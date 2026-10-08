Enkazdan 1 yaralı daha çıkarıldı. Kurtarılan kişi sayısı 6 oldu. Enkaz altında kalan 6 kişi için çalışmalar devam ediyor.
MALTEPE'DE 7 KATLI BİNANIN 3 KATI BÖYLE ÇÖKTÜ
İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru ve sorumluluğunu tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.
MALTEPE’DE TÜM İMKÂNLARIMIZLA SAHADAYIZ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"İstanbul Maltepe’de meydana gelen bina çökmesinin ardından, ilgili tüm kurumlarımızın koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve aralıksız sürdürüyoruz.
Şu ana kadar enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi, binanın üst katlarında bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi.
Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor.
Önceliğimiz, enkaz altında bulunan her bir vatandaşımıza ulaşmak ve onları sağlıkla ailelerine kavuşturmaktır.
Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 Mülkiye Müfettişimiz çalışmalara başlamıştır.
Allah, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmayı ve onları sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin.
Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, Maltepeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Enkazdan 1 yaralı daha çıkarıldı. Kurtarılan kişi sayısı 6 oldu. Enkaz altında kalan 6 kişi için çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Valisi Gül, "Bizim bir afet kurtarma planımız var. AFAD'ın koordinasyonunda orada Kızılay'dan belediyelere kadar her kurum ne yapacağı belli. Onu yapmaya çalışıyorlar. Ama gördüğünüz gibi bina riskli çökme ihtimali var. Kontrollü bir şekilde kurtarma yapıyorlar. Çok rahat bir ortam yok. Ama olabildiğince fedakarca arkadaşlarımız çalışıyorlar sabırla bekleyeceğiz. Baktığımızda kayıtlarda bir ihbar gözükmüyor. 6 yaşında bir çocuk. Onunla canlı olarak bir göz teması sağlanmış. İçeriye girilemiyor. Farklı bir alandan girip çıkaracaklar. Misafirliğe gelmiş olabilirler. Ya da 7 kişiden herhangi birileri bugün dışarda kalmış olabilir. Dolayısıyla kağıt üzerinde 7 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Bu artadabilir eksiledebilir. Dolayısıyla misafirliğe geldiyse artar."dedi
Dedektör köpeklerden de yararlanan ekiplerce enkaz altından sağ çıkarılan 2'si çocuk 4 kişi, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevredeki hastanelere götürüldü.
Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri çıkarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri de 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarına devam ediyor.
Kalan katların çökme tehlikesine karşı ekipler, binaya kontrollü giriyor.
Ayrıca çalışmalara destek vermek amacıyla çevre belediyelerden çok sayıda iş makinesi bölgeye sevk edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından, Valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır.
Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir.
Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin.
İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. İstanbul Valisi Davut Gül "Kalan 12 kişinin 5'i kurtarıldı. 7 kişinin 4 tanesiyle temas sağlandı. 3 kişi arama çalışması sürüyor" dedi.
İstanbul Valisi Gül, "Buradaki bina 1987 yılında yapılmış. Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan, 6 katta da daire olarak kullanılıyor. Toplam 12 daire var. Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33 kişi. Dairelerde, zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar gördü. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görülüyor. Bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz olabiliyor. Bazen de dairede yaşayıp dışarda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor" dedi.
Gül "Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. Kalan 12 kişinin 5'i kurtarıldı. 7 kişiyle de 4 tanesiyle temas sağlandı şu an çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bundan sonraki süreçte binanın yıkım sebebi ve benzer işler hem adli olarak hem idari olarak takip edilecek. Arkadaşlarımız görevinin başında AFAD'ın koordinasyonunda diğer bütün birimlerinin destekleriyle çalışmalar devam ediyor. Tahliye edilen hemşehrilerimiz AFAD'ın temin ettiği bir otelde konaklayacaklar. Hepimize geçmiş olsun. Şu anda herhangi bir başvuru, ihbar yok. Ama 1987 yılında yapılan bir bina. Diğer konular netleştikçe sizleri bilgilendireceğiz. Sağlık durumu iyi, yani hayati tehlikesi olan yok. "
CNN Türk muhabiri Emel Telli son durumu şu ifadelerle anlattı;
7 katlı binada toplam 12 daire mevcut. Çok sayıda vatandaşın oturduğu bir bina. İçeride şuan kaç kişi var bilinmiyor. Geçtiğimiz dakikalarda biri çocuk olmak üzere 3 kişi çıkarıldı.
Eski bir bina. Çevredekiler en az 30 senelik olduğunu belirtiyor. Giriş katında bir tekstil atölyesi var. Atölyenin sahibi içeride kimsenin olmadığını söyledi. İçerde kalanlar ekipler tarafından çıkarılıyor.
Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katında meydana gelen çökme sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çökme sonrası 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.
Maltepe'nin Cevizli semtinde çöken 7 katlı binanın eski hali ortaya çıktı. Binanın alt katında tekstil atölyesi olduğu öğrenildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Maltepe’de 7 katlı bir binanın alt katlarının çökmesi nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 7 katlı bir binanın ilk üç katı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.