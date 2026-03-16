İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor: İlber Hoca tarihin kalbine defnedilecek

İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor: İlber Hoca tarihin kalbine defnedilecekGüncelleme Tarihi:
78 yaşında hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenleniyor.
Ortaylı'nın cenazesi törenin ardından Fatih Camii'ne götürülecek. Burada ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortaylı'nın naaşı, Fatih Camii Haziresi'nde defnedilecek.
Öte yandan aile tarafından yayımlanan duyuruda ise çiçek gönderilmemesi istendi. Duyuruda, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapmaları rica edildi.
Sabah erken saatlerden itibaren ailesi, öğrenciler, akademisyenler ve sevenleri üniversitenin Ortaköy'deki yerleşkesinde, bahçede kurulan tören alanında yerini aldı.Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.
İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı Galatasaray Üniversitesi’ndeki törende şu şekilde konuştu;
Kronik kitaptaki odasına girdiğimde masada kalan yarım tashihi görmek içimi acıttı. Umarım İlber Hocayı andığınızda siz de yapılmamış şeylerin burukluğunu yaşıyorsunuzdur.
Hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla, baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği daha nice zamanlar, birlikte güleceğimiz daha pek çok vardı. Ben sadece bunlara hayıflanıyorum.
Tören öncesi de konuşan İlber Ortaylı'nın Kızı Tuna Ortaylı, "Bu kadar sevildiğini bilmek onun ve bu kadar bu tepkiyi görebilmek bizi de çok mutlu ediyor, acımızı dindiriyor. Çok sağ olun geldiğiniz için" ifadelerini kullandı.
Musa Kesler'in haberine göre, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Fatih Camii hazinesinde defnedileceği nokta belli oldu. Ortaylı sağlığında “İstanbulun yaşayan hafızası, tam bir canlı ansiklopedi” dediği Prof. Dr. Semavi Eyice’nin mezarının yanına defnedilecek.
Eyice’nin diğer yanında ise “Kütüphaneler Nazırı” Ali Emiri Efendi’nin mezarı var.
Ortaylı’nın mezarının hemen karşısında da Osmanlı ekonomi ve maliye tarihçisi Mehmet Genç hoca var. Onun yanında Prof. Dr Kemal Karpat, hemen diğer yanda ise Ortaylı’nın “Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en büyük Osmanlı tarihçisi” dediği hocası Prof. Dr. Halil İnalcık var… Hemen arka tarafta da Gazi Osman Paşa’nın türbesi var. Ortaylı’nın kabri hazırlanmaya başlandı, gün içinde tamamen hazır olacak…
Kubbesi görünen yapı Gazi Osman Paşa’nın türbesi
İlber Ortaylı’nın ailesi, sosyal medya üzerinden cenaze törenine ilişkin yeni bir bilgilendirme paylaştı. Yapılan açıklamada, Fatih Camii haziresinde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle defin alanına sınırlı sayıda kişinin alınacağı belirtildi.
Paylaşımda, “Fatih Camii Haziresi’nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle hazire alanına yalnızca aile yakınları ve görevli kişiler alınacaktır. İlber hocamızın sevenlerinin bu konuda anlayış ve hassasiyet göstermelerini rica ederiz” ifadelerine yer verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Fatih’te Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için saat 09.00 itibarı ile bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:
"İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak."
Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.
İlber Ortaylı, Türkiye’nin en tanınmış tarihçilerinden, akademisyenlerinden ve entelektüellerinden biridir. Özellikle Osmanlı tarihi, diplomasi tarihi ve imparatorluklar üzerine yaptığı çalışmalarla hem akademik çevrelerde hem de geniş kamuoyunda büyük saygınlık kazanmıştır.
1947 yılında Bregenz kentinde doğan Ortaylı’nın ailesi Kırım Tatarı kökenlidir. Ailesi daha sonra Türkiye’ye göç etmiş ve Ortaylı çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye’de geçirmiştir. Eğitim hayatına Türkiye’de devam eden Ortaylı, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlamıştır. Tarih alanına olan ilgisi ve akademik yeteneği sayesinde kısa sürede akademik kariyerine yönelmiş ve özellikle Osmanlı yönetim sistemi, yerel idareler ve diplomasi tarihi üzerine yoğunlaşmıştır.