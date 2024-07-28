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Son dakika haberi: Kahramanmaraş, Antalya ve Yalova'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Yangın#Orman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 20:28

Son dakika haberi... Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisinde ve Dulkadiroğlu ilçesinin Kapıçam mevkisinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Antalya'nın Serik ilçesinde ve Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başladı.

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Dülük Baba Tepesi mevkisinde öğleden sonra yangın çıktığı belirtildi.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, OSB ekipleri, arazözler ve iş makineleriyle acil müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Yangın alanının ilk belirlemelere göre 20 dönüm olduğu tahmin edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Hatay ilimizden acil müdahale amacıyla görevlendirilen bir yangın söndürme helikopteri alana intikal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Valilik, 150 araç, 1000'e yakın personel ve 1 helikopterle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı'dan açıklama

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edildiğini vurgulayan Karartı, "Yangına 6 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan personelimizin durumu ise iyiye gidiyor." diye konuştu.

İzmir'de orman yangını
İzmirde orman yangını

İzmir'in Karabağlar ilçesinde orman yangını çıktı. 

Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başlandı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bölgeden tahliye edildi
Kahramanmaraşta vatandaşlar bölgeden tahliye edildi

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 6 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.

Dumandan etkilenen 1 orman muhafaza memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, AA muhabirine, jandarma ekipleri ve diğer kamu personellerinin yangına koordineli şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Bölgede 8 evin tahliye edildiğini belirten İnan, yangına havadan 6 helikopter, karadan ise iş makineleri ve arazözlerle müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

İnan, bölgeye yangın söndürme uçağı da talep ettiklerini bildirdi.

Gaziantep Valiliği'nden açıklama

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.​​​​​​​

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Dülük Baba Tepesi mevkisinde öğleden sonra yangın çıktığı belirtildi.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, OSB ekipleri, arazözler ve iş makineleriyle acil müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Yangın alanının ilk belirlemelere göre 20 dönüm olduğu tahmin edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Hatay ilimizden acil müdahale amacıyla görevlendirilen bir yangın söndürme helikopteri alana intikal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Yalova'da orman yangını
Yalovada orman yangını

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 farklı noktada orman yangını çıktı.

Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yalova Valisi Hülya Kaya X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri,10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz. Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada."

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Antalyada ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

Gaziantep'te orman yangını
Gaziantepte orman yangını

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatayda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

 Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında bölgede bulunan bir sondaj makinesi de hasar gördü.

Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraşta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yer alan Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.​​​​​​​

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.

Hatay'da orman yangını
Hatayda orman yangını

Hatay'ın Hassa ilçesine Akbez Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle helikopter ve arazözlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
timelineGaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
timelineKahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı'dan açıklama
timelineİzmir'de orman yangını
timelineKahramanmaraş'ta vatandaşlar bölgeden tahliye edildi
timelineGaziantep Valiliği'nden açıklama
timelineYalova'da orman yangını
timelineAntalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
timelineGaziantep'te orman yangını
timelineHatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
timelineKahramanmaraş'ta orman yangını
timelineHatay'da orman yangını
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#Kahramanmaraş#Yangın#Orman

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