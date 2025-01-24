Son dakika haberi! Konya'da bina çöktü! 2 kişi yaralandı, enkaz altında kalan var

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Altay, "İnsanlarımız merak ettiklerinden dolayı buraya gelmeye çalışıyordu. Uyarılarımızdan sonra sağolsun vatandaşlarımız yolları açtılar. Şu an için bir sıkıntı yaşamıyoruz bu anlamda. Kolon kesildiği iddialarıyla ilgili konuşmak için henüz erken. Saat 20 civarında bina yıkılmıştı. Yıkılma videosuna baktığımızda birinci katta ışık görüyoruz. Şu anda termal kameralarla çalışmalarımız devam ediyor. Ancak henüz kimseye ulaşamadık. Zemin katta sesler duydukları ve bu sebeple uyarı için zillere basıldığı söyleniyor ama henüz kesinleştiremedik. Bölgede doğalgaz var ama zannediyorum doğalgaz bağlatmamış olan bir dairede soba yakılmasından dolayı yangın söz konusu oldu. Müdahale ediliyor" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bu akşam Konya Selçuklu ilçemiz Kılıçarslan Mahallesi’nde çöken binayla ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.05'te ulaşmış olup AFAD ve Belediye ekipleri 20.15'te bölgeye ulaşmıştır. Olay yerine İl AFAD Müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, İtfaiyeden 120 personel ile Emniyet, 112 Sağlık ve Belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken 3 katlı binaya ilişkin açıklama yaptı.
Yılmaz, "Canını kaybetmiş hiçbir vatandaşımız olmaz inşallah. Ekiplerimiz çalıştıkça sizi bilgilendireceklerdir. Başka toplantılar vesilesiyle buradaydık, olayı duyunca gelip görmek istedik. Küçük bir yangın söz konusu olabilir. Ekipler gerekli müdahaleyi yapıyorlar." diye konuştu.
Konya Valisi İbrahim Akın, CNN Türk'te çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Akın, "20.05 sıralarında ihbar geldi. Binadan çıkan 2 kişiden aldığımız bilgilere göre kendi ailelerinden 5 kişi olduğunu öğrendik. Başka vatandaşlarımız da olabilir ancak henüz kesin bir bilgi yok. Devletimiz tüm imkanlarını kullanıyor. Tüm kurtarma ekiplerimiz olay yerinde. Orta noktada küçük bir yangın olduğu bilgisi var, arkadaşlarımız müdahale ediyor. Bina 1992 yılında inşaat ruhsatı almış, 1994 yılında iskan almış, her hangi bir yıkım kararı yok. Binada 14 daire, 7 dükkan var" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken bina ile ilgili inceleme yapmak üzere bölgeye hareket etti
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Konya Selçuklu Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir" denildi.
Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerindeki 3 katlı bina, saat 20.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Zemin katında iş yerlerinin bulunduğu binanın saniyeler içerisinde büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin başlattığı çalışmada binanın enkazından 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 kişinin enkaz altında mahsur kaldığı yönündeki iddialar üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri cihazlarla dinleme yapıp arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.