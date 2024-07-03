İzmir, Manisa ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

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Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Narlı Mahallesi'ndeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına destek olmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da ekip gönderdi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Manisa'da Soma'nın Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.