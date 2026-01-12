Meteoroloji'den 41 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor... Okullar tatil edildi

Meteoroloji'den 41 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor... Okullar tatil edildiGüncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile tipi gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
41 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
Şu anda kar İstanbul'da başladı. Çamlıca'ya doğru gidiyorum. Yükseklerde beyazlaşma başladı. İlerleyen saatlerde de Avrupa Yakası'nda da yağışın kara döneceğini tahmin ediyorum. Akşama doğru İstanbul'un bütün bölgelerinde hemen hemen kar yağışı olacak. Sıcaklık 2-3 dereceyi de pek geçmeyecek bugün. Yol kenarlarında beyazlaşmalar başladı yüksek yerlerde. Alçak yerlerde daha erken, ilerleyen saatlerde alçak yerlerde de kar yağışı başlayacaktır. Valiliğin aldığı tedbirler işe yaradı. Hem çocuklar eziyet çekmeyecekler hem de trafik yoğunluğu azaldı. Yükseklerde kar yüksekliği 5-10 santime kadar çıkar. Geceye kadar da devam edecek bu kar yağışı İstanbul'da. Özellikle iç kesimler kısmında. Sahil kesimlerinde 1-2 santim kar yüksekliği olabilir ama iç kesimlerde 5 santimi geçebilir.
Bugün vatandaşlar işleri yoksa hiç çıkmasınlar dışarıya. Bağcılar'da şuan çok kar yoktur ama diğer bölgelerde başladı. Yarın sabaha kadar da devam edecek bu kar yağışı. Hatta biraz daha sertleşecek biraz sonra. 9-10 gibi biraz daha belirgin olarak yerde tutmaya başlar. Akşam sıcaklık daha çok düşecek, buzlanmaya sebep olur. Akşam saatlerinden sonra köprü ve viyadüklerine dikkat. İstanbul'un tümü olarak söyleyelim. Ankara'da da kar yağışı aralıklı olarak devam edecek ama İstanbul kadar etkili olmayacak. İzmir'de kar yağışı yok şu an.
"İSTANBUL'DA KRİTİK 24 SAATE GİRDİK"
İstanbul'da kritik 24 saate girdik. Çıkmayanlar hiç çıkmasın onu söyleyelim bir defa. İstanbul'un neresinde olursa olsun, çıkmasınlar dışarıya, evde otursunlar. Araç yoğunluğu azalmış. 24 saat kar yağışı olacak. Yarın sabaha kadar kar yağışı olacak.
İstanbul'da 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü. Megakentte kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti.
İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda lapa lapa yağan kar görüntülere yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kentin yanı sıra İstanbul için de kar yağışına yönelik uyarılarda bulunmuştu. Uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı başladı. Taksim Meydanı'nda lapa lapa kar yağışı görüntülere yansıdı.
ANADOLU YAKASI'NDA KAR YAĞIŞI
İstanbul'da kentin farklı ilçelerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kendisini gösterdi. Pendik Aydos Ormanı, Beykoz Kavacık ve Çekmeköy'de kar yağışı başladı.(DHA)
İSTANBUL'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA
İstanbul Valiliği, bugün kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelinde bugün olumsuz hava şartlarının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, "Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu'; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." bilgisi paylaşıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "12 Ocak günü olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime verilen bir günlük tatil kararında istisna tutulan kamu personeline ilimizde bulunan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan personel de eklenmiştir. Bu personel, emniyet ve sağlık kuruluşlarında görev yapan personel gibi kapsam dışında tutulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
ANKARA'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ
Ankara Valiliği, taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, bunun dışında il genelinde eğitim öğretim faaliyetine devam edileceği belirtildi.
AFYONKARAHİSAR'IN İHSANİYE VE KIZILÖREN İLÇELERİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Afyonkarahisar Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışı, kuvvetli rüzgar, don ve buzlanma riski nedeniyle İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında ve merkeze bağlı Kocatepe beldesi ve Olucak köyünde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında sadece taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda eğitime 12 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi. Bugün belirtilen ilçe ve yerlerde görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
TEKİRDAĞ'DA BUGÜN EĞİTİME ARA VERİLDİ
Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kararın yaşanan hava şartları nedeniyle alındığı belirtildi.
Açıklamada il genelinde resmi, özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bugün ara verildiği ifade edildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, "Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadeleri yer aldı.
DENİZLİ'NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Denizli'nin Çameli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkili olduğu kaydedildi.
Bu durumun, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceği belirtilen açıklamada, "Pazartesi günü, ilçemiz genelindeki kar yağışı ve sabah saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanma riski sebebiyle eğitim ve öğretime bir gün ara verilerek okullarımız tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
ADANA'NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullar ile taşımalı eğitim yapılan okullarda 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.
ELAZIĞ'IN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Elazığ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda ilçelerde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilgili kaymakamlıklar ile değerlendirme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kaymakamlıklarımızca 12 Ocak Pazartesi günü, Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu ve Kovancılar ilçelerimizde 1 gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Karakoçan, Baskil, Keban ve Sivrice ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ağın ilçemizde eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
KAYSERİ'NİN SARIZ VE PINARBAŞI İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Kayseri'nin Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Sarız Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma sebebiyle, Sarız ilçemiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 12 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personelimiz, aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Pınarbaşı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Pınarbaşı ilçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve meydana gelen olumsuz hava koşulları sebebiyle, 12 Ocak Pazartesi günü için bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile çalışanlar da izinli sayılacaktır."
YOZGAT VE 4 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde eğitime ara verildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde halihazırda devam eden kar yağışının aralıklı olarak süreceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla, Yozgat il merkezimiz ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."
Açıklamada, eğitime ara verilmeyen ilçelerdeki durumun, meteorolojik verilere göre ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği bildirildi.
GÜMÜŞHANE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Gümüşhane'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Gümüşhane genelinde 12 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde başlayacak olan kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı ifade edilen açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 12 Ocak Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği kaydedildi.
KOCAELİ'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, daha önce taşımalı eğitime ara verildiği ancak son meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artacağının değerlendirilmesi üzerine kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarındaki gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
SAKARYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime1 gün ara verildi. Valiliğin N sosyal hesabından yapılan açıklamada, bugün il genelinde beklenen yağışın, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı, buzlanma ve don hadisesi görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği ve ulaşımda aksamalara sebep olabileceği belirtildi. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında il genelinde üniversiteler hariç, resmi, özel tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, anaokula ve ilkokula çocuğu devam eden sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan kadın personelin durumunun hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği ifade edildi. Öte yandan, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.
YALOVA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Yalova Valisi Hülya Kaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.
Vali Hülya Kaya, N Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"12 Ocak 2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Yalova genelinde resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır."
Sağlık, kolluk kuvvetleri ve karla mücadele alanında görev yapan birimlerde çalışan kadın personelin kapsam dışında olduğuna dikkati çeken Kaya, 8 yaş altında engelli çocuğu bulunan çalışan annelerin ise görev yaptıkları birim fark etmeksizin idari izinli sayılacağını kaydetti.
MALATYA'DA EĞİTİM VE ÖĞRETİME ARA VERİLDİ
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, beklenen kar yağışı ve yaşanabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini bildirdi.
Vali Yavuz, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli evlatlarım, değerli Malatyalı hemşehrilerim, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi , engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."
Yavuz, kentteki trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla motosikletlerin de yarın trafiğe çıkması yasaklandığını belirterek, hava koşullarının normale dönmesinin ardından alınan kararın yeniden değerlendirilebileceğini kaydetti.
ADIYAMAN'IN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Bu nedenle bugün, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler ile birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.
BİNGÖL'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Bingöl Valiliği'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının aşırı buzlanmaya ve yüksek kesimlerde çığ riskine yol açabileceği yönünde meteorolojik tahminlerin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 12 Ocak Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.
SİVAS'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Özellikle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
TUNCELİ’DE KAR NEDENİYLE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ
Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi. Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlar buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. (AA)
MARMARA
Çok bulutlu, Çanakkale dışında kalan bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 4°C
Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, KUzey Ege kıyıları dışında kalan bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğuda yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz bölümü ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ADANA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. . Bölge genelinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli kar yağışlı
KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
SİNOP °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri ve iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu, Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt ile akşam saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
RİZE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Van ve Iğdır dışında kalan bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı, sabah saatlerinde Hakkari ve Iğdır çevrelerinde sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATMAN °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz’de kuvvetli fırtına; Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 54 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Üstün, yolcuların iptal edilen seferler hakkında THY'nin internet sitesi üzerinden bilgi alabileceğini kaydetti.
