Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı: Hava sıcaklığı sert düşüyor | Kar yağışı başladı: Birçok kent yoğun kara teslim oldu

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı: Hava sıcaklığı sert düşüyor | Kar yağışı başladı: Birçok kent yoğun kara teslim olduGüncelleme Tarihi:
Muş Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.
Varto'daki 8 köy yolunun ulaşıma kapandığını ifade eden Yentür, yolları açmak amacıyla ekiplerin sahaya indiğini dile getirdi.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde hafta içi yağan yağmurların ardından Sandras Dağı’nda kar yağışı etkili oldu.
Yılın ilk kar yağışıyla beyaza bürünen Sandras Dağı hafta sonu ziyaretçilerle doldu, taştı. Köyceğizli doğaseverler Sandras Dağı’na yoğun ilgi göstererek karın keyfini çıkardı. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi, araçlarıyla yola çıkarak Sandras Dağı güzergahında yoğunluk oluşturdu.
Sandras Dağı bölgesi yağan kar sonrası Köyceğizliler başta olmak üzere çevre ilçe vatandaşlarından da yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar karla kaplı doğanın keyfini yaşadı. Gökçeova Göleti’ne ulaşan aileler, karla kaplı doğanın tadını çıkartırken, çocuklar kardan adam yapıp kartopu oynadı. Birçok kişi, bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.
"KAR GÖRMEK BÜYÜK KEYİF"
Köyceğiz’den ailesiyle birlikte gelen Kamil Çetin, "Hafta içi yağmur etkili olmuştu. Sandras Dağı’na kar yağdığını duyduk. Eşimle birlikte erkenden yola çıktık. Gökçeova Göleti’ne geldiğimizde muhteşem manzarayla karşılaştık. Burası gerçekten çok güzel bir yer, kar görmek büyük keyif. İlçe merkezinde bahar havası yaşanırken Sandras Dağı’nda kışı yaşamak bizim için harika bir deneyim oldu" dedi.
Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı. Sürücüler, trafikte kontrollü ilerledi.
Kentte etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Diyarbakır Havalimanı’nda da bazı uçuşlarda gecikmeler oldu.
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, yer yer yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesinin süreceği belirtilirken, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydedildi.
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar kar altında kalırken, 11 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.
Başkale ilçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle araçlar kar altında kalırken, 11 kırsal mahalle ve mezra yolu da ulaşıma kapandı.
Kar kalınlığının şehir merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi geçtiği ilçede, karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı.
Kar yağışını beklediklerini söyleyen vatandaşlardan Ferit Mamedi, yağışların hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Başkale’de bu mevsimde ikinci kar yağışı oldu. Şu an güzel bir kar yağıyor. Kar yağışı bizi mutlu ediyor. Güzel geldi. Mutluyuz, inşallah daha fazla yağacak. Türkiye'de zaten su sorunu vardı. İnşallah hepimize hayırlı olur" dedi.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Yollarda kalan araçların imdadına vatandaşlar ve ekipler yetişti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) bölge için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Hakkari ve ilçelerinde beklenen kar yağışı etkili oldu.
Dün öğle saatlerinde başlayan yağışlar, akşam saatlerine doğru yerini kesintiye bırakırken, sabaha karşı yeniden etkili olan kar yağışı ilçeyi adeta felç etti.
Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar ve okula gitmek için yola çıkan öğrenciler, güne kar sürprizi ile uyandı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi bulurken, cadde ve sokaklarda park halinde bulunan araçlar tamamen kar altında kaldı. Görüş mesafesi ise tehlikeli seviyelere inerek 20 metreye kadar düştü.
Özellikle yokuşlu yollarda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücülerin yardımına diğer vatandaşlar koştu.
Öte yandan, Yüksekova 117. Karayolları Şefliği ekipleri ve Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları kar temizleme ve tuzlama çalışmaları ile yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlattı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede son günlerde etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı.
Karın etkili olduğu yerler beyaza büründü.
Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, 8 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise Genellikle yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurdun doğu kesiminde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,
"Hafta sonu İstanbul’da etkili olan yağışlar bugün itibari ile bölgemizi terk ederken sıcaklıkların hafta ortasına (Çarşamba) kadar 10-12 derece aralığında seyretmeye devam edeceği, Perşembe gününden itibaren ise tekrardan 15 dereceler civarında mevsim normalleri üzerine yükseleceği öngörülüyor."