Kar yağışı başladı: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı ! Hazırlıksız yakalandılar: Bizim için sürpriz oldu

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Erzurum'a etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de ise kar kalınlığı 20 santimetre ölçüldü. Kar kalınlığı merkezde ise 10 santimetreye yaklaştı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Erzurum'da gece kar yağdı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Yağmurla birlikte yağan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Henüz kış lastiklerini taktırmayan sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. "BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Palandöken ilçesinde karla kaplı otomobilini temizleyen Tanju Kara, "Kar yağışını bekliyorduk ama bu kadar erken beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Umarım çok zor geçmez bu kış. Hazırlıksız yakalandık. Kış lastiklerini de taktırmamıştık henüz" dedi.

Kar yağışı Erzurum'un ilçelerinde de etkili oldu. Çat, Horasan, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya Tortum, Uzundere, Köprüköy, Aşkale, Hınıs, Karayazı, Pasinler, Tekman ve Karaçoban ilçeleri de karla beyaza büründü. Kentte henüz kışlık lastiklerini takmayan sürücüler de erken yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.



Vatandaşlardan Hakan Sak, bu sene kışın erken geldiğini belirterek, "Eskiden 'Erzurum'da kış, ya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan 10 gün önce ya da 10 gün sonra gelir derlerdi ama bu sene ne bayramı bekledi ne başka bir şeyi." dedi.