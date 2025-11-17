Soğuk hava ve kar yağışı: Tüm kent beyaza büründü... Bazı illerde yollar kapandı, ulaşım durdu

ELAZIĞ

Elazığ'da karla kaplı Hazarbaba Dağı ve eteğindeki Hazar Gölü, bulutlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.





Elazığ'da soğuk havayla birlikte önceki gün 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağı'na kar yağdı. Dağ ve etekleri beyaza bürünürken, Hazar Gölü ise mavi tonuyla dikkat çekti. Bulutların ve sisin de hakim olduğu bölgede adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Dron ile çekilen görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar ise Hazarbaba Dağı'na çıkarak manzaranın keyfini yaşadı.

Bitlis'ten Elazığ'a geldiğini dile getiren Ruken Çetin, "Hazarbaba Dağı'na ilk kez geldim ve çok beğendim. Atmosferi ve havası çok güzel. Doğasıyla çok güzel harika bir yer. Bir tarafta bulutlar bir tarafta göl. Gerçekten çok güzel. Hazarbaba Dağı'na geldiğimizde kar yağmaya başladı. Çok güzel bir atmosferdi" dedi.