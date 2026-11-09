İzmir Valisi Süleyman Elban patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Feci olayda can kaybı 10’a yükseldi.
İzmir Valisi Süleyman Elban şunları söyledi:
Patlama sonucu 4’ü ağır, 15 yaralımız var. Şu an sahada büyük ölçüde arama kurtarma çalışmaları bitirilmek üzere. Ancak saha çok büyük ve çok fazla malzemenin bulunduğu bir alan olduğu için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Sahada arama çalışmalarımız, son nokta ve son yer kontrol edilinceye kadar devam edecek.
Ben buradan tüm vefat eden kardeşlerimize Yüce Rabbim'den rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ve milletimize de başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle kazaları ve böyle acıları Rabbim bizlere göstermez diye temenni ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun.
Adli süreç devam ediyor. İdari süreç bakanlıklarımızda başladı ve devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığımızdan henüz gözaltıyla ilgili bir bilgi gelmedi. Ancak muhtemelen olacaktır tabii. Enkaz altında kalan kişi olup olmadığına ilişkin ise dört kişinin enkaz altında olduğunu değerlendiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Bu kişilerle ilgili durum netleşinceye kadar arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, olay anından itibaren Psikososyal Destek ekipleriyle sahada ve hastanede vatandaşların yanında olduklarını bildirdi.
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Olay anından itibaren Psikososyal Destek ekiplerimizle sahada ve hastanede vatandaşlarımızın yanındayız. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle bölgeye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de fabrikada meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgede incelemede bulunmak üzere İzmir'e gitti.
İzmir'in Aliağa ilçesinde fabrikada yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Fabrikada TIR şoförü olarak çalışan Turan İlbay, "Kısa bir süre önce fabrikadan yük ile çıktım. Bu sırada bomba patlaması sesine benzer büyük bir gürültü duyuldu. Patlamanın şiddeti TIR'ı bile salladı. Aracı yol kenarına çekip, arkadaşlarıma sordum. 3'üncü ocakta patlama olduğunu söylediler. İçeri girdiğimde hayatımda gördüğüm en kötü manzara ile karşılaştım" dedi.
Bölgedeki bir fabrikada çalışan Yusuf Baykan ise "Tüp patlaması gibi bir patlama oldu. Her taraf duman altına döndü. Sıra kaydını yaptıktan sonra dışarı çıktım. Fabrikaya yaklaşık 20, 25 ambulans, 15'e yakın da itfaiye girdi" dedi.
Olayın ardından yaralıların sevk edildiği Aliağa Devlet Hastanesinde teyakkuz durumuna geçildi. Patlamayı haber alan yüzlerce işçi yakını ve vatandaş, hastaneye getirilen yaralılar ve hayatını kaybeden kişilerin durumu hakkında bilgi alabilmek amacıyla hastane bahçesinde beklemeye başladı.
HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikasından yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."
Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışma ve incelemelerin yürütüldüğü belirtildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, patlamayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Gürlek'in açıklaması şu şekilde:
"İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiştir. Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir.
Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum."
İzmir Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmektedir. Meydana gelen elim kazada, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 vatandaşımız ile enkaz altından çıkarılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu acı gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 6'ya yükselmiştir. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yazılı biri açıklama yaptı. Başkan Tugay, açıklamasında, "Aliağa ilçemizdeki bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama hepimizin yüreğini yaktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ulaşıp yangını söndürdü. Çöken platformun kaldırılması için ise tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Olayda ne yazık ki fabrikada görevli olan vatandaşlarımızdan çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğuna dair ön bilgi bizlere ulaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şunları kaydetti:
"İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve kazadan korusun."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İzmir Aliağa'da bir fabrikada meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Kayıp kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbimiz ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:
İzmir’in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamadan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.
Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetten korusun.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
Kazaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, şunları kaydetti:
"İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen kaza hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımızın bölgede yürüttüğü arama kurtarma ve müdahale çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Rabbim, milletimizi her türlü kazadan ve felaketten muhafaza eylesin."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İzmir Aliağa'da bir sanayi tesisinde meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşadığını belirtti.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Işıkhan, "Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. En büyük duamız can kaybının artmamasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, büyük bir patlama olduğunu söyledi.
Patlamanın ardından toz bulutu ve duman çıktığını anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.
Görgü tanıklarından Deniz Ülker de şiddetli bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyor. Yer altımızdan kaydı resmen. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı." diye konuştu.
Yaşanan olay sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “İzmir Aliağa’da, bir Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.” dedi.
“Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin.”
Valiliğin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, 09.11.2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 sıralarında patlama meydana gelmiştir.
Meydana gelen elim kazada, ilk tespitlere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere toplam 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.
Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmeler yakından takip edilmektedir.
Patlamayla birlikte çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İzmir'deki demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, saat 11.30 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.