Lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji alarm verdi: Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte kar ve yağmur beklenen iller

Lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji alarm verdi: Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte kar ve yağmur beklenen illerGüncelleme Tarihi:
Lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji alarm verdi: Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte kar ve yağmur beklenen illerGüncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuna göre Pazar akşamı ve Pazartesi bazı illerde lapa lapa kar yağışı bekleniyor.Trabzon, Artvin ve Rize için kar uyarısı yapılırken, Adana, Bitlis, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Van, Batman, Osmaniye ise sarı kodlu şiddetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kars, Mardin, Muş, Rize, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Batman illeri için ise yarın Sarı kodlu uyarı verildi.
DOĞU BÖLGELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Batman, Mardin'in kuzeyi, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ile zamanla Erzurum, Ağrı, Van'ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Doğu Anadolu Bölgesinin 2000 metre üzeri rakıma sahip yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu kentte öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağış, Arsuz ve Belen çevresinde kısa sürede etkisini gösterdi.
Dolu nedeniyle yollar ve tarım arazileri beyaza büründü. Dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
İlçeye 14 kilometre mesafedeki bin 700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde ise lapa lapa kar yağdı.
Bölgede kar kalınlığı yer yer 5 santime ulaştı. Bazı sürücüler araçlarıyla gelip anın tadını çıkardı.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Önümüzdeki hafta boyunca İstanbul’da sıcaklık 17 derece civarında olacak." dedi ve İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusunun yanıtını verdi.
Orhan Şen açıklamasında şunları söyledi:
"Dün kuvvetli yağışlar oldu bugün öğleden sonra Anadolu yakasında yağışlar olacak. Yeni haftada yağışlar tüm yurtta azalacak. Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır’da kuvvetli yağışlar var. 50 kilogramı geçebilir. Bu akşam yağış sele dönüşebilir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da sıcaklıklar düşmeye başladı. Bugün ve yarın öğlene kar yağışları görülebilir. Sivas, Van, Bitlis, Erzurum, Erzincan bölgelerinde görebiliriz. Dün akşam birçok kentte kar yağışları başladı. Kar yağışları biraz daha artabilir.
İstanbul’a kar yılbaşından önce düşmez. İstanbul’da kar yağışı bahar aylarına kadar devam edecek. Uzun sürecek gibi görülüyor. Normal bir kış geçireceğiz. Yani yağışta olacak kar da olacak."
Tokat kent merkezinde hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düştüğü sabah saatlerinde kent merkezi yağmura, yüksek kesimler ise sezonun ilk karına uyandı.
Tokat yeni güne yağmur ve soğuk havayla uyandı. Sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan sağanak, hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Özellikle Topçam Yaylası ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Yaylada yaşayan vatandaşlar güne kar manzarasıyla başlarken, bazı bölgelerde kar kalınlığının yer yer 2-3 santimetreye ulaştığı bildirildi.
Topçam yaylasının beyaza büründüğünü söyleyen Haydar Ercan; "Tokat Topçam Yaylasındayım. 12 Ekim Pazar gününde kar yağışıyla uyandık. Bu yıl Tokat kara erken kavuştu. Ağaçlar adeta beyaz gelinlik giydi. Kar bereketiyle gelir inşallah" dedi.
İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes ve Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü bölgede, kar yağışı etkisini gösterdi.
Kayak merkezindeki tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da etkili olan kar yağışı devam ediyor.
Yer yer tipi ve sisin etkili olduğu Erciyes'te, pistler beyaza büründü.
Öte yandan, şehir merkezinde ise yağmurlu ve soğuk hava etkili oluyor.
SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki Nalbant Geçidi mevkisinde, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.
İlçede yaklaşık 2 bin rakımda bulunan geçitte etkili olan kar yağışı, vatandaşlarca kayda alındı.
Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede, yüksek kesimler beyaza büründü.
Bolu'da, Kartalkaya ve Arkut Dağı kayak merkezlerinde kar yağışı etkili oldu.
Köroğlu Dağları'nda yer alan 2 bin 200 metre rakımlı Kartalkaya’da etkili olan sağanak, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.
Kayak merkezi, gece boyunca etkili olan yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Bu arada, Gerede ilçesinde yer alan Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde de gece saatlerinde kar etkisini gösterdi.
Beyaza bürünen kayak merkezinde kar kalındığı 5 santimetreye yaklaştı.
İçişleri Bakanlığı, bazı illerde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda bugün Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ile Erzurum, Ağrı, Van'ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Doğu Karadeniz'de görülecek sağanağın Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Ayrıca Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları önem taşıyor.
Sivas'ta havaların soğumasıyla birlikte Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ile yüksek kesimlerdeki köylerde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının gece 4 dereceye kadar düştüğü Sivas´ta, sabah saatlerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine de ilk kar düştü.
Yağan karla birlikte kayak merkezi beyaza büründü. Yıldızeli ilçesinin yüksek kesimli köylerinde de kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ise aralıklarla sağanak etkili oluyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKOM yapmış olduğu açıklamada "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca havada parçalı yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların mevsim normalleri ve altında seyredeceği beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan kayak merkezinde mevsimin ilk karı yağdı. Kentte birkaç gündür etkili olan soğuk havanın ardından alçak kesimlerdeki yağmur, kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesinde yerini kara bıraktı.
Keltepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu arada, Safranbolu ilçe merkezine 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu.
Samsun'un Ladik ilçesindeki 2062 rakımlı Akdağ'a mevsimin ilk karı düştü. Samsun'un Ladik ilçesindeki 2062 rakımlı Akdağ'a mevsimin ilk karı düştü.
Bölgede üç gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde gece kara dönüştü. Kar nedeniyle Akdağ Kayak Merkezi beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.