Meteoroloji'den yağış, rüzgar, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı: 31 ilimizde alarm | Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Tarih verildi

YÜKSEKOVA KARA GÖMÜLDÜ: KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ GEÇTİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yerleşim yerleri ve araçlar kara gömülürken, kar kalınlığı ise merkezde yarım metreyi geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından ilçe genelinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, günlük yaşamı durma noktasına getirdi.

Dondurucu soğuklarla birleşen yağış sonrası ilçe merkezi adeta beyaz örtüyle kaplanırken, park halindeki araçlar ve tek katlı evler kar altında kalarak görünmez hale geldi.

"ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR"

Sabahın ilk ışıklarıyla işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, karla kaplı yollar nedeniyle araçlarını kullanamadı. Bazı mahalle sakinleri, kar yüksekliğinin kapı eşiklerini aşması üzerine küreklerle tüneller açarak dışarı çıkabildi. Araçları mahsur kalan birçok kişi iş yerlerine yaya olarak gitmek zorunda kalırken, belediye ve özel idare ekipleri kapalı yolları açmak için iş makineleriyle yoğun mesai harcıyor.

"YOLUMUZU TÜNEL GİBİ AÇIYORUZ"

İşe gitmek için evinin önündeki kar kütlelerini temizleyen vatandaşlardan İkram Uçar, yağışın şiddetini vurgulayarak, "Bir haftadır yoğun bir kar yağışı var. Dünden itibaren etkisini daha da artırdı ve ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Yolumuz tamamen kapandığı için şu an tünel kazar gibi yolu açmaya çalışıyoruz" dedi.

Yetişkinler karla mücadele kapsamında evlerin damlarını ve araçların üzerindeki karları temizlemek için yoğun çaba sarf ederken; yağışın keyfini ise her zamanki gibi dışarı çıkarak kar topu oynayan ve tahta kızaklarla kayan çocuklar çıkardı.

Karayolları ve belediye ekipleri, ana arterler ve köy yollarının ulaşıma açılması için bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.