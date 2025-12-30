Son dakika... Yoğun kar nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi! İşte 31 Aralık'ta eğitime ara verilen iller

İŞTE 31 ARALIK'TA EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER

Bir çok şehirde olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

O iller şöyle:

KAHRAMANMARAŞ Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "31 Aralık Çarşamba günü Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden yapılan açıklamada ise il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle alınan tedbirlere işaret edilerek, "Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri devam etmekte olup, yöneticilik görevi bulunanlar hariç, hamile, engelli, 60 yaş üstü ile anasınıfı çağında çocuğu olan personelimiz 31 Aralık 2025 tarihinde bir gün süreyle idari izinli olacaktır." denildi.

SİNOP Valiliği yapmış olduğu açıklamada "Türkeli ilçesinde tüm eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ayancık ve Erfelek ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretim durduruldu. Merkez ilçe ile Boyabat, Dikmen ve Gerze ilçelerinin bazı bölgelerinde de kısmi olarak taşımalı eğitime bir gün ara verildi." ifadelerini kullandı.

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. Posof Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının ulaşımı aksattığı belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

BİTLİS Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre aşırı soğuklarla birlikte, 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır"

ELAZIĞ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

GAZİANTEP'te beklenen kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda okulların il genelinde yarın tatil edildiğini duyurarak, "Sevgili öğrencilerim, son günlerde, özellikle de bugün telefonum hiç susmadı. Yüz yüze görüştüğümde ve sosyal medyadan bana ilettiğiniz isteklerinizi değerlendirdik. Meteorolojiden aldığımız bilgiler, yaptığımız değerlendirmeler ve sizin temiz kalplerinizden bize ulaşan istekleri birleştirip, ilgili birimlerden yönetici amcalarınız ile birlikte yarın İl genelinde okulları tatil etmeye karar verdik. Eğitim kuşkusuz çok önemli. Ama sizler kar yağışı nedeniyle 2025'in son günlerini karın tadını çıkararak geçirin. Hepinizi seviyorum" dedi.

MALATYA'da eğitim ve öğretime ara verildi. Malatya'da kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde etkili olacak yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Malatya Turgut Özal Üniversitesinden yapılan açıklamadaysa yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitede görev yapan hamile, çocuğu kreş çağında olan veya anaokuluna devam eden, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin 31 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

MARDİN Valiliği yaptığı açıklamada, kent genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı 31 Aralık Çarşamba günü tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı 31 Aralık Çarşamba günü tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Mardin genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 31 Aralık Çarşamba günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

SİVAS'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yarın sabah saatlerinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kentte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yarın sabah saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının oluşturabileceği olumsuz etkiler nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda ilimiz genelinde yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı etkisiyle ulaşım başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; Sivas il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

AKSARAY Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre yarın kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi: "Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

KASTAMONU'da il merkezinde yarın taşımalı eğitime ara verildi.Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede olumsuz hava şartlarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.​​​​​​​

ŞANLIURFA Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi. Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."

ADIYAMAN'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KİLİS Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma sonucu ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında, 31 Aralık Çarşamba günü, Kilis genelinde eğitime, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verildiği belirtildi. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması istendi.

TUNCELİ Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın sabah kar yağışının etkisini yoğun göstereceği ve buzlanma riskinin yaşanacağına dikkat çekildi. Bu kapsamda çeşitli tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, "31 Aralık Çarşamba günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversiteler hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NİĞDE Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, yarın kentte yoğun kar yağışı ve tipi beklendiği bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

MUŞ Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde yarın yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

VAN Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi. Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece beklenen yoğun kar yağışı, don olayı ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi. Bu kapsamda Akkuş ilçesindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 31 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının etkili olması ve hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşması muhtemel olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbir amacıyla; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.

ARTVİN Merkez ile bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan değerlendirmeler doğrultusunda bazı köy yollarının kapalı olması, don ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Açıklamada Artvin Merkez ile Borçka, Murgul, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde, 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı.