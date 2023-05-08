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İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili 15 gözaltı

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#Ekrem İmamoğlu#Erzurum#Olay
İmamoğlunun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili 15 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 15:28

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum'daki konuşması sırasında yaşanan, 17 kişinin yaralandığı olaylara ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı. Olaylarla ilgili gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün saat 18.00 sıralarında Yakutiye ilçesinin Kent Meydanı'nda yaptığı konuşma sırasında bir grup tarafından taşlı saldırı yapıldı. İmamoğlu konuşmasını yarıda bırakıp otobüse binerek ayrılırken, TOMA, taş atan gruba tazyikli su ile müdahale etti.  Polisin müdahalesi sonucu sonlandırılan olaylarda atılan taş ve pet şişelerle 17 kişi yaralandı. Yaralıların 10’una dün ayakta müdahale edildi, gözlem altında tutulan 7 kişi de bu sabah saatlerinde taburcu edilerek, evlerine gönderildi.

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3 KİŞİ ARANIYOR

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, dün yaşanan olaylarla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 16 kişiyi tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonlarda şüphelilerden 13’ü gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 3 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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GÖZALTI SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Ekrem İmamoğlu'nun mitingi sırasında meydana gelen olaylarla ilgili gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Olayın sorumlularıyla ilgli soruşturma yapan polis, 16 kişiden 13'ünü daha önce yakaladı. Polis, olaylarla ilgili 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.   

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#Ekrem İmamoğlu#Erzurum#Olay

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