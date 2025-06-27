Bursa, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Sakarya ve Kahramanmaraş'ta orman yangını! Bursa’daki yangın kontrol altında

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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkarak ormana, oradan da İsmetiye Mahallesi’ndeki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İsmetiye Mahallesi’nden tahliye edilen bir kişi, sosyal medyadan canlı yayın açıp, gözyaşları içinde yardım istedi.
‘İTFAİYE YETERSİZ KALIYOR, NE OLUR GELİN’
Orçun Barbaroz isimli mahalleli, “Lütfen herkes birbirine haber versin, evler yanıyor. Evlere indi, itfaiye yetişmiyor arkadaşlar ne olur. Bak ne olur, vali burada, kaymakam burada. Bütün küçük araçlar buraya gelsin, yetişmiyor, yollar tıkandı. Allah’ınızı severseniz bak 2 saattir yangın var. Allah’ınızı severseniz arayın, itfaiyeyi arayın. Gürsu, Kestel, Gemlik ne olur destek çıkın bize. Allah’ınızı severseniz. Arayın arkadaşlar, kimse telefonu açmıyor. Herkes arasın. İtfaiye yetersiz kalıyor, ne olur İsmetiye Mahallesi’ne, Demirtaş ve çevresi, acil su tankerlerini doldurun, gelin. Bak Bursa’da çok büyük yangın bu. İsmetiye Mahallesi’ne acil su tankerleri gelsin. Elimizden geleni yaptık arkadaşlar, yetişmiyor, Allah rızası için lütfen” diyerek yardım çağrısında bulundu. (DHA)
Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bursa Osmangazi'de orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tam kontrolün sağlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir." denildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde saat 10.30 sıralarında çıkan orman yangını, karadan ve havadan 3 saatlik müdahaleyle saat 13.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ve Onikişubat ilçelerinde orman yangını çıktı.
Türkoğlu ilçesinin İmalı Mahallesi’nde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye 95 personel ile 9 arazöz, 6 su tankı ve 5 ilk müdahale aracı sevk etti. Alevlere müdahale eden ekiplere, havadan da 3 yangın söndürme helikopteri destek veriyor.
Türkoğlu ilçesinde alevlere müdahale sürerken, bu kez de merkez Onikişubat ilçesinin Küçüksır Mahallesi’nde yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 70 personel, 8 arazöz, 4 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Her iki bölgede ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan 2 helikopter, 7 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ve 59 personelle müdahale sürerken, ormanda traktörleriyle alevlerin arasında mahsur kalan çiftçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesindeki yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bazı evlerin bahçelerine kadar ulaşan alevler nedeniyle köyde panik yaşandı. Mahalle sakinleri, can havliyle evlerini terk ederken duygusal anlar yaşandı. Gözyaşlarına boğulan vatandaşlar, yaşadıkları şoku uzun süre atlatamadı.
Yangına hem orman hem de jandarmanın helikopteriyle havadan ve çok sayıda ekiple de karadan müdahale edilirken, bazı gönüllüler de çalışmalara destek veriyor.
İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde bugün saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi İstanbul Ankara otobanı Demirtaş viyadüğü yakınlarında saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Çamlık alandaki yangın kısa sürede büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal ederek hem havadan hem karadan müdahale çalışması başlattı. İlk etapta yangına 2 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.
KÖYE DOĞRU İLERLİYOR
Yangının İsmetiye köyüne doğru büyüdüğü ifade edilirken çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Kızılcaterzi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi'nin Kızılalan mevkisinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun şekilde çalışıyor.
Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirirken, bölgede seyrek şekilde yerleşim yerlerinin bulunduğu belirtildi.
AKSU'DA YANGIN BÖLGELERİNDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Aksu ilçesinde ise Kurşunlu ve Kumköy mahallelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alınırken, Yeşilkaraman Mahallesi'nde başka bir orman yangını çıktı. Buradaki yangına müdahale için 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi yönlendirildi. Yeşilkaraman Mahallesi'ndeki yangın da müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler yangınların yeniden alevlenme riskine karşı ise soğutma çalışmalarını sürdürüyor.