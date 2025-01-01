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Milli Piyango 2025 sonuçları ile sıralı tam liste belli oldu. 31 Aralık Salı akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen büyük ikramiye çekilişi ile tam, yarım ve çeyrek biletlerin kazananları da netleşti. 600 milyon liranın isabet ettiği büyük ikramiye biletleri ile amorti ve teselli ikramiye kazandıran numaralar da yoğun olarak araştırılıyor. Milli Piyango 2025 çekilişinde amorti numaraları 2 ve 7 olarak açıklandı. 600 milyon liranın isabet ettiği büyük ikramiye bilet kazandıran numara "1052448" oldu. Ayrıca büyük ikramiyenin Bursa/Osmangazi, Antalya/Muratpaşa, İzmir/Bergama olarak illerinden satın alındığı açıklandı. Diğer taraftan 63 numaraya 600 bin TL'lik teselli ikramiyesi isabet etti. Milli Piyango çekiliş sonuçları ve sıralı tam liste hurriyet.com.tr'de öğrenilebiliyor. Ayrıca bilette yer alan qr (karekod) ile uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. İşte Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları 2025 ile amorti, teselli ikramiyesi sıralı tam liste hızlı (QR kod) bilet sorgulama robotu...

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MİLLİ PİYANGO KAREKOD (QR) BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango, yılbaşı biletlerinin üzerinde yer alan karekod aracılığıyla sorgulama yapılabiliyor. Milli Piyango sonuçları bilet numarası girilerek öğrenildiği gibi bilet üzerinde yer alan karekod ile uygulamadaki kontrolörden de öğrenilebiliyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Ayrıca tüm sonuçlar, aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ VE SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI TAMAMLANDI

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da başladı ve saat 23.30'da sona erdi. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango çekilişi TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebildi.