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Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi canlı yayını ile 600 milyon lira tutarında büyük ikramiye sahibini buldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. MPİ yılbaşı çekilişi ile tam, yarım ve çeyrek bilete isabet eden rakamlar yakından takip ediliyor. Yeni yılda şansını denemek isteyenler, Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranına odaklandı. Yılbaşı büyük ikramiye sonuçları ile amorti ve teselli ikramiyesi kazanan rakamlar da netleşti. Peki Milli Piyangon nereye ive hangi şehre isabet etti? İşte MPİ Piyango yılbaşı bilet sorgulama ve kazanan numaralar sıralı tam liste sorgulama ekranı...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Ayrıca tüm sonuçlar, aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI TAMAMLANDI
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da başladı ve saat 23.30'da sona erdi. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango çekilişi TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebildi.
0052448 1002448 1012448 1022448 1032448 1042448 1050448 1051448
1052048 1052148 1052248 1052348 1052408 1052418 1052428 1052438
1052440 1052441 1052442 1052443 1052444 1052445 1052446 1052447
1052449 1052458 1052468 1052478 1052488 1052498 1052548 1052648
1052748 1052848 1052948 1053448 1054448 1055448 1056448 1057448
1058448 1059448 1062448 1072448 1082448 1092448 1152448 1252448
1352448 1452448 1552448 1652448 1752448 1852448 1952448 2052448
3052448 4052448 5052448 6052448 7052448 8052448 9052448
Milli Piyango çekilişinde 600 milyonluk büyük ikramiye kazanan biletin numarası "1052448" oldu. Büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabet etti. İsabet eden biletlerin Bursa/Osmangazi, Antalya/Muratpaşa, İzmir/Bergama olarak illerinden satın alındığı duyuruldu.
Amorti kazanan numaralar 2 ve 7 olarak açıklandı.
08,20,21,42,61,71,91
005,055,160,187,242,253,260,354,390,481
492,494,592,622,627,675,695,820,858,925
0120,0362,0966,1120,1141,1210,1424,1445,1452,1955
2065,2181,2561,2611,3189,3876,3911,4114,4309,4471
4656,5129,5240,5592,5682,5841,6442,6476,7007,7109
7143,7284,7309,7538,7597,8336,8431,8667,9514,9551
02084,02687,03326,06080,06657,07432,08451,08463,09354,11112
11432,11682,14229,16901,18359,20339,23544,23879,24591,26905
27861,28093,30496,31841,32003,34279,34554,39191,44469,45355
45542,45923,47266,48526,50268,51906,52700,65857,66459,66717
66916,67104,71558,74543,76613,78439,83394,88754,90313,90336
91153,91530,91652,92320,92425,92986,95282,95800,97120,98127
001547,002249,014369,016335,016623,044572,045374,062168,079999,092826
099721,117539,125253,136818,174914,176656,201561,203444,205188,225294
236177,236548,251582,261117,262596,263593,277653,321585,326028,337161
343504,349938,350749,356764,357184,383736,397892,403275,420841,433359
445076,450048,506698,523164,528213,549925,577425,591870,595253,598980
647754,663795,669923,685858,689050,692741,699614,711429,729524,741749
764249,767368,775007,781843,786061,791606,791773,802480,830992,832399
842879,896280,902084,904235,919216,919504,919986,967375,988826,993307
0080001,0160969,0171205,0184280,0239918,0274674,0295132,0338359,0471779,0576228
0597351,0626776,0687542,0687825,0750984,0760585,0817045,0900893,0921116,0977771
0989219,1010441,1053777,1093630,1111706,1176277,1271904,1487486,1622600,1656067
1694517,1697870,1737059,1793899,1863432,1900553,1913855,1931353,1951724,1965257
2068247,2080187,2147773,2151398,2162285,2252835,2322878,2326235,2355517,2372658
2407619,2466123,2511994,2551413,2724927,2848223,2871290,2881006,2885182,2885495
2908513,2983225,2991939,3070823,3144236,3208373,3364722,3366859,3447249,3538178
3583608,3601486,3641043,3763841,3767895,3769540,4013113,4135404,4140768,4156675
4253496,4273159,4368768,4372178,4460512,4641403,4705279,4931917,4952455,5198995
5234994,5292484,5314621,5458427,5473025,5576337,5656488,5674188,5767744,5816891
5831295,5837858,5850910,5888840,5972816,6103255,6233354,6298114,6302405,6319734
6331691,6343419,6420408,6545926,6566543,6590378,6591953,6641004,6649474,6673106
6744575,6755709,6926010,6942643,7069535,7131519,7173896,7355754,7530887,7687566
7776833,7784429,7819336,7945102,8002557,8020692,8069759,8105086,8212983,8286581
8398888,8430568,8440195,8624750,8629036,8630668,8684631,8780442,8792478,8878873
8904423,8998574,9001599,9053262,9130363,9143786,9176340,9198435,9274625,9301138
9380921,9399620,9400147,9477808,9574906,9667308,9736378,9806927,9927153,9968668
0261321,0475450,0592917,0676425,0803772,0849890,0856549,0979500,1025664,1063144
1072017,1080653,1304393,1382286,1569432,1697191,1782583,1835575,2477788,2497101
2519527,2578693,2622373,2749102,2808790,2888631,2888645,2904368,2921356,3073804
3095915,3227334,3312024,3338790,3344244,3418785,3575496,3891904,4208289,4231950
4237544,4250692,4593250,4763508,4912502,5027639,5089830,5169913,5191583,5271415
5487791,5875806,5922634,5998095,6016671,6021155,6316678,6473336,6505940,6520664
6608880,6689391,6892221,6905302,7048078,7066432,7120299,7146802,7181330,7553970
7721580,7777942,7852539,7912834,7970202,7989864,8016211,8016622,8038559,8119355
8359086,8428546,8479873,8526209,8542181,8616169,8760159,8763147,8948348,8983812
9474653,9563260,9615807,9676207,9716902,9735225,9770843,9784864,9845475,9954829
0153013,0219717,0320269,0584849,0654486,0810056,1085923,1371216,1454826,1470394
1542694,1641289,1940147,1990669,2119024,2136290,2552923,2558916,2620348,2662893
2888884,3273858,3337404,3380008,3382355,3411624,3416157,3432339,3486891,3569745
3600442,3638083,3869365,3989553,4005886,4765141,4817052,5110596,5282847,5719480
5793144,6066584,6080122,6099743,6128309,6140524,6295281,6315859,6594526,6816915
6929158,7277357,7374995,7457398,7497409,7672026,7804124,7896837,8009878,8117924
8171737,8278004,8306337,8321559,8525182,8525412,8652775,8705206,8831123,8895520
8900548,8917522,9262432,9374254,9430419,9471652,9484425,9766408,9920549,9953963
0053361,0829312,0943161,1013914,1049245,1761471,2124305,2332120,2424160,2730309
2904364,3069289,3136016,3241832,3809143,3818761,3991995,4038764,4247910,4875739
5037854,5725582,6564303,6791989,7815407,7832928,8100382,8535261,8732630,9063368
0123038,0333987,1267895,2220793,2951072,3037562,3082169,3180627,3562790,4064183
4130952,4994286,5191256,6841369,7127207,7328319,7332789,7404918,9235638,9692877
2432263,3864413,4063986,4821966,
5355909,7149626,7755558,8142779,
8509287,8873296
1223970,5234525
Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan kişiler teselli ikramiyesi almaya hak kazanırlar.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile bu yıl 600 milyon TL olan rekor büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi dağıtım garantili olarak sahiplerini bulacak.
Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olarak açıklandı.