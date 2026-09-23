Son dakika: ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti | 'Siyasi yoluma bağımsız devam edeceğim'

Ankara'nın Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Güngör, "Benim için siyasi parti aidiyetinden önce, Nallıhan halkının bana verdiği emanete sahip çıkmak vardır. Bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden Nallıhan'da yaşayan her bir vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğim. Bundan sonraki siyasi yol haritamı, hemşehrilerimizin görüş, öneri ve tavsiyelerini alarak yol arkadaşlarımla birlikte belirleyeceğim" dedi.
ANKARA’DA CHP’DEN AYRILAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANI SAYISI 8’E ULAŞTI
Nallıhan Belediye Başkanı Güngör’ün istifası ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın istifasının ardından CHP’den ayrılan ilçe belediye başkanı sayısı 8’e ulaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası sonrasında yaptığı değerlendirmede "Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: 'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.' Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz" dedi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası için yaptığı yorumda "Açtığım tebrik telefonunda saygımızı ve kararının kendisi ve memleket için hayırlı olmasını diledim. Bundan sonraki süreçte alacakları her türlü karara saygılıyız." dedi.
"CHP 'YA BENİMSİN YA KARA TOPRAĞIN' DİYOR"
Butlan yönetimi sanki 31 Mart akşamının CHP'siymiş gibi 'Ya benimsin ya kara toprağın' diyor. Mansur Yavaş'ın seçimsiz gelmiş butlan yönetiminin kaprisleri ile terbiye edilmesi söz konusu olamaz
Yavaş kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış tarihin doğru tarafında durmuştu. Kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, "başka bir partiye geçecek mi?" sorusuna da açıklamasında yanıt vererek siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mansur Yavaş'ın istifasının ardından yaptığı değerlendirmede "Hayırlı olsun, siyasi aidiyetini netleştirdi. "Kimse kendisini CHP'den üstün görmeyin demek hadsizlik mi oluyor?" dedi.
MURAT EMİR: 86 MİLYONUN ONUR DUYDUĞU BAŞKANIMIZDIR
YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin, "Sayın Mansur Yavaş, sadece bizim değil 86 milyonun bence onur duyduğu; hizmetleriyle, dürüstlüğüyle, halkçı belediyeciliğiyle ön plana çıkan belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir" dedi.
Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın bugünkü, "Bireysel başvuruda 2013 yılından bugüne kadar verilen 86 bin 849 ihlal kararının yüzde 99,9'u uygulanmıştır" açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Emir, söz konusu rakamların aldatıcı olduğunu öne sürerek, "Rakamların içine bakmazsanız, rakamların neyi simgelediğini incelemezseniz rakamlar aldatıcı olur. O yüzde 1'lik yer var ya, yıllardır cezaevlerinde yok yere yatan, Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen yatan Tayfun Kahraman'dır. O yüzde 1, cezaevinde büyümek zorunda kalan Tayfun Kahraman'ın küçük kızıdır. O yüzde 1'in içerisinde 2 Anayasa Mahkemesi, 3 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen 10 yıla yakın bir süredir cezaevinde yatan Osman Kavala'dır. Osman Kavala'yı bekleyen annesidir, eşidir. Yine Can Atalay'dır, annesi Şükran annedir. Can Atalay hakkında 3 Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, hala milletvekili olmasına rağmen gelip milletvekili görevini yapamamıştır. Hala demir parmaklıkları arkasındadır. O yüzde 1'in içerisinde 2014 ve 2015'te Taksim'de yürütülmediği için Anayasa Mahkemesi'ne giden ve yıllar sonra ‘evet hakkınız ihlal edildi’ denen yüzbinler vardır. O yüzde 1'in içerisinde Selahattin Demirtaş var. 2020'den sonra, yani hüküm kesinleştikten sonra cesaret edip Demirtaş'ın ‘adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir’ başvurusunun kapağını kaldıramayan bir Anayasa Mahkemesi var. Bütün bunlara baktığınızda hukuk devletinin yerle bir edilmesi var. Bütün bunlara baktığınızda Anayasa Mahkemesi’nin etkisizleştirilmesi var. Buna isyan etmesi gereken, bunu kabul etmemesi gereken Anayasa Mahkemesi Başkanının da rakamlarla Türkiye'de olmadık pembe tablolar çizmemesi gerekir. O yüzde 1 Türkiye demokrasisi açısından, hukuk devleti açısından ve milyonlar açısından son derece önemli, içinde; acılar, dramlar ve beklentiler içermektedir. Biz bu yaklaşımı isabetli bulmuyoruz" diye konuştu.
Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emir, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasına ilişkin, "Sayın Mansur Yavaş, sadece bizim değil 86 milyonun bence onur duyduğu, hizmetleriyle, dürüstlüğüyle, halkçı belediyeciliğiyle ön plana çıkan belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir. Ayrıca bir açıklama yapmaya ihtiyaç duyarsa da kendisi yapacaktır" diye yanıt verdi. / Mikail KARAMAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
Ankara'nın Beypazarı, Elmadağ, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş ve Şereflikoçhisar ilçeleri belediye başkanları, CHP'den istifa ederek görevlerine bağımsız devam edeceklerini açıkladı.
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak sanal medya hesaplarından açıklama yaparak, CHP üyeliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.
'MANSUR YAVAŞ İLE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM'
Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, "Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım. Seçildiğim ilçede, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden; aynı azim, kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullanırken, Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Mansur Yavaş'ın yanında yürümeye devam edeceğini belirtti.
Güdül Belediye Başkanı Doğanay mesajında, "Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.
Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya da "Siyaseten yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum" dedi.
Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da sanal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye devam edeceklerini belirtti.
Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da Mansur Yavaş'ın istifasının ardından CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Aşkın "Sevgili Elmadağlı Hemşehrilerim, bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum. Saygılarımla." dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, istifasını duyurduğu sosyal medya paylaşımında "19 Mart’la başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden süreç, Türkiye’de siyaseti hepimizin üzülerek takip ettiği bir noktaya getirmiştir. Bu süreç boyunca ne düşündüğümü, neye itiraz ettiğimi ve nasıl bir yol önerdiğimi açıkça ifade ettim. Bugün bunları uzun uzun tekrar etmeyeceğim. Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım. Düşüncelerimde değişen bir şey yok. Ancak bazı hususların altını çizmek zorundayım. Benim partililikten anladığım; taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir.
Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadım. Tam tersine; Ankara’da belediyeciliğin ayrım yapmadan, şeffaf, hesap verebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştık. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Ankara’da bize verilen büyük destek, Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmaları ve farklı siyasi görüşlerden vatandaşlarımızın ortaya koyduğu teveccüh bunun en açık göstergesidir. Eğer Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak seçilmişsem; görev yaptığım süre boyunca partimin adına leke getirmemiş, Türkiye çapında örnek gösterilen işlere imza atmış ve bana oy veren insanların göğsünü kabartmışsam, temsil sorumluluğumu yerine getirdiğime inanıyorum. Üzerime düşen sorumluluğu dün de taşıdım, bugün de taşıyorum" ifadelerini kullandı.
'SİYASİ YOLUMA BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM'
Yavaş, kendisini hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmediğini ifade ederek, "Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Ancak belediye başkanlığı görevimin bana öğrettiği çok önemli bir gerçek vardır; siyasetin tavanında birlik sağlanamadığında, millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir. Biz bunu Ankara’da başardık. Farklı siyasi görüşlerden milyonlarca insan aynı iradenin etrafında buluştu. Kimseye nereden geldiğini, hangi partiye oy verdiğini sormadık. Hiç kimseyi siyasi kimliği nedeniyle diğerinden ayırmadık. Çünkü bizim için herkes eşittir. Her zaman şunu söyledim; Türkiye’de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa, bunun yolu muhalefetin birbirini tüketmesinden değil; ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçmektedir. Bu nedenle aylardır yaşanan tartışmaların, özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi’nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettim.
Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum. Ben dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım. 3 dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiğim, mücadele ettiğim, seçim çalışmalarında yanımda duran, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan herkese ömrüm boyunca teşekkür borçlu olacağım" dedi.
'SEÇMENİN İRADESİNE SADAKAT, SİYASETİN NAMUSUDUR'
Yavaş, vatandaşların siyasete ve siyasetçiye güveninin çok yara aldığını vurgulayarak, "Bunun sorumluluğunu seçmende değil, kendimizde aramak zorundayız. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil; seçmene karşı ağır bir vebaldir. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır. Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü benim için belediye başkanlığı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir. Makamlar geçicidir. Siyasi şartlar değişebilir. Ama milletin size verdiği emanete sadakat değişmez. Ben bugüne kadar bu emanete nasıl sahip çıktıysam bundan sonra da aynı şekilde sahip çıkacağım. Bugün aldığım kararın bütün sorumluluğu bana aittir. Takdir ise her zaman olduğu gibi aziz milletimizindir" dedi.