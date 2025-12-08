Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı: Hava sıcaklığı sert düşüyor | Kar yağışı başladı: Birçok kent yoğun kara teslim oldu

KÖYCEĞİZ SANDRAS DAĞI’NA YILIN İLK KARI YAĞDI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde hafta içi yağan yağmurların ardından Sandras Dağı’nda kar yağışı etkili oldu.

Yılın ilk kar yağışıyla beyaza bürünen Sandras Dağı hafta sonu ziyaretçilerle doldu, taştı. Köyceğizli doğaseverler Sandras Dağı’na yoğun ilgi göstererek karın keyfini çıkardı. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi, araçlarıyla yola çıkarak Sandras Dağı güzergahında yoğunluk oluşturdu.

Sandras Dağı bölgesi yağan kar sonrası Köyceğizliler başta olmak üzere çevre ilçe vatandaşlarından da yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar karla kaplı doğanın keyfini yaşadı. Gökçeova Göleti’ne ulaşan aileler, karla kaplı doğanın tadını çıkartırken, çocuklar kardan adam yapıp kartopu oynadı. Birçok kişi, bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

"KAR GÖRMEK BÜYÜK KEYİF"

Köyceğiz’den ailesiyle birlikte gelen Kamil Çetin, "Hafta içi yağmur etkili olmuştu. Sandras Dağı’na kar yağdığını duyduk. Eşimle birlikte erkenden yola çıktık. Gökçeova Göleti’ne geldiğimizde muhteşem manzarayla karşılaştık. Burası gerçekten çok güzel bir yer, kar görmek büyük keyif. İlçe merkezinde bahar havası yaşanırken Sandras Dağı’nda kışı yaşamak bizim için harika bir deneyim oldu" dedi.