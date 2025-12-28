Kar sevenleri mest edecek manzaralar! Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü

Kar sevenleri mest edecek manzaralar! Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründüGüncelleme Tarihi:
Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkili oluyor. Bazı illerde bastıran kar yağışı ile yollar kapandı, şehirlerde her yer beyaza büründü.
Yoğun kar yağışının sürdüğü illerde harika kış manzaraları kaydedildi. İşte yurttan kar manzaraları.
Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesindeki "renkli evler" olarak bilinen yüzlerce yapı, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kentte dün etkili olan kar yağışının ardından il merkezinin yanı sıra birçok ilçede bulunan yapılar beyaz örtüyle kaplandı.
Erciyes Dağı'nın yamacında bulunan Hacılar ilçesinde de kar yağışının ardından renkli yapılarıyla bilinen Yukarı Mahalle'deki evlerde güzel görüntü oluştu.
Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, pembe, kahverengi ve mor gibi canlı tonlara boyanmış yüzlerce yapı, karla bütünleşerek kartpostallık görüntü oluşturdu.
Rengarenk evlerin karla iç içe geçmesi, AA muhabiri tarafından dronla görüntülendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi ortaklığıyla yürütülen ve renk tercihinin ev sahiplerine bırakıldığı proje kapsamında, yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik alandaki yapıların dış cephe boyaması yaklaşık 3 yıl önce yapılmıştı.
Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürdü. Kar yağışıyla şehir merkezi ve köyler beyaza büründü. Kars Kalesi ve tarihi yapılar beyaz örtüyle güzel görüntü oluşturdu.
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışıyla ilçe ve sarıçam ormanları beyaza bürüdü. Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde ve arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.
Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam etti.
Kars-Erzurum yolu Mescitli mevkisinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bazı tırlar, ilerlemekte zorlanınca zincir takarak yollarına devam etti.
Sürücü Kerim Çiftçi, AA muhabirine, kar yağışı tipinin etkili olduğunu belirterek, "Araba tipiden dolayı çıkmadı, yolda kaldı. Bu nedenle zincir bağlıyoruz." dedi.
Sürücülerden Tünay Yılmaz da karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Kar çok, fırtına var bütün kaptanlarımıza dikkatli olmalarını öneriyorum. Allah hiç kimseye kaza bela vermesin." diye konuştu.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı, bazı kesimleri beyaza bürüdü.
İlçenin yüksek rakımlı mahallelerinde yağış sonucu kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştı.
Karasu'ya bağlı Kızılcık, Ortaköy, Kurudere ve Yeşilköy mahalleleri beyaz örtüyle kaplanırken, bazı yollarda ulaşım aksadı.
Yollar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açılırken, vatandaşlar buzlanma ve don riskine karşı uyarıldı.
Ardahan’da da soğuk hava ve kar etkili oluyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece kaydedildiği kentte, soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.
Kentin yüksek kesimlerinde ise kar ve yer yer tipi etkili oluyor.
Kar yağışıyla beyaza bürünen Ağrı kent merkezi ve çevresindeki dağlar dronla görüntülendi.
Kentte dün başlayan kar, gece saatlerinde etkisini artırdı. Yer yer tipinin de etkili olduğu kent merkezi ve çevresi kar örtüsüyle beyaza büründü.
Karla güzel manzara oluşturan Millet Bahçesi, şehir merkezi ve mahalleler dronla görüntülendi.
Öte yandan vatandaşlar iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.
Karayolları ekipleri de sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması yaptı.
Erzurum'da dünden bu yana etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtüye bürüdü. Erzurum'da toplam bin 315 köy yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum güne yaklaşık 30 santimi geçen karla uyandı. Gece boyunca etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde durdu.
Güneşli bir hava eşliğinde Erzurum'a görsel güzellik katan kar yağışı, araç sürücülerini zor duruma soktu.
Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde araçların üzerinde biriken karı temizlemekte zorlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği; sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Erzurum ve ilçelerinde 5 günlük hava tahmini raporlarına göre hafta içi kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji uzmanları buzlanma ve don uyarısında bulunurken, "Bölgemiz genelinde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dediler.
Rize'de iki gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla 57 köy yolu ulaşıma kapandı.
Çamlıhemşin ilçesinin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.
Kentte iki gündür etkisini sürdüren kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde esnaf ve vatandaşlar, ev ve işyerlerinin önü ile araçlarının üzerindeki karı temizledi.
Zaman zaman etkisini artıran kar, ulaşımda da aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle il genelinde 96 köy ve 205 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye ve karayolları ekipleri de yol ve caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.
Yüksekova ilçesi de iki gündür etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.
Tek katlı evlerin ve araçların karla kaplandığı ilçede, bazı güzergahlarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için ana caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Kar nedeniyle yolda kalan bir sürücü Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerinin yardımıyla aracını saplandığı yerden çıkardı.
Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. 19 Mayıs ilçesine bağlı 1224 rakımlı Nebiyan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Yağışın ardından ormanlar beyaza bürünürken hafta sonu tatilini fırsat bilenler bölgeye giderek vakit geçirdi.
Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, aileleri ve çocuklarıyla birlikte karda oynadı.
Karın tadını özellikle çocuklar çıkardı. Plastik kızaklarla kayan çocuklar keyifli vakit geçirdi.
Bazı vatandaşlar ise karla kaplı ormanları fotoğrafladı.
Öte yandan karın ulaşımı olumsuz etkilememesi amacıyla bölgede önlemler artırıldı. Ekiplerce kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüldü.
Sürücülere, kış lastiği kullanmaları, buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulunuldu.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar ve tipiden dolayı merkez ve ilçelerde 290 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Vatandaşların evlerinin ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karı temizlediği kentte, sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kentte kar kalınlığı 51 santimetreye ulaştı.
Hizan ilçesinde aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kaymakam Sait Muhammed Bilgin, Belediye Başkanı Yahya Şam ile Özel İdaresi Şantiyesini ziyaret etti, yol açma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dün ağır vasıta araçların geçişine geçici olarak kapatılan Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan kara yollarının yeniden araçların geçişine açıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Karayolları ekiplerimiz tarafından yürütülen yoğun çalışmalar ve yapılan son değerlendirmeler neticesinde söz konusu güzergahlarda ağır vasıta araçların trafiğe çıkışlarına yeniden için verilmiştir. Bununla birlikte seyir güvenliğinin sağlanması ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla sürücülerimizin araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, hava ve yol koşullarına uygun şekilde seyretmeleri, trafik işaretlerine ve uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir." denildi.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte 569 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.
Kent merkezindeki kaldırımlarda biriken karları temizleyen ekipler, ana arterlerde de karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise sorumluluk alanlarındaki güzergahlarda kar temizleme çalışması yürüttü.
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Edremit ilçesinde tek katlı evler, araçlar ve ağaçlar karla kaplandı.
Başkale ilçesinde güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi, belediye ekipleri ayrıca sokak ve kaldırımlarda çalışma başlattı.
Erciş ilçesinde, İnci Kefali Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü.
Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği parktaki ağaçlarda, soğuk havanın etkisiyle kırağı oluştu. Parka giden ilçe sakinleri güzel manzarada fotoğraf çekti.