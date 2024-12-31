Güncelleme Tarihi:
Milli Piyango büyük yılbaşı çekilişi canlı yayını başladı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi kazanan numaralar sorgulama ekranı da yoğun olarak ziyaret ediliyor. Milli Piyango büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyesi kazanan numaralar, 31 Aralık 2024 akşamı saat 23.30'da belli olacak. Tam, yarım ve çeyrek bilet ikramiye çıkan rakamlar, canlı olarak takip ediliyor. Ayrıca Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ve sıralı tam liste, hem hürriyet.com.tr hem de telefondan öğrenilebilecek ve bilet sorgulama işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Peki Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango sonucu hızlı bilet sorgula ve kazanan numaralar öğrenme ekranı...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Ayrıca tüm sonuçlar, sisteme yüklendikçe aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.
MİLLİ PİYANGO SONUÇ VE SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da başladı ve saat 23.30'a kadar devam edecek. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango çekilişi TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebilecek. " width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen">
TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ OLACAK
Bu yılki çekilişin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olması.
Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan kişiler teselli ikramiyesi almaya hak kazanırlar.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile bu yıl 600 milyon TL olan rekor büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi dağıtım garantili olarak sahiplerini bulacak.
Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olarak açıklandı.