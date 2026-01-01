Meteoroloji'den yağış, rüzgar, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı: 31 ilimizde alarm | Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Tarih verildi

Meteoroloji'den yağış, rüzgar, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı: 31 ilimizde alarm | Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Tarih verildiGüncelleme Tarihi:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yerleşim yerleri ve araçlar kara gömülürken, kar kalınlığı ise merkezde yarım metreyi geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından ilçe genelinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, günlük yaşamı durma noktasına getirdi.
Dondurucu soğuklarla birleşen yağış sonrası ilçe merkezi adeta beyaz örtüyle kaplanırken, park halindeki araçlar ve tek katlı evler kar altında kalarak görünmez hale geldi.
"ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR"
Sabahın ilk ışıklarıyla işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, karla kaplı yollar nedeniyle araçlarını kullanamadı. Bazı mahalle sakinleri, kar yüksekliğinin kapı eşiklerini aşması üzerine küreklerle tüneller açarak dışarı çıkabildi. Araçları mahsur kalan birçok kişi iş yerlerine yaya olarak gitmek zorunda kalırken, belediye ve özel idare ekipleri kapalı yolları açmak için iş makineleriyle yoğun mesai harcıyor.
"YOLUMUZU TÜNEL GİBİ AÇIYORUZ"
İşe gitmek için evinin önündeki kar kütlelerini temizleyen vatandaşlardan İkram Uçar, yağışın şiddetini vurgulayarak, "Bir haftadır yoğun bir kar yağışı var. Dünden itibaren etkisini daha da artırdı ve ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Yolumuz tamamen kapandığı için şu an tünel kazar gibi yolu açmaya çalışıyoruz" dedi.
Yetişkinler karla mücadele kapsamında evlerin damlarını ve araçların üzerindeki karları temizlemek için yoğun çaba sarf ederken; yağışın keyfini ise her zamanki gibi dışarı çıkarak kar topu oynayan ve tahta kızaklarla kayan çocuklar çıkardı.
Karayolları ve belediye ekipleri, ana arterler ve köy yollarının ulaşıma açılması için bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgalarının etkisi altına giren megakentte, sıcaklıklar sıfırın altına düşeceği uyarısında bulundu.
Buna göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 3 ve 6 Ocak hariç, 14 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği bekleniyor.
Hava tahminlerini bildiren AKOM, gizli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Başkentte yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oluyor. Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak devam etti.
Yağış nedeniyle park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.
Bazı yollar karla kaplanırken, belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yaptı.
Kentin simge noktalarından Anıtkabir, Ulus Atatürk heykeli, Hitit Güneş Kursu heykeli, Ankara Kalesi, Atakule ve Kızılay da beyaz örtüyle kaplandı.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın, Kuzey Marmara, Güney Ege kıyıları ve Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Kuvvetli yağış, kar, karla karışık yağmur ve buzlanma riskine dikkat çekilen uyarıda, özellikle iç ve kuzey kesimlerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.
Olumsuz hava koşullarının yer yer ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.
Sarı kodlu uyarı verilen iller; Adana, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Hakkari, Kars, Malatya, Mardin, Rize, Siirt, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Ardahan, Düzce, Ağrı, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muş, Sakarya, Trabzon, Van, Batman, Bartın, Osmaniye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.