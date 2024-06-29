İzmir, Karaman ve Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Güncelleme Tarihi:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kırsal Çaygören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler yönlendirildi.
Alevlere, 70 kişiden oluşan ekipler, 14 arazöz, 2 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 6 helikopter, 2 uçak, 3 dozer ve 2 greyderle müdahale etti.
Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı kırsal Çaygören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler yönlendirildi.
Alevleri söndürmek için çalışma başlatan ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.
Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Baraklı Mahallesi Çataklı mevkiinde Uludağ'ın güney yamaçlarını oluşturan ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin gayretli çalışmaları neticesinde kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Çataklı mevkiinde ormanlık alanda saat 13,15 sularında başlayan yangın şiddetli rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüdü. Çam ormanlarının yandığı alana karadan büyükşehir itfaiye, arazözler, havadan da Orman Bakanlığına ait helikopter müdahale etti. Ekiplerin gayretli çalışması neticesi yangının önü kesilirken söndürme çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.
KAraman’ın Ermenek ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya ve Yaylacık mevkilerinde dün akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Ermenek Orman İşletme ve Ermenek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları bugün de devam ederken, havadan helikopter ile de destek sağlanıyor.
Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 13.00 sıralarında sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.