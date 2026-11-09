CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

İzmir Valisi Süleyman Elban patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Feci olayda can kaybı 10’a yükseldi.

İzmir Valisi Süleyman Elban şunları söyledi:

Patlama sonucu 4’ü ağır, 15 yaralımız var. Şu an sahada büyük ölçüde arama kurtarma çalışmaları bitirilmek üzere. Ancak saha çok büyük ve çok fazla malzemenin bulunduğu bir alan olduğu için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Sahada arama çalışmalarımız, son nokta ve son yer kontrol edilinceye kadar devam edecek.

Ben buradan tüm vefat eden kardeşlerimize Yüce Rabbim'den rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ve milletimize de başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle kazaları ve böyle acıları Rabbim bizlere göstermez diye temenni ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun.

Adli süreç devam ediyor. İdari süreç bakanlıklarımızda başladı ve devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığımızdan henüz gözaltıyla ilgili bir bilgi gelmedi. Ancak muhtemelen olacaktır tabii. Enkaz altında kalan kişi olup olmadığına ilişkin ise dört kişinin enkaz altında olduğunu değerlendiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Bu kişilerle ilgili durum netleşinceye kadar arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek.