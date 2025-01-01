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İstanbul'da Büyük Filistin Yürüyüşü! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor

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#Filistin Yürüyüşü#Gazze#Filistin
İstanbulda Büyük Filistin Yürüyüşü Binlerce kişi Galataya yürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 08:23

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail'in Filistin'deki katliamını protesto etmek için düzenlenecek Büyük Filistin Yürüyüşü için çok sayıda kişi Ayasofya'da bir araya geldi. Binlerce kişi 'Soykırıma dur' demek için Galata'ya yürüyor.

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Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla İsrail'in Filistin'deki katliamına 'dur' demek için Büyük Filistin Yürüyüşü düzenliyor.

TEKNELERDEN EYLEME BAYRAKLI DESTEK
TEKNELERDEN EYLEME BAYRAKLI DESTEK

Karaköy'de karaya yanaşan balıkçı tekneleri de Türk ve Filistin bayrakları açarak eyleme destek verdi.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE DEVASA BAYRAK
GALATA KÖPRÜSÜNDE DEVASA BAYRAK

Galata Köprüsü'ne Türkiye ve İngilizce olarak 'Gazze'deki soykırımı durdurun' yazılı bayraklar asıldı.

SLOGANLARLA GALATA KÖPRÜSÜ'NE ULAŞTILAR
SLOGANLARLA GALATA KÖPRÜSÜNE ULAŞTILAR

Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.

Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.

"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.

Sık sık tekbir getirerek, "Katil İsrail hesap verecek", "Şehitler ölmez", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları atan katılımcılar Galata Köprüsü'ne ulaştı.

Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor.

Çeşitli yardım kuruluşlarınca vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor.

Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YÜRÜYÜŞ BAŞLADI
GALATA KÖPRÜSÜNDE YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenen etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.

SABAH NAMAZI İÇİN CAMİLERDE BULUŞULDU

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılacaklar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kıldı.

Filistin'deki katliamın durması için yapılan duaların ardından camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.


Namaz için Ayasofya-i Kebir Camii'nde yoğunluk oluşması nedeniyle görevliler vatandaşları Sultanahmet Camisi'ne yönlendirdi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineTEKNELERDEN EYLEME BAYRAKLI DESTEK
timelineGALATA KÖPRÜSÜ'NDE DEVASA BAYRAK
timelineSLOGANLARLA GALATA KÖPRÜSÜ'NE ULAŞTILAR
timelineGALATA KÖPRÜSÜ'NDE YÜRÜYÜŞ BAŞLADI
timelineSABAH NAMAZI İÇİN CAMİLERDE BULUŞULDU
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#Filistin Yürüyüşü#Gazze#Filistin

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