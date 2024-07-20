Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü... Erdoğan KKTC'ye gidiyor! 50 gemiyle geçit töreni, Türk Yıldızları, AKINCI TİHA...

50 GEMİYLE GEÇİT TÖRENİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı vesilesiyle coşkulu bir kutlamaya ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda askeri tören kıtasını selamladı. Erdoğan, daha sonra kendisini uğurlamak için bekleyenlerle tokalaşarak uçağa bindi. "TC-CAN" uçağı ile KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici eşlik ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de KKTC'deki kutlamalarda bulunacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında özel hazırlık yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında, TSK tarafından resmi törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretlerinin yer aldığı birçok etkinlik düzenlenecek.

Etkinliklerde, TCG Anadolu gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) liman ziyareti yapacak ve 50. yıl anısına 50 gemi ile denizde geçit töreni icra edilecek. Geçit töreninde 2 Bayraktar AKINCI TİHA ile 4 F-16 savaş uçağı da yer alacak.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisinin yanı sıra etkinliklerde, 50 pare top atışı, bando ve mehteran birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekatı Semineri, konferansı, sempozyumu, makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, belgesel ve film gösterimleri ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyet gerçekleştirilecek. ​Ayrıca, 50'nci yıla özel anı pulu ve madeni para basımı yapılacak.