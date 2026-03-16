İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor: İlber Hoca tarihin kalbine defnedilecek

ORTAYLI'NIN KIZI: İÇİMİ ACITTI

İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı Galatasaray Üniversitesi’ndeki törende şu şekilde konuştu;



Kronik kitaptaki odasına girdiğimde masada kalan yarım tashihi görmek içimi acıttı. Umarım İlber Hocayı andığınızda siz de yapılmamış şeylerin burukluğunu yaşıyorsunuzdur.

Hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla, baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği daha nice zamanlar, birlikte güleceğimiz daha pek çok vardı. Ben sadece bunlara hayıflanıyorum.

Tören öncesi de konuşan İlber Ortaylı'nın Kızı Tuna Ortaylı, "Bu kadar sevildiğini bilmek onun ve bu kadar bu tepkiyi görebilmek bizi de çok mutlu ediyor, acımızı dindiriyor. Çok sağ olun geldiğiniz için" ifadelerini kullandı.