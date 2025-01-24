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Son dakika haberi! Konya'da bina çöktü! 2 kişi yaralandı, enkaz altında kalan var

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#KONYA#Bina#Çökme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 21:15

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Bölgeye giden ekipler enkazdan 2 kişiyi yaralı olarak kurtarıldı. Konya Valisi İbrahim Akın, "0.05 sıralarında ihbar geldi. Binadan çıkan 2 kişiden aldığımız bilgilere göre kendi ailelerinden 5 kişi olduğunu öğrendik. Başka vatandaşlarımız da olabilir ancak henüz kesin bir bilgi yok. Devletimiz tüm imkanlarını kullanıyor" dedi.

BAŞKAN ALTAY'DAN 'KOLON KESİLDİ' İDDİALARINA YANIT

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Altay, "İnsanlarımız merak ettiklerinden dolayı buraya gelmeye çalışıyordu. Uyarılarımızdan sonra sağolsun vatandaşlarımız yolları açtılar. Şu an için bir sıkıntı yaşamıyoruz bu anlamda. Kolon kesildiği iddialarıyla ilgili konuşmak için henüz erken. Saat 20 civarında bina yıkılmıştı. Yıkılma videosuna baktığımızda birinci katta ışık görüyoruz. Şu anda termal kameralarla çalışmalarımız devam ediyor. Ancak henüz kimseye ulaşamadık. Zemin katta sesler duydukları ve bu sebeple uyarı için zillere basıldığı söyleniyor ama henüz kesinleştiremedik. Bölgede doğalgaz var ama zannediyorum doğalgaz bağlatmamış olan bir dairede soba yakılmasından dolayı yangın söz konusu oldu. Müdahale ediliyor" dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bu akşam Konya Selçuklu ilçemiz Kılıçarslan Mahallesi’nde çöken binayla ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.05'te ulaşmış olup AFAD ve Belediye ekipleri 20.15'te bölgeye ulaşmıştır. Olay yerine İl AFAD Müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, İtfaiyeden 120 personel ile Emniyet, 112 Sağlık ve Belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir.

CEVDET YILMAZ: EKİPLER GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPIYORLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken 3 katlı binaya ilişkin açıklama yaptı. 

Yılmaz, "Canını kaybetmiş hiçbir vatandaşımız olmaz inşallah. Ekiplerimiz çalıştıkça sizi bilgilendireceklerdir. Başka toplantılar vesilesiyle buradaydık, olayı duyunca gelip görmek istedik. Küçük bir yangın söz konusu olabilir. Ekipler gerekli müdahaleyi yapıyorlar." diye konuştu.

KONYA VALİSİ AKIN: KÜÇÜK BİR YANGIN BİLGİSİ VAR

Konya Valisi İbrahim Akın, CNN Türk'te çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Akın, "20.05 sıralarında ihbar geldi. Binadan çıkan 2 kişiden aldığımız bilgilere göre kendi ailelerinden 5 kişi olduğunu öğrendik. Başka vatandaşlarımız da olabilir ancak henüz kesin bir bilgi yok. Devletimiz tüm imkanlarını kullanıyor. Tüm kurtarma ekiplerimiz olay yerinde. Orta noktada küçük bir yangın olduğu bilgisi var, arkadaşlarımız müdahale ediyor. Bina 1992 yılında inşaat ruhsatı almış, 1994 yılında iskan almış, her hangi bir yıkım kararı yok. Binada 14 daire, 7 dükkan var" dedi.

BAKAN YERLİKAYA BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken bina ile ilgili inceleme yapmak üzere bölgeye hareket etti

AFAD: 200 PERSONEL SEVK EDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Konya Selçuklu Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir" denildi.

4 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerindeki 3 katlı bina, saat 20.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Zemin katında iş yerlerinin bulunduğu binanın saniyeler içerisinde büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin başlattığı çalışmada binanın enkazından 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 kişinin enkaz altında mahsur kaldığı yönündeki iddialar üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri cihazlarla dinleme yapıp arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBAŞKAN ALTAY'DAN 'KOLON KESİLDİ' İDDİALARINA YANIT
timelineBAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
timelineCEVDET YILMAZ: EKİPLER GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPIYORLAR
timelineKONYA VALİSİ AKIN: KÜÇÜK BİR YANGIN BİLGİSİ VAR
timelineBAKAN YERLİKAYA BÖLGEYE GİDİYOR
timelineAFAD: 200 PERSONEL SEVK EDİLDİ
timeline4 KİŞİ ENKAZ ALTINDA
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#KONYA#Bina#Çökme

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