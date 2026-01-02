Kuvvetli sağanak yağış geliyor: Meteoroloji tarih verdi | Rüzgar, don, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

2 OCAK CUMA GÜNÜ EĞİTİME ARA VEREN İLLER

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün süreyle ara verildi. İşte 2 Ocak Cuma günü okulların tatil olduğu iller;

İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Şile, Beykoz, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde okulların 'yüz yüze eğitim' faaliyetleri 1 gün süreyle tatil edildi.

Eskişehir Valiliği, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Çifteler, Seyitgazi, Günyüzü, Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde taşımalı eğitim verilen okullarda 1 günlüğüne eğitime ara verildiğini açıkladı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde eğitime ara verildi. Aladağ Kaymakamlığı, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Iğdır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, beklenen aralıklı kar yağışı ile aşırı buzlanma ve yer yer sis oluşumu gibi olumsuzluklar yaşanacağını bildirdi. Valilik açıklamasında yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbir amacıyla, Iğdır genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki eğitim merkezi ve özel öğretim kursu) ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 Ocak günü 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayının görüleceğini belirtilerek, şöyle denildi:

“Hava sıcaklığının düşük seyretmesi ve buna bağlı olarak meydana gelecek don ve buzlanma dolayısıyla ulaşımda yaşanacak olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak ilimiz genelinde resmi özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur’an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 2 Ocak Cuma günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kütahya Valiliği açıklamasında, "Kent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz de aynı tarihte bir (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Ağrı Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da, buzlanma ve don sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Sinop'ta kar ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Buzlanma riskine karşı önleyici tedbir olarak eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda önleyici tedbir olarak kent merkezi, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerindeki tüm okullarda, Boyabat, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçesinde ise taşımalı eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verilmiştir."

Malatya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar tatil edildi.

Kars Valiliği, olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi sebebiyle eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi.

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Hakkari’de yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Niğde Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.



Amasya’da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kar yağışının etkilerinin devam etmesi ve aşırı buzlanma olacağına dair meteorolojik duyurudan dolayı vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda kentte kar yağışının devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin don ve buzlanmaya neden olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiği kaydedildi.

Bolu'da eğitime kar engeli: Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle üniversite dahil olmak üzere eğitime 1 gün ara verildi.

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Bu kapsamda, 2 Ocak Cuma günü Muş genelinde üniversiteler hariç olmak üzere resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Siirt Valiliği, kent geneli okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Adıyaman'da kar tatili: Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği, ayrıca kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.



Batman'da kar tatili: Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklendiği, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı belirtildi. Bu kapsamda, 2 Ocak 2026 Cuma günü Batman il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Bingöl'de kar tatili: Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İki günden beri aralıksız devam eden kar yağışının etkilerinin aşırı don ve buzlanma şeklinde olacağı yönündeki meteorolojik veriler doğrultusunda öğrencilerimizin ve ilgili vatandaşlarımızın servis ve taşımalı eğitim kapsamında yollarda ya da yaya olarak buzlu zeminde can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek durumları önlemek amacıyla; 02.01.2026 Cuma günü il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle daha ara verilmiştir.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kar tatili: Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle cuma günü ilçemizde bulunan tüm okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Gaziantep’te kar tatili: 2 gündür etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kahramanmaraş'ta kar tatili: Valilik, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Çorum’da kar tatili: Kentte etkili olan kar yağışı, buzlanma sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat'ta kar tatili: Yozgat Valiliği Yozgat il merkezi ve 13 ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.

Zonguldak'ta kar tatili: Zonguldak Valiliği, il genelinde devam eden olumsuz hava şartları ve meteorolojik veriler ışığında beklenen don tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Bartın'da kar tatili: Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Tokat'ta kar tatili: Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Ordu'da kar tatili: Bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don görülebileceği belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ve Ünye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Konya’nın 2 ilçesinde okullara kar tatili: Halkapınar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, 2 Ocak Cuma günü ilçemiz genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Ereğli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise, "Meteoroloji verilerine göre, Ereğli ilçe merkezinde kar kalınlığı an itibariyle 20 santimetreye ulaşmış olup, 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının -14 C’ye kadar düşmesi beklenmektedir. Bu durumun oluşturabileceği buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek ve oluşabilecek risklere karşı gerekli tedbirleri almak amacıyla, 2 Ocak 2026 Cuma günü ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullar (Özel Kreş, Anaokulu ve yaygın eğitim dahil) ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 gün süre ile idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Osmaniye'de taşımalı eğitime ara: Osmaniye'de bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Van'da eğitime kar engeli: Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kent genelinde 02 Ocak 2026 Aralık 2025 Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 02.01.2026 Cuma günü ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi: Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma riskine karşı okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bitlis’te okullara kar tatili: Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; Bitlis il genelinde yoğun ve kuvvetli kar yağışı devam etmekte olup, hava sıcaklıklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 2 Ocak 2026 Cuma günü Bitlis il genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır" denildi.

Tufanbeyli’de eğitime kar engeli: Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Tufanbeyli Kaymakamlığı, ilçedeki yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanmaya riskin karşılık eğitim-öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Aksaray ve Karaman'da eğitime kar tatili: AKSARAY ve Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Düzce, Erzurum, Ardahan, Kayseri, Sivas, Aksaray, Karaman, Afyonkarahisar, Samsun, Bayburt, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir illeri genelinde okullar tatil edildi.

Sakarya ili genelinde taşımalı eğitime ve Hendek ile Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Mardin’de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

Artvin il merkezi ile Şavşat, Murgul, Ardanuç, Borçka ve Yusufeli ilçelerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Karabük’te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Karabük Üniversitesi`nde de (KBÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

Giresun’un Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinin tamamında, merkez, Bulancak, Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Tirebolu, Piraziz ve Keşap ilçelerine bağlı belde ve köylerde de eğitime ara verildi.

Rize’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.