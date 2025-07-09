Kartalkaya faciası davasında üçüncü gün... Duruşmada gergin anlar | 'İçeride hepsi suçu birbirinin üstüne atıyor'

"İÇERİDE HEPSİ SUÇU BİRBİRİNİN ÜSTÜNE ATIYOR"

Bolu'da Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden aşçı Esra Nazik'in babası Süleyman Nazik, duruşma salonu dışında konuştu. Nazik, “Zor, gerçekten zor geçti. Hala da öyle. Burada bulunmak bile bizim için çok zor. Şu an aynı şeyleri yaşıyoruz. İçeride hepsi suçu birbirinin üstüne atıyorlar. Suçlar sabit, belli. Onları duyduk sonra zaten yeterince kötü oluyoruz. İşin açıkçası onları görmek bile istemiyoruz ama iyi ki de gelmişler. Şeffaf bir yargılama olduğunu düşünüyorum gördüğüm kadarıyla" dedi.



'SUÇU OLUP DA BURADA OLMAYANLAR VAR'

Nazik, soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Gerçekten bazı suçu olup da burada olmayanlar var. Onun olduğunu düşünüyorum. Özellikle Turizm Bakanlığı'ndaki yetkililerin asıl suçlu olduğunu düşünüyorum. Oradaki yapılan, verilen ifadelerden bakıldığı zaman. Onların olmasını, genişletilmesini istiyoruz" diye konuştu.

