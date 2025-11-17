Soğuk hava ve kar yağışı: Tüm kent beyaza büründü... Bazı illerde yollar kapandı, ulaşım durdu

Soğuk hava ve kar yağışı: Tüm kent beyaza büründü... Bazı illerde yollar kapandı, ulaşım durduGüncelleme Tarihi:
Henüz sonbahar mevsimindeyken bazı şehirlerimiz kış şartlarının etkisi altına girdi. Bazı kırsal kesimlerde kapanan yollar ekiplerin çalışmasıyla ulaşılma açıldı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son iki gün etkili olan kar nedeniyle kapanan 6 köy yolu, İl Özel İdare ekiplerince yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde yağmur, Beytüşşebap ve bağlı köylerde ise kar yağışı etkili oldu.
Özellikle yüksek rakımlarda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, kapanan Yeşilöz, Toptepe, Akarsu, Dağaltı, Gökçe ve Mezra köy yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu açıldı.
Kentte 2 gün boyunca aralıklarla yağan karın kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı ile kent merkezine bağlı 9 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 30 mahalle ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)
Elazığ'da karla kaplı Hazarbaba Dağı ve eteğindeki Hazar Gölü, bulutlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Elazığ'da soğuk havayla birlikte önceki gün 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağı'na kar yağdı. Dağ ve etekleri beyaza bürünürken, Hazar Gölü ise mavi tonuyla dikkat çekti. Bulutların ve sisin de hakim olduğu bölgede adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Dron ile çekilen görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar ise Hazarbaba Dağı'na çıkarak manzaranın keyfini yaşadı.
Bitlis'ten Elazığ'a geldiğini dile getiren Ruken Çetin, "Hazarbaba Dağı'na ilk kez geldim ve çok beğendim. Atmosferi ve havası çok güzel. Doğasıyla çok güzel harika bir yer. Bir tarafta bulutlar bir tarafta göl. Gerçekten çok güzel. Hazarbaba Dağı'na geldiğimizde kar yağmaya başladı. Çok güzel bir atmosferdi" dedi.
Van'ın Başkale ilçesindeki soğuk hava ve kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Kars'ta hafta sonu etkili olan kar yağışı yerini soğuk hava ve yoğun sise bıraktı.
Kentte yüksek rakımlı bölgelerde hafta sonu görülen kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Soğuk hava nedeniyle araç camları, bitkiler kırağıyla kaplandı.
Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava ve sis etkili oldu. İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.
Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Keklik Vadisi mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü. Sürücüler yoğun sis nedeniyle kontrollü şekilde ilerleyebildi.