Son dakika: Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kar, buzlanma, don, çığ... İşte eğitime ara verilen iller

Güncelleme Tarihi:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı sürücüler zor anlar yaşayıp, kaza yaptı. Bir vatandaş ise otomobilinin tavanına yaptığı ‘kardan adam’ ile şehir turu atarken, kızaklarıyla sokaklara çıkan genç ve çocuklar da eğlenceli vakit geçirdi.
İstanbul'da, gün boyu aralıklarla yağan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerine kadar etkili oldu. Başakşehir'de vatandaşlar yoğun yağış altında kartopu oynarken, Arnavuttköy ve Eyüpsultan'da araçlar yolda kaldı.
İstanbul'da kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren başlayarak gün içinde aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Başakşehir'de yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, parklarda ve sokaklarda kartopu oynadı.
HADIMKÖY VE ALİBEYKÖY'DE ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Beyaza bürünen caddeler beraberinde kazaları da getirdi. Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi ile Eyüpsultan'ın Alibeyköy Mahallesi'nde, kayganlaşan caddelerde ilerlemekte güçlük çeken sürücüler yolda kalınca araçları, çevredeki vatandaşlar tarafından itilerek yoldan ilerletilmeye çalışıldı. Yokuştan inmeye çalışan bazı araçlar kaldırıma çıktı, bazısı ise duramayarak yol kenarındaki duvara çarptı.
Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait (İBB) kar küreme araçları, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Tokat’ın Almus ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün (Cuma) kar tatili verildiği açıklanırken, merkezdeki tüm okullarda eğitimin devam edeceği açıklandı. Ayrıca Bursa'nın Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bolu'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle Merkez ilçesi ile Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitim sistemiyle okula gelen öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle 9 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Kocaeli'de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar tatil edildi.
Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 7 Şubat Cuma günü de ara verildi.