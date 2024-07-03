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İzmir, Manisa ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

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#Orman Yangını#Manisa#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 13:27

Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangınının ardından İzmir'in Bornova ilçesinde de yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde de orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Narlı Mahallesi'ndeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına destek olmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da ekip gönderdi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. 

MANİSA'DA YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Manisa'da Soma'nın Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİZMİR'DE ORMAN YANGINI
timelineKAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI
timelineMANİSA'DA YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
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#Orman Yangını#Manisa#Kahramanmaraş

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