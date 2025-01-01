İstanbul'da Büyük Filistin Yürüyüşü! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor

SLOGANLARLA GALATA KÖPRÜSÜ'NE ULAŞTILAR

Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.



Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.



"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.



Sık sık tekbir getirerek, "Katil İsrail hesap verecek", "Şehitler ölmez", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları atan katılımcılar Galata Köprüsü'ne ulaştı.



Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor.



Çeşitli yardım kuruluşlarınca vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor.

Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.