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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü... Erdoğan KKTC'ye gidiyor! 50 gemiyle geçit töreni, Türk Yıldızları, AKINCI TİHA...

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#Kıbrıs Barış Harekatı#KKTC#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü... Erdoğan KKTCye gidiyor 50 gemiyle geçit töreni, Türk Yıldızları, AKINCI TİHA...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 08:32

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlama törenleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'ye gidecek. KKTC'deki kutlama törenlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. Törenlerde Türkiye 50 gemiyle geçit töreni yapacak. Türk Yıldızları Akrobasi Timi de törenlerde uçuş yapacak.

ERDOĞAN KKTC'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama programına katılmak üzere Lefkoşa'ya geldi.

AKINCI TİHA'LAR KKTC'DE

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen 2 Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), kutlama programına katılmak üzere tarihi bir uçuşa imza attı.


AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan 2 Bayraktar AKINCI TİHA, yaklaşık 3 saatlik uçuş sonrasında KKTC Geçitkale Havalimanı'na başarıyla iniş gerçekleştirdi. Ortalama 29 bin feet irtifadan seyreden Bayraktar AKINCI TİHA'lar, gökyüzünde 1022 kilometre mesafe katetti. Milli TİHA'lar KKTC'deki 50. yıl programı kapsamında düzenlenecek kutlamalarda gösteri uçuşları yapacak.

50 GEMİYLE GEÇİT TÖRENİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı vesilesiyle coşkulu bir kutlamaya ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda askeri tören kıtasını selamladı. Erdoğan, daha sonra kendisini uğurlamak için bekleyenlerle tokalaşarak uçağa bindi. "TC-CAN" uçağı ile KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici eşlik ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de KKTC'deki kutlamalarda bulunacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında özel hazırlık yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında, TSK tarafından resmi törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretlerinin yer aldığı birçok etkinlik düzenlenecek.

Etkinliklerde, TCG Anadolu gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) liman ziyareti yapacak ve 50. yıl anısına 50 gemi ile denizde geçit töreni icra edilecek. Geçit töreninde 2 Bayraktar AKINCI TİHA ile 4 F-16 savaş uçağı da yer alacak.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisinin yanı sıra etkinliklerde, 50 pare top atışı, bando ve mehteran birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekatı Semineri, konferansı, sempozyumu, makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, belgesel ve film gösterimleri ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyet gerçekleştirilecek. ​Ayrıca, 50'nci yıla özel anı pulu ve madeni para basımı yapılacak.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineERDOĞAN KKTC'DE
timelineAKINCI TİHA'LAR KKTC'DE
timeline50 GEMİYLE GEÇİT TÖRENİ
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#Kıbrıs Barış Harekatı#KKTC#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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