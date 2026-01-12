Meteoroloji'den 41 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor... Okullar tatil edildi

İSTANBUL DAHİL ÇOK SAYIDA İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

İSTANBUL'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

İstanbul Valiliği, bugün kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelinde bugün olumsuz hava şartlarının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, "Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu'; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "12 Ocak günü olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime verilen bir günlük tatil kararında istisna tutulan kamu personeline ilimizde bulunan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan personel de eklenmiştir. Bu personel, emniyet ve sağlık kuruluşlarında görev yapan personel gibi kapsam dışında tutulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ANKARA'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ankara Valiliği, taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, bunun dışında il genelinde eğitim öğretim faaliyetine devam edileceği belirtildi.



AFYONKARAHİSAR'IN İHSANİYE VE KIZILÖREN İLÇELERİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Afyonkarahisar Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışı, kuvvetli rüzgar, don ve buzlanma riski nedeniyle İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında ve merkeze bağlı Kocatepe beldesi ve Olucak köyünde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında sadece taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda eğitime 12 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi. Bugün belirtilen ilçe ve yerlerde görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

TEKİRDAĞ'DA BUGÜN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kararın yaşanan hava şartları nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada il genelinde resmi, özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bugün ara verildiği ifade edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, "Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadeleri yer aldı.



DENİZLİ'NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Denizli'nin Çameli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkili olduğu kaydedildi.

Bu durumun, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceği belirtilen açıklamada, "Pazartesi günü, ilçemiz genelindeki kar yağışı ve sabah saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanma riski sebebiyle eğitim ve öğretime bir gün ara verilerek okullarımız tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ADANA'NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullar ile taşımalı eğitim yapılan okullarda 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.



ELAZIĞ'IN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Elazığ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda ilçelerde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilgili kaymakamlıklar ile değerlendirme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kaymakamlıklarımızca 12 Ocak Pazartesi günü, Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu ve Kovancılar ilçelerimizde 1 gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Karakoçan, Baskil, Keban ve Sivrice ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ağın ilçemizde eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

KAYSERİ'NİN SARIZ VE PINARBAŞI İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kayseri'nin Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Sarız Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma sebebiyle, Sarız ilçemiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 12 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personelimiz, aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Pınarbaşı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Pınarbaşı ilçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve meydana gelen olumsuz hava koşulları sebebiyle, 12 Ocak Pazartesi günü için bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile çalışanlar da izinli sayılacaktır."



YOZGAT VE 4 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde eğitime ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde halihazırda devam eden kar yağışının aralıklı olarak süreceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla, Yozgat il merkezimiz ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."

Açıklamada, eğitime ara verilmeyen ilçelerdeki durumun, meteorolojik verilere göre ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği bildirildi.

GÜMÜŞHANE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Gümüşhane'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Gümüşhane genelinde 12 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde başlayacak olan kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı ifade edilen açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 12 Ocak Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği kaydedildi.



KOCAELİ'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, daha önce taşımalı eğitime ara verildiği ancak son meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artacağının değerlendirilmesi üzerine kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarındaki gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAKARYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime1 gün ara verildi. Valiliğin N sosyal hesabından yapılan açıklamada, bugün il genelinde beklenen yağışın, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı, buzlanma ve don hadisesi görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği ve ulaşımda aksamalara sebep olabileceği belirtildi. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında il genelinde üniversiteler hariç, resmi, özel tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, anaokula ve ilkokula çocuğu devam eden sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan kadın personelin durumunun hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği ifade edildi. Öte yandan, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.



YALOVA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yalova Valisi Hülya Kaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Vali Hülya Kaya, N Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"12 Ocak 2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Yalova genelinde resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır."

Sağlık, kolluk kuvvetleri ve karla mücadele alanında görev yapan birimlerde çalışan kadın personelin kapsam dışında olduğuna dikkati çeken Kaya, 8 yaş altında engelli çocuğu bulunan çalışan annelerin ise görev yaptıkları birim fark etmeksizin idari izinli sayılacağını kaydetti.

MALATYA'DA EĞİTİM VE ÖĞRETİME ARA VERİLDİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, beklenen kar yağışı ve yaşanabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini bildirdi.

Vali Yavuz, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli evlatlarım, değerli Malatyalı hemşehrilerim, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi , engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."

Yavuz, kentteki trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla motosikletlerin de yarın trafiğe çıkması yasaklandığını belirterek, hava koşullarının normale dönmesinin ardından alınan kararın yeniden değerlendirilebileceğini kaydetti.

ADIYAMAN'IN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Bu nedenle bugün, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler ile birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

BİNGÖL'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bingöl Valiliği'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının aşırı buzlanmaya ve yüksek kesimlerde çığ riskine yol açabileceği yönünde meteorolojik tahminlerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 12 Ocak Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

SİVAS'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

TUNCELİ’DE KAR NEDENİYLE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi. Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlar buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. (AA)