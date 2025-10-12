Lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji alarm verdi: Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte kar ve yağmur beklenen iller

SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuna göre Pazar akşamı ve Pazartesi bazı illerde lapa lapa kar yağışı bekleniyor. Trabzon, Artvin ve Rize için kar uyarısı yapılırken, Adana, Bitlis, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Van, Batman, Osmaniye ise sarı kodlu şiddetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kars, Mardin, Muş, Rize, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Batman illeri için ise yarın Sarı kodlu uyarı verildi.

DOĞU BÖLGELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Batman, Mardin'in kuzeyi, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ile zamanla Erzurum, Ağrı, Van'ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Doğu Anadolu Bölgesinin 2000 metre üzeri rakıma sahip yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.