Piyango yılbaşı bilet sorgulama ve kazanan numaralar sıralı tam liste sorgulama ekranı...

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Milli Piyango büyük yılbaşı çekilişi canlı yayını başladı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi kazanan numaralar sorgulama ekranı da yoğun olarak ziyaret ediliyor. Milli Piyango büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyesi kazanan numaralar, 31 Aralık 2024 akşamı saat 23.30'da belli olacak. Tam, yarım ve çeyrek bilet ikramiye çıkan rakamlar, canlı olarak takip ediliyor. Ayrıca Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ve sıralı tam liste, hem hürriyet.com.tr hem de telefondan öğrenilebilecek ve bilet sorgulama işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Peki Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango sonucu hızlı bilet sorgula ve kazanan numaralar öğrenme ekranı...

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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Ayrıca tüm sonuçlar, sisteme yüklendikçe aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ VE SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI BAŞLADI

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da başladı ve saat 23.30'a kadar devam edecek. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango çekilişi TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebilecek. " width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen">

TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ OLACAK

Bu yılki çekilişin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olması. 

BÜYÜK İKRAMİYE SATILAN BİLETE ÇIKANA KADAR DEVAM EDECEK

Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

 

AMORTİ RAKAM NE DEMEK?

Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

 

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan kişiler teselli ikramiyesi almaya hak kazanırlar.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

 

600 MİLYON TL REKOR İKRAMİYE

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile bu yıl 600 milyon TL olan rekor büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi dağıtım garantili olarak sahiplerini bulacak.

Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olarak açıklandı. 

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Canlı Anlatım Özeti

timelineMİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI BAŞLADI
timelineBÜYÜK İKRAMİYE SATILAN BİLETE ÇIKANA KADAR DEVAM EDECEK
timelineAMORTİ RAKAM NE DEMEK?
timelineTESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?
timeline600 MİLYON TL REKOR İKRAMİYE

 

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