Kuvvetli sağanak yağış geliyor: Meteoroloji tarih verdi | Rüzgar, don, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 328 köy yolunda kar küreme çalışmaları sürüyor.
Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 328 köy yolunda kar küreme çalışmaları sürüyor.
Kastamonu'da yaklaşık bir haftadır aralıklı olarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi geçerken, pek çok köy yolu ulaşıma kapandı. Şehre ilk kar yağdığında toplam 790 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda gece gündüz kar küreme çalışması yaptı. Açılan yollar, devam eden yağışla tekrar kapandı. Ekipler, dün 1085 kilometre yolu ulaşıma açtı. Bu sabah itibarıyla kent genelinde 328 köyün yolu ulaşıma kapalı. Yollarda iş makineleri ile kar küreme çalışmaları sürüyor.
EĞİTİM 1 GÜNLÜK ARA
Öte yandan Kastamonu il merkezi ile Abana, Ağlı, Seydiler, Cide, Çatalzeytin, Küre, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Devrekani ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. (Bünyamin KARACAN/KASTAMONU, DHA)
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak, kar ve fırtınanın ardından ağaçlar köklerinden sökülerek devrildi.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesin etkili olan şiddetli sağanak yağış, kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Karacaoğlan Mahallesi mezarlığında bulunan dev ağaçlar, olumsuz hava şartları nedeniyle köklerinden sökülerek devrildi.
Yaşanan olayda bazı mezarların zarar gördüğü öğrenilirken, devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan mahalle yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Devrilen dev ağaçlar kesilerek kaldırılırken mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı. Devrilen ağaçlardan zarar gören mezarlar ekiplerce düzenlendi.
Daha önce böyle bir rüzgar ve kar yağışı olmadı diyen Karacaoğlan Mahallesi Muhtarı Mustafa Kıraç, "Bölgemizde 2 gündür etkili olan sel ve rüzgarın etkisiyle mezarlığımızdaki büyük çam ağaçları yıkıldı. Birkaç çam ağacının devrilmesiyle yol kapandı ve bazı mezarlar zarar gördü. Bakın, bu mezarımızın yanında çam ağacı vardı. Çam sökülünce zaten oradaki toprağı kepçe ile dışarı aldılar. Daha sonra mezarlığımızı yeniden düzelttik. Yıkılan çam ağaçlarından birkaç tanesi mezarların üzerine devrildi. 2 gündür süren yağmur nedeniyle bu çamları kesip kaldıramadık. Bundan 20-25 yıl önce de böyle bir kar yağışı olmuştu ama bu rüzgar çok felaket bir rüzgardı. Yıkılmadık ağaç bırakmadı, zaten ağaçlarımız göz önünde" diye konuştu.
İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde don ve buzlanma yaşandı. Kağıthane'de sabah işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar dik merdivenleri geçmek için büyük çaba harcadı.
Kağıthane'de dün etkili olan kar yağışının ardından gece buzlanma ve don meydana geldi. Ana arterlerde sorun yaşanmazken ara sokak ve dik yokuşlarda vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Merdiven korkuluklarını tutarak ilerlemeye çalışanlar güçlükle yürümeye devam etti. (Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, DHA)
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 2 metreye, yüksek kesimlerde yer yer 3 metreye ulaştı.
İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreye ulaştığı belirtildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması ve açılanların da tekrar kapanmaması için 24 saat esaslı çalışma yürütüyor.
Kar yağışının devam etmesi nedeniyle ekiplerin iş makineleriyle gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğü, buna rağmen zaman zaman ulaşımda aksama yaşandığı bildirildi. Acil hasta durumlarında ambulanslara eskortluk yapılarak köy yollarının açıldığı, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıldığı kaydedildi.
Öte yandan, yoğun karın ağırlığıyla bazı bölgelerde elektrik direkleri devrildiği, arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışma yaptığı bildirildi. (Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP Şırnak, DHA)
Samsun'da gece etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini yoğun buzlanmaya bıraktı. Vatandaşlar buzlu yollarda yürümekte güçlük çekerken, kent genelinde hayat olumsuz etkilendi.
Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, Samsun'da da dün öğlen saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Şehir merkezine yılın ilk karı düşerken, akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Kar lastiği bulunmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar ise sokaklarda karın keyfini çıkardı.
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Samsun Valiliği'nce bugün okullar tatil edildi. Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, buzla kaplı kaldırımlar ve yollar nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Bazı vatandaşlar düşmemek için korkuluklara tutunarak yürümeye çalıştı.
Buzlanma nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlatan vatandaşlar, "Akşam iş çıkışında kar bastırdı. Eve giderken araçlarımızı yolda bırakıp yürümek zorunda kaldık. Sabah ise yollar tamamen buz tutmuştu. Gelirken çok zorlandık. Düşenler, bir yerini incitenler oldu. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.
Meteoroloji'nin verilerine göre kentte sıfırın altında 2 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının hafta sonu artması bekleniyor.
Van kent genelinde bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde yerini şiddetli tipi ve fırtınaya bıraktı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 594 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, okullar bu günde tatil edildi.
Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 24 santimetreyi bulurken, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve 3 bin rakımlı Türkiye'nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 143 santime ulaşırken, Bahçesaray, Başkale ve Çatak gibi yüksek rakımlı ilçelerde kar kalınlığı yarım metreyi aştı.
Özellikle Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
"594 NOKTAYA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR"
Yoğun kar ve tipi nedeniyle il genelinde 594 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar temizleme ekipleri, kapalı yolları açmak için 7/24 esasına göre mesai harcıyor. Ancak yüksek kesimlerde devam eden fırtına, açılan yolların kısa sürede tekrar kapanmasına neden oluyor.
"OKULLAR TATİL EDİLDİ, İDARİ İZİN VERİLDİ"
Van Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda buzlanma ve çığ riskine karşı radikal kararlar aldı. Valilikten yapılan açıklamada: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil eğitim-öğretime 1gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.
"ÇIĞ VE DON UYARISI"
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kar yağışının Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, özellikle eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyarırken; gece saatlerinde beklenen şiddetli don ve buzlanmaya karşı sürücülerin zincirsiz yola çıkmaması gerektiğini hatırlattı.
Sivas’ta 2 gün boyunca yağan karın ardından Sibirya soğukları etkili oldu. Termometrelerin sıfırın altında 19 dereceyi gösterdiği kentte Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen dondu.
Sivas’ta önceki gün şehri etkisi altına alan kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu. Dün akşam saatlerinde etkisini yitiren kar yağışının ardından hava sıcaklığı düştü.
Termometreler sabah saatlerinde sıfırın altında 19 dereceye kadar düştü. Sivas’tan doğarak Karadeniz’e dökülen ve Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak, kısmen dondu. Sibirya soğuklarını andıran kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Son yıllarda böylesi bir soğuk görmediğini ifade eden esnaf Rezzak Öztürk, "Sabah iş yerime gelirken sıfırın altında 17 dereceyi hissettim. Kızılırmak’ın donduğunu gördüm. Sivas, yine Sivas’lığını gösterdi. Yaklaşık 5-6 yıldır böyle soğuk olmuyordu. Sivas, şu anda Sibirya soğuklarını andırıyor. Okulların da tatil olmasından dolayı dışarıda hiç kimse yok" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), lodos fırtınasına karşı uyarıda bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Sıcaklıkların güneyli yönlerden (Lodos) fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (60–85 km/s) şeklinde esmesi beklenen rüzgârların taşıyacağı sıcak hava ile birlikte hızla artarak hafta sonu 15 derecelere kadar yükseleceği öngörülüyor. Lodos fırtınası nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir"
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için buzlanma, çığ ve don uyarısında bulundu.
Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar buzlanma ve don olayı uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.
Meteoroloji aynı zamanda çığ uyarısı da yaparak, şöyle dediler "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir"
Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düşerken kentin simge noktalarından Kuğulu Park'ta bulunan kuğuların yaşadığı havuzun yüzeyi dondu.
Havuzdaki fıskiyelerin çevresinde buz kalıpları oluşurken kuğular ve ördeklerin yaşam alanının daralması dikkati çekti.
Buz tabakalarının üzerinde dolaşan kuğular ve ördekler, kartpostallık kış manzarası oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre soğuk hava dalgasının gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
İzlanda üzerinden gelen aşırı soğuk hava dalgası hafta sonu da etkisini sürdürmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni haritaya göre yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış geliyor.
3 Ocak 2026 tarihinde sağanak yağış beklenen iller arasında; Kırklareli, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Muğla
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün süreyle ara verildi. İşte 2 Ocak Cuma günü okulların tatil olduğu iller;
İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Şile, Beykoz, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde okulların 'yüz yüze eğitim' faaliyetleri 1 gün süreyle tatil edildi.
Eskişehir Valiliği, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Çifteler, Seyitgazi, Günyüzü, Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde taşımalı eğitim verilen okullarda 1 günlüğüne eğitime ara verildiğini açıkladı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde eğitime ara verildi. Aladağ Kaymakamlığı, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Iğdır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, beklenen aralıklı kar yağışı ile aşırı buzlanma ve yer yer sis oluşumu gibi olumsuzluklar yaşanacağını bildirdi. Valilik açıklamasında yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbir amacıyla, Iğdır genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki eğitim merkezi ve özel öğretim kursu) ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 Ocak günü 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayının görüleceğini belirtilerek, şöyle denildi:
“Hava sıcaklığının düşük seyretmesi ve buna bağlı olarak meydana gelecek don ve buzlanma dolayısıyla ulaşımda yaşanacak olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak ilimiz genelinde resmi özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur’an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 2 Ocak Cuma günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
Kütahya Valiliği açıklamasında, "Kent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz de aynı tarihte bir (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
Ağrı Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı.
Diyarbakır'da, buzlanma ve don sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.
Sinop'ta kar ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Buzlanma riskine karşı önleyici tedbir olarak eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda önleyici tedbir olarak kent merkezi, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerindeki tüm okullarda, Boyabat, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçesinde ise taşımalı eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verilmiştir."
Malatya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar tatil edildi.
Kars Valiliği, olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi sebebiyle eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi.
Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Hakkari’de yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Niğde Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Amasya’da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.
Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kar yağışının etkilerinin devam etmesi ve aşırı buzlanma olacağına dair meteorolojik duyurudan dolayı vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.
Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda kentte kar yağışının devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin don ve buzlanmaya neden olacağı tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiği kaydedildi.
Bolu'da eğitime kar engeli: Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle üniversite dahil olmak üzere eğitime 1 gün ara verildi.
Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.
Bu kapsamda, 2 Ocak Cuma günü Muş genelinde üniversiteler hariç olmak üzere resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
Siirt Valiliği, kent geneli okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.
Adıyaman'da kar tatili: Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği, ayrıca kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Batman'da kar tatili: Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklendiği, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı belirtildi. Bu kapsamda, 2 Ocak 2026 Cuma günü Batman il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Bingöl'de kar tatili: Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İki günden beri aralıksız devam eden kar yağışının etkilerinin aşırı don ve buzlanma şeklinde olacağı yönündeki meteorolojik veriler doğrultusunda öğrencilerimizin ve ilgili vatandaşlarımızın servis ve taşımalı eğitim kapsamında yollarda ya da yaya olarak buzlu zeminde can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek durumları önlemek amacıyla; 02.01.2026 Cuma günü il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle daha ara verilmiştir.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kar tatili: Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle cuma günü ilçemizde bulunan tüm okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Gaziantep’te kar tatili: 2 gündür etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Kahramanmaraş'ta kar tatili: Valilik, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
Çorum’da kar tatili: Kentte etkili olan kar yağışı, buzlanma sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.
Yozgat'ta kar tatili: Yozgat Valiliği Yozgat il merkezi ve 13 ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.
Zonguldak'ta kar tatili: Zonguldak Valiliği, il genelinde devam eden olumsuz hava şartları ve meteorolojik veriler ışığında beklenen don tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Bartın'da kar tatili: Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Tokat'ta kar tatili: Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.
Ordu'da kar tatili: Bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don görülebileceği belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ve Ünye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.
Konya’nın 2 ilçesinde okullara kar tatili: Halkapınar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, 2 Ocak Cuma günü ilçemiz genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Ereğli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise, "Meteoroloji verilerine göre, Ereğli ilçe merkezinde kar kalınlığı an itibariyle 20 santimetreye ulaşmış olup, 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının -14 C’ye kadar düşmesi beklenmektedir. Bu durumun oluşturabileceği buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek ve oluşabilecek risklere karşı gerekli tedbirleri almak amacıyla, 2 Ocak 2026 Cuma günü ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullar (Özel Kreş, Anaokulu ve yaygın eğitim dahil) ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 gün süre ile idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.
Osmaniye'de taşımalı eğitime ara: Osmaniye'de bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Van'da eğitime kar engeli: Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kent genelinde 02 Ocak 2026 Aralık 2025 Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 02.01.2026 Cuma günü ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.
Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi: Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma riskine karşı okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
Bitlis’te okullara kar tatili: Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; Bitlis il genelinde yoğun ve kuvvetli kar yağışı devam etmekte olup, hava sıcaklıklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 2 Ocak 2026 Cuma günü Bitlis il genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır" denildi.
Tufanbeyli’de eğitime kar engeli: Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Tufanbeyli Kaymakamlığı, ilçedeki yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanmaya riskin karşılık eğitim-öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağı bildirildi.
Aksaray ve Karaman'da eğitime kar tatili: AKSARAY ve Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Düzce, Erzurum, Ardahan, Kayseri, Sivas, Aksaray, Karaman, Afyonkarahisar, Samsun, Bayburt, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir illeri genelinde okullar tatil edildi.
Sakarya ili genelinde taşımalı eğitime ve Hendek ile Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Mardin’de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.
Artvin il merkezi ile Şavşat, Murgul, Ardanuç, Borçka ve Yusufeli ilçelerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi.
Karabük’te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Karabük Üniversitesi`nde de (KBÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.
Giresun’un Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinin tamamında, merkez, Bulancak, Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Tirebolu, Piraziz ve Keşap ilçelerine bağlı belde ve köylerde de eğitime ara verildi.
Rize’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.
Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde artacak, doğu bölgelerde azalacak.
Rüzgarın ise genellikle yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.