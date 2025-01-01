İstanbul'da Büyük Filistin Yürüyüşü! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor

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Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla İsrail'in Filistin'deki katliamına 'dur' demek için Büyük Filistin Yürüyüşü düzenliyor.
Karaköy'de karaya yanaşan balıkçı tekneleri de Türk ve Filistin bayrakları açarak eyleme destek verdi.
Galata Köprüsü'ne Türkiye ve İngilizce olarak 'Gazze'deki soykırımı durdurun' yazılı bayraklar asıldı.
Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.
Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.
"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.
Sık sık tekbir getirerek, "Katil İsrail hesap verecek", "Şehitler ölmez", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları atan katılımcılar Galata Köprüsü'ne ulaştı.
Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor.
Çeşitli yardım kuruluşlarınca vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor.
Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenen etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılacaklar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kıldı.
Filistin'deki katliamın durması için yapılan duaların ardından camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.
Namaz için Ayasofya-i Kebir Camii'nde yoğunluk oluşması nedeniyle görevliler vatandaşları Sultanahmet Camisi'ne yönlendirdi.