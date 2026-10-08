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CANLI Son dakika... Maltepe'de 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Güncelleme Tarihi:
#Maltepe#bina#Olay Yeri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 06:33

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çöken binanın enkazından şimdiye kadar 6 kişi çıkarıldı. Vali Gül enkaz altında 7 kişi olduğunu bunlardan 4'ü ile temas kurulduğunu açıkladı.

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ENKAZDAN BİR KİŞİ DAHA ÇIKARILDI

Enkazdan 1 yaralı daha çıkarıldı. Kurtarılan kişi sayısı 6 oldu. Enkaz altında kalan 6 kişi için çalışmalar devam ediyor.

MALTEPE'DE 7 KATLI BİNANIN 3 KATI BÖYLE ÇÖKTÜ

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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2 MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru ve sorumluluğunu tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

MALTEPE’DE TÜM İMKÂNLARIMIZLA SAHADAYIZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul Maltepe’de meydana gelen bina çökmesinin ardından, ilgili tüm kurumlarımızın koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve aralıksız sürdürüyoruz.

Şu ana kadar enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi, binanın üst katlarında bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi.

Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor.

Önceliğimiz, enkaz altında bulunan her bir vatandaşımıza ulaşmak ve onları sağlıkla ailelerine kavuşturmaktır.

Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 Mülkiye Müfettişimiz çalışmalara başlamıştır.

Allah, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmayı ve onları sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin.

Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, Maltepeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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ENKAZDAN BİR KİŞİ DAHA ÇIKARILDI

Enkazdan 1 yaralı daha çıkarıldı. Kurtarılan kişi sayısı 6 oldu. Enkaz altında kalan 6 kişi için çalışmalar devam ediyor.

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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ÇIKARILANLARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İstanbul Valisi Gül, "Bizim bir afet kurtarma planımız var. AFAD'ın koordinasyonunda orada Kızılay'dan belediyelere kadar her kurum ne yapacağı belli. Onu yapmaya çalışıyorlar. Ama gördüğünüz gibi bina riskli çökme ihtimali var. Kontrollü bir şekilde kurtarma yapıyorlar. Çok rahat bir ortam yok. Ama olabildiğince fedakarca arkadaşlarımız çalışıyorlar sabırla bekleyeceğiz. Baktığımızda kayıtlarda bir ihbar gözükmüyor. 6 yaşında bir çocuk. Onunla canlı olarak bir göz teması sağlanmış. İçeriye girilemiyor. Farklı bir alandan girip çıkaracaklar. Misafirliğe gelmiş olabilirler. Ya da 7 kişiden herhangi birileri bugün dışarda kalmış olabilir. Dolayısıyla kağıt üzerinde 7 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Bu artadabilir eksiledebilir. Dolayısıyla misafirliğe geldiyse artar."dedi

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor


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ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Dedektör köpeklerden de yararlanan ekiplerce enkaz altından sağ çıkarılan 2'si çocuk 4 kişi, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevredeki hastanelere götürüldü.

Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri çıkarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri de 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Öte yandan, binanın bulunduğu sokağa çıkan yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışabilmesi için geniş bir alanda güvenlik şeridi çekildi.

Kalan katların çökme tehlikesine karşı ekipler, binaya kontrollü giriyor.

Ayrıca çalışmalara destek vermek amacıyla çevre belediyelerden çok sayıda iş makinesi bölgeye sevk edildi.

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
BAKAN KURUMDAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından, Valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır.

Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin.

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VALİ GÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. İstanbul Valisi Davut Gül "Kalan 12 kişinin 5'i kurtarıldı. 7 kişinin 4 tanesiyle temas sağlandı. 3 kişi arama çalışması sürüyor" dedi.

İstanbul Valisi Gül, "Buradaki bina 1987 yılında yapılmış. Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan, 6 katta da daire olarak kullanılıyor. Toplam 12 daire var. Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33 kişi. Dairelerde, zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar gördü. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görülüyor. Bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz olabiliyor. Bazen de dairede yaşayıp dışarda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor" dedi.

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
'1987 YILINDA YAPILAN BİR BİNA'

Gül "Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. Kalan 12 kişinin 5'i kurtarıldı. 7 kişiyle de 4 tanesiyle temas sağlandı şu an çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bundan sonraki süreçte binanın yıkım sebebi ve benzer işler hem adli olarak hem idari olarak takip edilecek. Arkadaşlarımız görevinin başında AFAD'ın koordinasyonunda diğer bütün birimlerinin destekleriyle çalışmalar devam ediyor. Tahliye edilen hemşehrilerimiz AFAD'ın temin ettiği bir otelde konaklayacaklar. Hepimize geçmiş olsun. Şu anda herhangi bir başvuru, ihbar yok. Ama 1987 yılında yapılan bir bina. Diğer konular netleştikçe sizleri bilgilendireceğiz. Sağlık durumu iyi, yani hayati tehlikesi olan yok. "

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Gül, çökme meydana gelen yapının çevresindeki riskli binaların da boşaltıldığını, alanı olabildiğince stabil hale getirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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ALTTAKİ ÜÇ KAT ÇÖKTÜ 4. KAT ZEMİN OLDU

CNN Türk muhabiri Emel Telli son durumu şu ifadelerle anlattı;

7 katlı binada toplam 12 daire mevcut. Çok sayıda vatandaşın oturduğu bir bina. İçeride şuan kaç kişi var bilinmiyor. Geçtiğimiz dakikalarda biri çocuk olmak üzere 3 kişi çıkarıldı.
Eski bir bina. Çevredekiler en az 30 senelik olduğunu belirtiyor. Giriş katında bir tekstil atölyesi var. Atölyenin sahibi içeride kimsenin olmadığını söyledi. İçerde kalanlar ekipler tarafından çıkarılıyor.

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. İlk 3 katının çökmesi ile kalan katların çökme riski hala mevcut. Ekipler hassas bir şekilde çalışıyor.
Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor



Geçtiğimiz dakikalarda 14 yaşında bir çocuk çıkarıldı.
Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

 

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ENKAZ ALTINDAN İKİ KİŞİ ÇIKARILDI

Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katında meydana gelen çökme sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çökme sonrası 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sonrası 2 kişi sağ olarak çıkarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Maltepe'nin Cevizli semtinde çöken 7 katlı binanın eski hali ortaya çıktı. Binanın alt katında tekstil atölyesi olduğu öğrenildi.

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

ÜST KATTA KALANLAR KURTARILDI

Üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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7 KATLI BİNADA ÇÖKME
7 KATLI BİNADA ÇÖKME

Maltepe’de 7 katlı bir binanın alt katlarının çökmesi nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 7 katlı bir binanın ilk üç katı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Son dakika... Maltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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