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Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi canlı yayını ile 600 milyon lira tutarında büyük ikramiye sahibini buldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. MPİ yılbaşı çekilişi ile tam, yarım ve çeyrek bilete isabet eden rakamlar yakından takip ediliyor. Yeni yılda şansını denemek isteyenler, Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranına odaklandı. Yılbaşı büyük ikramiye sonuçları ile amorti ve teselli ikramiyesi kazanan rakamlar da netleşti. Peki Milli Piyangon nereye ive hangi şehre isabet etti? İşte MPİ Piyango yılbaşı bilet sorgulama ve kazanan numaralar sıralı tam liste sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Ayrıca tüm sonuçlar, aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.

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MİLLİ PİYANGO SONUÇ VE SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI TAMAMLANDI

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da başladı ve saat 23.30'da sona erdi. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango çekilişi TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebildi.