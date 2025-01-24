Son dakika haberi! Konya'da bina çöktü! 2 kişi yaralandı, enkaz altında kalan var

BAŞKAN ALTAY'DAN 'KOLON KESİLDİ' İDDİALARINA YANIT

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Altay, "İnsanlarımız merak ettiklerinden dolayı buraya gelmeye çalışıyordu. Uyarılarımızdan sonra sağolsun vatandaşlarımız yolları açtılar. Şu an için bir sıkıntı yaşamıyoruz bu anlamda. Kolon kesildiği iddialarıyla ilgili konuşmak için henüz erken. Saat 20 civarında bina yıkılmıştı. Yıkılma videosuna baktığımızda birinci katta ışık görüyoruz. Şu anda termal kameralarla çalışmalarımız devam ediyor. Ancak henüz kimseye ulaşamadık. Zemin katta sesler duydukları ve bu sebeple uyarı için zillere basıldığı söyleniyor ama henüz kesinleştiremedik. Bölgede doğalgaz var ama zannediyorum doğalgaz bağlatmamış olan bir dairede soba yakılmasından dolayı yangın söz konusu oldu. Müdahale ediliyor" dedi.