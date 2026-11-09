HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İzmir Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmektedir. Meydana gelen elim kazada, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 vatandaşımız ile enkaz altından çıkarılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu acı gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 6'ya yükselmiştir. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Enkaz altındaki 8 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yazılı biri açıklama yaptı. Başkan Tugay, açıklamasında, "Aliağa ilçemizdeki bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama hepimizin yüreğini yaktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ulaşıp yangını söndürdü. Çöken platformun kaldırılması için ise tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Olayda ne yazık ki fabrikada görevli olan vatandaşlarımızdan çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğuna dair ön bilgi bizlere ulaştı.

Can kaybı ve yaralılarımızın kesin sayısı enkazın kaldırılması ile netleşecek. Kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, can kayıplarının artmaması en büyük temennimiz. İzmir’imize büyük geçmiş olsun. Allah beterinden esirgesin" dedi.