Kar sevenleri mest edecek manzaralar! Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü

ERZURUM

Erzurum'da dünden bu yana etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtüye bürüdü. Erzurum'da toplam bin 315 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum güne yaklaşık 30 santimi geçen karla uyandı. Gece boyunca etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde durdu.

Güneşli bir hava eşliğinde Erzurum'a görsel güzellik katan kar yağışı, araç sürücülerini zor duruma soktu.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde araçların üzerinde biriken karı temizlemekte zorlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği; sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Erzurum ve ilçelerinde 5 günlük hava tahmini raporlarına göre hafta içi kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları buzlanma ve don uyarısında bulunurken, "Bölgemiz genelinde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dediler.