Gündem Haberleri

CANLI İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı! Siyasilerden peş peşe açıklama

Güncelleme Tarihi:

İzmirde polis merkezine silahlı saldırı Siyasilerden peş peşe açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2025 10:49

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, 1'i ağır 2 polis yaralandı. Saldırı sonrası siyasilerden peş peşe açıklama geldi.

Bakan Bayraktar: Şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.
Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Milletimizin başı sağ olsun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır.
Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: Başımız sağ olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "İzmir'in Balçova ilçesinde, Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan iki kahraman polisimize Allah’tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: Allah'tan rahmet diliyorum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmir Balçova'da, Salih İşgören Karakolu'na düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan; 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı polis memurlarımız Ömer Amilağ ve Murat Dağlı'ya acil şifalar diliyorum.
Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı

Başkan Yardımcısı Yayman: Emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "İzmir’de polislerimize yönelik alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Şehadet mertebesine erişen kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Aziz Milletimizin ve emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan: Aziz milletimizin başı sağ olsun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İzmir’de Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen alçak saldırıyı lanetliyorum. Şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.
Yaralanan polislerimize acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı

Bakan Uraloğlu: Saldırıyı şiddetle lanetliyorum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum.
Menfur saldırıda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun…

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "İzmir Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen menfur saldırıda şehid olan polislerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.
Şehidlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "İzmir’de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz.
Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağolsun.

