Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da kar kapıya dayandı! Sıcaklıklarda ani düşüş yaşanacak: İstanbul'da kar ne zaman yağacak?Güncelleme Tarihi:
Gece boyu gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Ve açıklanan verilerde kritik gün Pazartesi olarak kaydedildi. Meteoroloji'nin İstanbul için uyarıda bulunduğu kar yağışı yarın etkisini gösterecek. Sıcaklıklarda da sert düşüş bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. Pazartesi İstanbul'a kar geliyor. Okulların tatil olmasında fayda var. Kargaşa olabilir. Aniden bastıracak. Biraz beyaz çileye dönüşecek gibi. Pazartesi günü işiniz yoksa pek dışarı çıkmayın. Pazar gecesi sabaha karşı İstanbul'a gelir, pazartesi ve salı günü de etkili olur. " diyerek uyarıda bulundu.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi;
"Yaklaşık 30 km yükseklikteki stratosferde, kutupsal vorteks bozulmaya başladı. Önümüzdeki 14 gün içinde bunun etkilerinin hakim olması bekleniyor. Kutup girdabının böyle bir durumu, soğuk Arktik havasının bazı bölgelerde daha düşük enlemlere nüfuz etmesine izin verir. Bu durum şu anda Avrupa'yı etkilerken, bizde de aralıklı kar yağışı geçişlerini göreceğiz.
Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. İstanbul'da etkilenecek. İstanbul'da kar yağışı yerde örtü yapabilir. İstanbul'da pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgat'ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul'da olur. Battaniye Kahve ve Kitap pazartesinin menüsü olsun."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahmin raporuna göre 51 il için sarı kodlu alarm verildi. Bu iller sırasıyla şunlar oldu:
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır
YURTTA HAVA DURUMU
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının güneyli yönlerden, zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak, Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 7
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 9
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 12
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. 12
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 3
Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi'nde yağışın ardından yol çöktü. Bazı araçlar oluşan çukura girdi.
Çukura giren bir otomobil, olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı. Yoldaki çukur, belediye ekiplerinin çalışması sonucu kapatıldı.
Beykoz’da etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Olay, saat 00.30 sıralarında Soğuksu Mahallesi Köşk Yolu Sokak’ta meydana geldi. Sağanak yağmur ve fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı. Ağaç kaldırma çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, araçlarda hasar oluştu.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Üsküdar'da sağanak yağış nedeniyle birçok yerde yollar nehre döndü. Beylerbeyinde ise bir anda başlayan sağanak yağış ile yolun su birikintisi ile dolma anı bir dükkanın kamerasına yansıdı.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini kısa sürede gösterdi. Birçok yerde yollar kısa sürede nehre dönerken bazı yerlerde yerlerde yollar kısa sürede su ile doldu. Selamsızda bir merdivenin üzerinden suların akma anı vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Beylerbeyinde ise yağmurun başlamasıyla yolların kısa sürede su birikintileri ile dolma anı bir dükkanın kamerasına yansıdı. Salacak sahil yolunda ilerleyen bir aracın sileceği sağanak yağışın karşısında yetersiz kaldı. O an araç kamerası ile görüntülendi.
Bahçelievler'de etkili olan sağanak yağış sonrası bir binanın balkonu tamamen çöktü. Binadan daha önce karot örneği alındığı öğrenilirken binadan kopan parçalar bir otomobile hasar verdi.
Olay 00.00 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 ay önce karot örnekleri alınan ve sonrasında tahliye edilip yıkılması beklenen 6 katlı binanın 5. katında bulunan balkon, İstanbul genelinde etkili olan sağanak sonrası çöktü. Düşen parçalar sokağa dağılırken bir otomobil de parçalar yüzünden hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri binanın etrafını girişe kapattı, çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın bulunduğu sokak ise giriş çıkışlara kapatıldı. İtfaiye ekipleri tehlike arz eden balkon parçalarını aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Çökme esnasında binanın yakınından kimsenin geçmediği için daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
Olayda yaralanan olmazken, yetkililer binada inceleme yaptı. Yıkılması beklenen binanın yıkım sürecinin hızlandırılacağı öğrenildi. Hasar alan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.