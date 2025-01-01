×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || 63 kişiye 600 bin teselli ikramiyesi! (Büyük İkramiye 3 farklı ile isabet etti)🔴Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları! Büyük ikramiye, amorti, teselli ikramiyesi hızlı bilet sorgulama ekranı Hürriyet.com.tr’de

Güncelleme Tarihi:

#Milli Piyango#Milli Piyango Çekiliş Sonuçları#Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || 63 kişiye 600 bin teselli ikramiyesi (Büyük İkramiye 3 farklı ile isabet etti)🔴Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları Büyük ikramiye, amorti, teselli ikramiyesi hızlı bilet sorgulama ekranı Hürriyet.com.tr’de
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 01:25

Milli Piyango büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı, 23.30'da gerçekleştirilen çekilişin ardından pek çok bilet sahibinin uğrak noktası oldu. 600 milyon liralık büyük ikramiyenin biletlerine isabet edip etmediğini merak eden milyonlarca vatandaş, amorti, teselli ve büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı üzerinden araştırmalarına başladı. Milli Piyango 2025 çekilişinde amorti numaraları 2 ve 7 olarak duyuruldu. Bununla birlikte 3 çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiye kazanan "1052448" rakamın, Bursa/Osmangazi, Antalya/Muratpaşa, İzmir/Bergama olarak illerinden satın alındığı duyuruldu. Bunun dışında 63 numaraya 600 bin TL'lik teselli ikramiyesi isabet etti. İşte, 2025 Milli Piyango sonuçları yılbaşı bilet sorgulama ekranı ve kazanan numaralar için sıralı tam liste

Haberin Devamı

Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi canlı yayını ile 600 milyon lira tutarında büyük ikramiye sahibini buldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. MPİ yılbaşı çekilişi ile tam, yarım ve çeyrek bilete isabet eden rakamlar yakından takip ediliyor. Yeni yılda şansını denemek isteyenler, Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranına odaklandı. Yılbaşı büyük ikramiye sonuçları ile amorti ve teselli ikramiyesi kazanan rakamlar da netleşti. Peki Milli Piyangon nereye ive hangi şehre isabet etti? İşte MPİ Piyango yılbaşı bilet sorgulama ve kazanan numaralar sıralı tam liste sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Ayrıca tüm sonuçlar, aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.

Haberin Devamı

MİLLİ PİYANGO SONUÇ VE SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI TAMAMLANDI

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da başladı ve saat 23.30'da sona erdi. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango çekilişi TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebildi.

600 BİN TL TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR

0052448 1002448 1012448 1022448 1032448 1042448 1050448 1051448
1052048 1052148 1052248 1052348 1052408 1052418 1052428 1052438
1052440 1052441 1052442 1052443 1052444 1052445 1052446 1052447
1052449 1052458 1052468 1052478 1052488 1052498 1052548 1052648
1052748 1052848 1052948 1053448 1054448 1055448 1056448 1057448
1058448 1059448 1062448 1072448 1082448 1092448 1152448 1252448
1352448 1452448 1552448 1652448 1752448 1852448 1952448 2052448
3052448 4052448 5052448 6052448 7052448 8052448 9052448

BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişinde 600 milyonluk büyük ikramiye kazanan biletin numarası "1052448" oldu. Büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabet etti. İsabet eden biletlerin Bursa/Osmangazi, Antalya/Muratpaşa, İzmir/Bergama olarak illerinden satın alındığı duyuruldu.

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR

Amorti kazanan numaralar 2 ve 7 olarak açıklandı.

1.200 TL KAZANAN NUMARALAR

08,20,21,42,61,71,91

1.800 TL KAZANAN NUMARALAR

005,055,160,187,242,253,260,354,390,481
492,494,592,622,627,675,695,820,858,925

4 BİN TL KAZANAN RAKAMLAR

0120,0362,0966,1120,1141,1210,1424,1445,1452,1955
2065,2181,2561,2611,3189,3876,3911,4114,4309,4471
4656,5129,5240,5592,5682,5841,6442,6476,7007,7109
7143,7284,7309,7538,7597,8336,8431,8667,9514,9551

6 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

02084,02687,03326,06080,06657,07432,08451,08463,09354,11112
11432,11682,14229,16901,18359,20339,23544,23879,24591,26905
27861,28093,30496,31841,32003,34279,34554,39191,44469,45355
45542,45923,47266,48526,50268,51906,52700,65857,66459,66717
66916,67104,71558,74543,76613,78439,83394,88754,90313,90336
91153,91530,91652,92320,92425,92986,95282,95800,97120,98127

 

10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

001547,002249,014369,016335,016623,044572,045374,062168,079999,092826
099721,117539,125253,136818,174914,176656,201561,203444,205188,225294
236177,236548,251582,261117,262596,263593,277653,321585,326028,337161
343504,349938,350749,356764,357184,383736,397892,403275,420841,433359
445076,450048,506698,523164,528213,549925,577425,591870,595253,598980
647754,663795,669923,685858,689050,692741,699614,711429,729524,741749
764249,767368,775007,781843,786061,791606,791773,802480,830992,832399
842879,896280,902084,904235,919216,919504,919986,967375,988826,993307

25 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

0080001,0160969,0171205,0184280,0239918,0274674,0295132,0338359,0471779,0576228
0597351,0626776,0687542,0687825,0750984,0760585,0817045,0900893,0921116,0977771
0989219,1010441,1053777,1093630,1111706,1176277,1271904,1487486,1622600,1656067
1694517,1697870,1737059,1793899,1863432,1900553,1913855,1931353,1951724,1965257
2068247,2080187,2147773,2151398,2162285,2252835,2322878,2326235,2355517,2372658
2407619,2466123,2511994,2551413,2724927,2848223,2871290,2881006,2885182,2885495
2908513,2983225,2991939,3070823,3144236,3208373,3364722,3366859,3447249,3538178
3583608,3601486,3641043,3763841,3767895,3769540,4013113,4135404,4140768,4156675
4253496,4273159,4368768,4372178,4460512,4641403,4705279,4931917,4952455,5198995
5234994,5292484,5314621,5458427,5473025,5576337,5656488,5674188,5767744,5816891
5831295,5837858,5850910,5888840,5972816,6103255,6233354,6298114,6302405,6319734
6331691,6343419,6420408,6545926,6566543,6590378,6591953,6641004,6649474,6673106
6744575,6755709,6926010,6942643,7069535,7131519,7173896,7355754,7530887,7687566
7776833,7784429,7819336,7945102,8002557,8020692,8069759,8105086,8212983,8286581
8398888,8430568,8440195,8624750,8629036,8630668,8684631,8780442,8792478,8878873
8904423,8998574,9001599,9053262,9130363,9143786,9176340,9198435,9274625,9301138
9380921,9399620,9400147,9477808,9574906,9667308,9736378,9806927,9927153,9968668

 

50 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

0261321,0475450,0592917,0676425,0803772,0849890,0856549,0979500,1025664,1063144
1072017,1080653,1304393,1382286,1569432,1697191,1782583,1835575,2477788,2497101
2519527,2578693,2622373,2749102,2808790,2888631,2888645,2904368,2921356,3073804
3095915,3227334,3312024,3338790,3344244,3418785,3575496,3891904,4208289,4231950
4237544,4250692,4593250,4763508,4912502,5027639,5089830,5169913,5191583,5271415
5487791,5875806,5922634,5998095,6016671,6021155,6316678,6473336,6505940,6520664
6608880,6689391,6892221,6905302,7048078,7066432,7120299,7146802,7181330,7553970
7721580,7777942,7852539,7912834,7970202,7989864,8016211,8016622,8038559,8119355
8359086,8428546,8479873,8526209,8542181,8616169,8760159,8763147,8948348,8983812
9474653,9563260,9615807,9676207,9716902,9735225,9770843,9784864,9845475,9954829

100 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

0153013,0219717,0320269,0584849,0654486,0810056,1085923,1371216,1454826,1470394
1542694,1641289,1940147,1990669,2119024,2136290,2552923,2558916,2620348,2662893
2888884,3273858,3337404,3380008,3382355,3411624,3416157,3432339,3486891,3569745
3600442,3638083,3869365,3989553,4005886,4765141,4817052,5110596,5282847,5719480
5793144,6066584,6080122,6099743,6128309,6140524,6295281,6315859,6594526,6816915
6929158,7277357,7374995,7457398,7497409,7672026,7804124,7896837,8009878,8117924
8171737,8278004,8306337,8321559,8525182,8525412,8652775,8705206,8831123,8895520
8900548,8917522,9262432,9374254,9430419,9471652,9484425,9766408,9920549,9953963

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

0053361,0829312,0943161,1013914,1049245,1761471,2124305,2332120,2424160,2730309
2904364,3069289,3136016,3241832,3809143,3818761,3991995,4038764,4247910,4875739
5037854,5725582,6564303,6791989,7815407,7832928,8100382,8535261,8732630,9063368

1 MİLYON 500 BİN LİRA KAZANAN NUMARALAR

0123038,0333987,1267895,2220793,2951072,3037562,3082169,3180627,3562790,4064183
4130952,4994286,5191256,6841369,7127207,7328319,7332789,7404918,9235638,9692877

6 MİLYON KAZANAN NUMARALAR

2432263,3864413,4063986,4821966,
5355909,7149626,7755558,8142779,
8509287,8873296

60 MİLYON KAZANAN NUMARALAR

1223970,5234525

BÜYÜK İKRAMİYE SATILAN BİLETE ÇIKANA KADAR DEVAM EDECEK

Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

 

AMORTİ RAKAM NE DEMEK?

Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

 

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan kişiler teselli ikramiyesi almaya hak kazanırlar.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

 

600 MİLYON TL REKOR İKRAMİYE

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile bu yıl 600 milyon TL olan rekor büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi dağıtım garantili olarak sahiplerini bulacak.

Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olarak açıklandı. 

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timeline600 BİN TL TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR
timelineBÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI?
timelineAMORTİ KAZANAN NUMARALAR
timeline1.200 TL KAZANAN NUMARALAR
timeline1.800 TL KAZANAN NUMARALAR
timeline4 BİN TL KAZANAN RAKAMLAR
timeline6 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
timeline10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
timeline25 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
timeline50 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
timeline100 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
timeline1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR
timeline1 MİLYON 500 BİN LİRA KAZANAN NUMARALAR
timeline6 MİLYON KAZANAN NUMARALAR
timeline60 MİLYON KAZANAN NUMARALAR
timelineBÜYÜK İKRAMİYE SATILAN BİLETE ÇIKANA KADAR DEVAM EDECEK
timelineAMORTİ RAKAM NE DEMEK?
timelineTESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?
timeline600 MİLYON TL REKOR İKRAMİYE

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Piyango#Milli Piyango Çekiliş Sonuçları#Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi

BAKMADAN GEÇME!