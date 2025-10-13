Kar yağışı başladı: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı ! Hazırlıksız yakalandılar: Bizim için sürpriz oldu

Kar yağışı başladı: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı ! Hazırlıksız yakalandılar: Bizim için sürpriz olduGüncelleme Tarihi:
Erzurum'a etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de ise kar kalınlığı 20 santimetre ölçüldü. Kar kalınlığı merkezde ise 10 santimetreye yaklaştı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Erzurum'da gece kar yağdı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı.
Yağmurla birlikte yağan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Henüz kış lastiklerini taktırmayan sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. "BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"
Palandöken ilçesinde karla kaplı otomobilini temizleyen Tanju Kara, "Kar yağışını bekliyorduk ama bu kadar erken beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Umarım çok zor geçmez bu kış. Hazırlıksız yakalandık. Kış lastiklerini de taktırmamıştık henüz" dedi.
Kar yağışı Erzurum'un ilçelerinde de etkili oldu. Çat, Horasan, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya Tortum, Uzundere, Köprüköy, Aşkale, Hınıs, Karayazı, Pasinler, Tekman ve Karaçoban ilçeleri de karla beyaza büründü.Kentte henüz kışlık lastiklerini takmayan sürücüler de erken yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Vatandaşlardan Hakan Sak, bu sene kışın erken geldiğini belirterek, "Eskiden 'Erzurum'da kış, ya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan 10 gün önce ya da 10 gün sonra gelir derlerdi ama bu sene ne bayramı bekledi ne başka bir şeyi." dedi.
Adana'nın Aladağ ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde 9 dereceye kadar düştüğü ilçede, yüksek rakımdaki kesimlerde kar yağışı başladı.
Yağışın ardından Toros Dağları'ndaki bazı tepeler beyaz örtüyle kaplandı.
Niğde'nin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu.
Kent merkezinde sağanak şeklinde görülen yağış, yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü.
Özellikle Çiftlik Ketençimen Yaylası ve yüksek kesimler ile Çamardı ilçesi Aladağlar çevresi beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte bölge kısa sürede kış manzaralarına sahne oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren 0 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Niğde genelinde yer yer hafif zirai don ve kar yağışı etkisini gösterdi.
Niğde Valiliği özellikle tarımsal üretim yapan vatandaşların don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Bayburt, Rize ve Gümüşhane'de hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Bayburt il merkezinde dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası henüz hasat yapılmayan tarım arazileri de kar altında kaldı.
Kar ve soğuk hava yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürüyor.
Rize'de iki gündür etkili olan yağmurun ardından gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.
İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Yaylalarda kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı görüldü.
Hayvancılık yapan besiciler ise kar yağışı nedeniyle hayvanlarıyla beraber köylerine dönmeye başladı.KAR ERKEN GELDİ
Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'ne sezonun ilk karı yağdı.
Yağışın ardından kayak merkezinde 800 ve 600 metre uzunluğundaki iki pist karla kaplandı.
Beyaza bürünen Zigana Geçidi'nde ise kar ve sis ziyaretçilerine güzel manzaralar sundu.
Tesis işletmecilerinden Yasin Hamdi Karabulut, kayak tesisinde yeni sezon öncesi hazırlıkların tamamlandığını belirtti.
Kar yağışıyla hava sıcaklığının daha iyi duruma geldiğini aktaran Karabulut, "Geçen seneye göre kar erken geldi. Yağışın erken gelmesi, sezonun erken başlaması demek." dedi.
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Süphan Dağı beyaza büründü.
Adilcevaz ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken, beraberinde görsel güzellikler de getirdi. Süphan Dağı’nın karla kaplanması, bölgedeki turizm potansiyelini olumlu etkiliyor. Kar ve sisle birleşen dağ silueti, özellikle fotoğraf meraklıları ve doğaseverler için eşsiz bir manzara oluşturuyor.
Bölge halkı, kar yağışının hem doğanın güzelliğini artırdığını hem de bölge ekonomisine dolaylı yoldan katkı sağlayabileceğini belirtti.
İlçe sakinlerinden Cesim Karamercan, beyaza bürünen Süphan Dağı’nın güzel bir manzara sunduğunu belirterek, "Gece saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Bizim için yağış olsun. Çünkü biz yağışa hasretiz. Süphan Dağı’na yağan kar muhteşem bir manzara ortaya çıkardı. Kar ve yağmur yağışı tarım için de büyük önem taşıyor. Bu yıl yağan kar, özellikle çiftçilerimiz için umut verici oldu" ifadelerini kullandı.
Kars'ta gece başlayan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kars'a mevsimin ilk karı düştü.
Son günlerde etkili olan soğuk hava ve yağışlar, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışından dolayı etraf beyaza bürünürken, bir vatandaş kar yağışı altında kardan adam yaptı.
Kardan adam yaptığını ifade eden vatandaşlar, "Kars'a mevsimin ilk karı yağdı, bu sene kış erken geldi. Ben de mevsimin ilk kardan adamını yaptım" dedi.
Öte yandan hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü kentte yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Van Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi ile Başkale ilçesinin yükseklerine kar yağdı. Karla birlikte bölgede sis de etkili oldu.
Van'ın ilçelerinde dün gece saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı.
Her yıl çığ riski nedeniyle kapalı tutulan 2 bin 985 rakımlı Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi ile Başkale ilçesinin 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı zirvelerine kar yağdı. Kar ile birlikte dağların zirveleri beyaza bürünürken, bölgede sis de etkili oldu.
Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının düşmesiyle Karlıova ve Yedisu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Dağların yamaçlarında bulunan birçok köy ve mezra beyaza büründü. Yedisu-Çat kara yolunda, kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Kar yağışı, bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintilerine de yol açtı.