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Milli Piyango büyük yılbaşı çekilişi canlı yayını başladı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi kazanan numaralar sorgulama ekranı da yoğun olarak ziyaret ediliyor. Milli Piyango büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyesi kazanan numaralar, 31 Aralık 2024 akşamı saat 23.30'da belli olacak. Tam, yarım ve çeyrek bilet ikramiye çıkan rakamlar, canlı olarak takip ediliyor. Ayrıca Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ve sıralı tam liste, hem hürriyet.com.tr hem de telefondan öğrenilebilecek ve bilet sorgulama işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Peki Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango sonucu hızlı bilet sorgula ve kazanan numaralar öğrenme ekranı...

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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Ayrıca tüm sonuçlar, sisteme yüklendikçe aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ VE SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ