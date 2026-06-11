Son dakika: CHP'de Özgür Özel'in ekibi PM'den istifa etti

CHP'deki gerilim sürerken Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu cephesinde peş peşe hamleler gelmeye devam ediyor. CHP'de “mutlak butlan” kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’i istifa etti.
CHP Grup Amiri Mustafa Biçer, istifa dilekçelerini vermek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi.
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 28 üyenin Parti Meclisi'nden (PM) istifasını noter marifetiyle sunduğunu belirterek, "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar." dedi.
Emre, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, istinafın CHP kurultayına yönelik "mutlak butlan" kararı nedeniyle 2020 yılında gerçekleştirilen kurultayın ardından seçilen PM'nin göreve geldiğini belirtti.
Dün yapılan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini hatırlatan Emre, 2020 ve sonraki yıllardaki kurultaylarda değiştirilen tüzüklere göre MYK'nin böyle bir yetkisi bulunmadığını, milletvekillerinin YDK'ye sevki için tek yetkili organın PM olduğunu söyledi.
Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben dün açıklamamı bitirirken şunu söylemiştim sizlere, 'Bakın biz istersek zaten istifalarla PM'yi düşürürüz.' Bunun için yeterli sayı 17. Niye? 60 PM üyesi 2020'de seçildi. 15 kişi de yedek üye var, 77. Aradan 6 yıl geçti. O 6 yıl boyunca gerek istifalar, gerek başka görevlendirmeler, grupta alınan görevler, belediye başkanlığı görevleri nedenleriyle yedeklerle geldikten sonra 75 sayısı 57'lere kadar düştü. Tüzüğümüzün 24. maddesinin 3. fıkrası der ki 'Parti Meclisi yedekler geldikten sonra 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır.' Yani 17 kişinin istifası lazım. Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık. Bizimle hemfikir olmasına rağmen 10'a yakın arkadaşımız da gidip orada, yapılanın yanlış olduğunu, partimizin mahvına sebep bulunacağını, bir an evvel olağanüstü kurultay kararı alma dışında bir seçenek olmayacağını ifade etmek üzere PM toplantısına gidiyorlar."
CHP'li Emre, parti tüzüğüne göre PM'deki istifaların ardından yedek üyelerin göreve gelmesiyle üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin altına düştüğünde PM için seçim yapılmak üzere genel başkanın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırması gerektiğini belirtti.
"Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar." diyen Emre, "Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem, hiçbir harcama yapamazlar, hiçbir karar alamazlar. Düşmüştür çünkü. Çok açık. O nedenle buradan bir kez daha sesleniyoruz, bu yanlıştan dönün." diye konuştu.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emre, istinafın kurultay kararı sonrası CHP'nin son geçerli kurultayının 25-26 Temmuz 2020 tarihin yapılan kurultay olduğunu ve 25 Temmuz'a kadar kurultay yapılmaması durumunda CHP'nin seçimlere katılamama ve mallarının Hazine'ye irat kaydedilmesi tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savundu.
"CHP Genel Merkezinden TBMM Başkanlığına bir yazı gönderilerek Grup Başkanı ve Grup başkanvekillerinin odalarının boşaltılmasının istendiği" iddiasına ilişkin soruya Emre, "Meclis Başkanlığı şu ana kadar bizim, parti içerisinde ve mevzuata göre yaptığımız seçimlere saygı gösterdi. Grup Başkanı ve Grup başkanvekillerinin resmi olarak, usulüne uygun seçildiğini ve böyle sisteme işlendiğini ifade etti. Onun da bundan döneceğini düşünmek istemiyorum." yanıtını verdi.
"SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL NE KARAR ALIRSA UYARIZ"
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, parti tüzüğüne aykırı hiçbir karar alınamayacağını savundu.
Parti tüzüğünün "CHP'nin anayasası" olduğunu ifade eden Bülbül, "Sen tüzüğün olağanüstü kurultay maddesini uygulamayacaksın, çıkacaksın sonra arınmadan bahsedeceksin. Arınma hukuk içinde olur. Yol arkadaşlarını cezaevinde tutsak halinde bırakmak değildir. Arınma onlarla beraber direnmektir." sözlerini sarf etti.
"Bazı CHP milletvekillerinin yeni kurulacak bir partiye geçeceğine" ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Bülbül, "Biz CHP'liyiz. Bizlerin Kuvayımilliye'ye dayanan, CHP fırkasından gelen kökenlerimiz var. 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün dediği gibi 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye yerini alır.' Biz seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel ve genel merkezimiz ne karar alırsa uyarız." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, "Yargıtayda dava sonuçlanmadığı için biz ne mahalle seçimi, ilçe seçimi ne de kurultay yapabiliriz. Olağanüstü bir durum olduğu için süreç devam ediyor. PM'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder." dedi.
Şimşek, bugün Parti Meclisi (PM) toplantısına katılmak üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi.
Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, "mutlak butlan" kararıyla ilgili soru üzerine, "Hepimizin bilgisi dahilinde bir süreç vardır o da tedbir. Yargıtayda dava sonuçlanmadığı için biz ne mahalle seçimi, ilçe seçimi ne de kurultay yapabiliriz. Olağanüstü bir durum olduğu için süreç devam ediyor. PM'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder." değerlendirmesinde bulundu.
9 VEKİLİN İHRAÇ TALEBİ!
Şimşek, Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararla dün 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesiyle ilgili soruya karşılık şunları söyledi:
"Tüzük'te 63-B, 5. madde. Burada amir hüküm açık. Özellikle Meclis grup içtüzüğü 74. maddede milletvekili olarak ibare etmiyor. 'Parti üyeleri, parti dışında iş ve eylemlerde bulunduğunda Yüksek Disiplin Kurulu ve il disiplin kurulu tarafından değerlendirilir.' diyor. Süheyl Batum kararıyla ilgili değil, ben amir hükmü söylüyorum. Bu ibare tüzüğümüze Bülent Tezcan'ın hukuk işlerinden sorumlu genel başkanı olduğu dönemde girmiş vaziyette. Bu işi Türkiye gündeminde tutmak için böyle bir işleme başvuruyorlar. Bu olur iş değil. Bu sadece onların eksiği değil, bizlerin de eksiğini görüyorum. İş buraya gelmemeliydi."
CHP Sözcüsü Müslim Sarı parti Meclis'i istifalara rağmen toplanacak dedi.
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Atanmış yönetim bir an önce CHP'nin tüzüğüne uygun davranmalı ve partiyi bir an önce kurultaya götürerek seçmenin iradesinin önümüzdeki seçimde ortaya çıkmasının önüne geçecek her türlü uygulamadan uzak durmalı." dedi.
Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin zayıflatılması, bölünmesi ve seçmenin karşısında güçsüz duruma düşürülmesine yönelik yaklaşımların başında istinafın kurultay kararının geldiğini savundu.
Mutlak butlanla başlayan sürecin CHP'nin bir iç meselesi olmadığını ileri süren Pala, "Geldiğimiz noktada daha önce adalet yürüyüşü yapan, hak, hukuk, adalet söylemini dile getiren Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu iddialarda samimi olmadığını çok net görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü yaptığı açıklamada 'yeni Osmanlıcılık' vurgusu kabul edilebilir değil. Bu yalnızca hukuksuzluk ve bugüne kadar CHP'nin savunduğu değerler üzerinden değil, tüzükte yazan değerler üzerinden de değerlendirilmeli." diye konuştu.
CHP'li Pala, bu sürecin, partisinin 25-26 Temmuz'da kurultayını yapacak şekilde sonuçlandırılması gerektiğini belirterek, kurultayda üye ve delegelerin iradesinin tekrar ortaya konulması için çaba sarf ettikleri sırada dün 9 milletvekilinin tedbirli ihraç talebinin karşılarına çıktığını ifade etti.
Parti tüzüğüne göre milletvekillerinin MYK kararıyla ihraç edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Pala, "Atanmış yönetim bir an önce CHP'nin tüzüğüne uygun davranmalı ve partiyi bir an önce kurultaya götürerek seçmenin iradesinin önümüzdeki seçimde ortaya çıkmasının önüne geçecek her türlü uygulamadan uzak durmalı. Böyle bir yola sapmazlarsa tarih önünde hesap vermek zorunda kalacaklar. Biz, CHP'nin tüzüğündeki ilke ve değerlere saygı duyan, onu koruyan insanlar, sonuna kadar bedeli ne olursa olsun bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.
Mutlak butlan kararı ile başlayan CHP'deki gerilim, salı günü ortaya çıkan kürsü krizi ile had safhaya ulaşmıştı. Grup toplantısını Genel Merkez'de gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve destekçilerini çok sert sözlerle hedef alıp 'ihraç' mesajı vermişti. Bugün yine gözler CHP'deki Parti Meclisi toplantısında. Kurultay tarihi için karar çıkıp çıkmayacağı merak konusu.
CHP'deki gelişmelere ilişkin ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt şu şekilde anlattı:
Özellikle tabii mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler Parti Meclisi'nde ilk defa bir araya gelecek. Bir anlamda ilk defa karşı karşıya geleceklerdi.
Tabii bugünkü grup toplantısı bugünkü Parti Meclisi toplantısında daha önceki yapılan açıklama duyuruya göre güncel gelişmeler ve bu güncel gelişmelerin dışında öneriler ele alınacaktı. Bu öneriler kapsamında da hatırlanacak olursa daha önce Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'nde kurultay sürecini başlatacağını ifade etmişti ki burada o kurultayla ilgili sürecin nasıl işleneceğine ilişkin bir süreçle ilgili bilgi alışverişine yönelik bir toplantı yapılması bekleniyordu.
SÜREÇ DEĞİŞTİ
Dün MYK toplantısının ardından bu süreç tamamen kaymış durumda. Zira özellikle şunu ifade edecek olursak, Özgür Özel'in A takımında yer alan 9 ismin Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevk edilmesinin ardından bugünkü Parti Meclisi toplantısında gergin bir atmosferin yaşanmış olma ihtimalinin bulunabileceğini ifade etmiş olalım. Özellikle burada iki grubun karşı karşıya geleceği bir sürecin yaşanmış olacağını ifade olma ihtimalinin bulunmuş olduğunu ifade edelim.
9 İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Tabii MYK toplantısının ardından dün hatırlanacak olsa Kılıçdaroğlu disiplin kurulu düğmesine basmış ve Özgür Özel'in A takımında yer alan, aralarında Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba gibi isimlerin yer almış olduğu 9 ismin Yüksek Disiplin Kurulu'na üyelikleri askıya alınarak sevk edilmesi kararı alınmıştı.
KARARIN DURDURULMASI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURACAKLAR
Tabii bu noktada bugün bazı adımlar atılması bekleniyor. Özellikle burada Zeynel Emre dün yapmış olduğu açıklamada Özgür Özel cephesinden bu sürecin durdurulması için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını ifade etmişti. Yani Parti Meclisi'ndeki 4 ismin de bugünkü toplantıya katılamayacağına neden olan o süreçle ilgili tedbirli olarak burada sürecin durdurulması için, o kararın durdurulması için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bir başvuru süreci olacak.
ÖZEL CEPHESİ 63. MADDEYİ İŞARET EDİYOR
Tabii burada iki tarafın da savunmuş olduğu farklı görüşler var. Özgür Özel cephesi buradaki parti tüzüğünün 63. maddesine işaret ediyor. Müslüm Sarı ise, parti sözcüsüyse 68. maddeye işaret ediyor. Peki bu maddeler neleri ifade ediyor? Şunu ifade edelim; Müslüm Sarı, parti tüzüğünün 68. maddesinde ivedilikle MYK tarafından buradaki meclis üyeleriyle olsa dahi buradaki sürecin disiplin kuruluna sevk sürecinin gerçekleşebileceğini ifade ediyor. Ancak parti tüzüğünün 63. maddesindeki süreçle ilgili Zeynel Emre burada meclis üyelerinin MYK tarafından değil, Parti Meclisi tarafından buradaki o disiplin kurulu sürecinin işletilebileceğine işaret ediyor. İşte bu noktadaki özellikle gelişmelere ilişkin süreçle ilgili Parti Meclisi'nde bir sürecin buradaki bu ifadelerin özellikle dile getirilmesinin beklenmiş olduğunu, Parti Meclisi'nde bu tablonun burada her iki tarafı da karşı karşıya getirecek bir sürecin yaşanmış olma ihtimalinin bulunmuş olduğunu ifade edelim.
"ARKADAŞLARIMIZ İTİRAZ EDEBİLİR"
Tabii özellikle buradaki süreçle ilgili 9 ismin yeniden buradaki itiraz süreciyle ilgili de bir soruldu Müslüm Sarı'ya. Müslüm Sarı vermiş olduğu cevabında aynen şu ifadeleri kullandı: 'Arkadaşlarımız itiraz edebilirler, itiraz yolları açık' ifadelerini kullandı ve yapmış olduğu açıklamada özellikle temiz siyaset açısından içimize düştü, içine düştüğümüz durumda partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorundayız ifadelerini kullandı ki özellikle şuna bir dipnot olarak belirtmiş olalım; buradaki o 9 isim hem Aziz Azimet Aktaş hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen o soruşturmada dosyaları ayrılan isimler. Yani kurultaydaki şaibe süreciyle ilgili dosyaları ayrılan isimler.