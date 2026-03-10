İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında ikinci gün! Mahkeme başkanından tepki: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum

“12 YIL YARGILAYACAKSINIZ, BIRAKIN KONUŞALIM”

Duruşma düzeninin sağlanmasının ardından iddianamenin özeti okundu. İddianamenin okunmasının ardından Ekrem İmamoğlu’na söz hakkı verildi.

“SİZE SORUN YARATIR”

İmamoğlu, “Az önce iddianamenin özetini okudunuz, her satırda ismimin geçtiği özeti aktardınız. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli siyasi davlardan biri başlatılıyor. Burada ‘Sizi dinlemiyorum’ ya da ‘Size söz hakkı vermiyorum’ demenizin yüce Türk yargısına, kanunlara uygun olmadığını düşünüyorum. Şu anda burada bahsi geçen mesele siyasi bir davadır, 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı burada şu anda karşınızda. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak tariflediği, 25 milyonun oy verdiği bir insanı ‘dinlemiyorum’ demek, ‘Ekrem İmamoğlu’nu dinlemiyorum, önerisini dinlemek istemiyorum’ demeniz size sorun yaratır. Benim buradaki aktarımımın dinlenmesi sizi, heyeti rahatlatır.”

“12 YIL YARGILAYACAKSINIZ, BIRAKIN KONUŞALIM”

“120 arkadaşım savunma yapacak. Burada savunma sıralamasının da tutarsız olduğunu düşünüyorum. Bırakın Ekrem İmamoğlu’nu ilk dinlemeyi, son dinlemeyi arada bile dinlemeniz gerekir. Ekrem İmamoğlu olarak savunmaların başında, ortasında, sonunda, karar zamanında çoklu savunma hakkım olduğunu düşünüyorum. Ben güven duymak istiyorum. Onun için konuşma talebi yaptım. Buraya gelişim kürsü işgal etmek için değil. Ben meraklısı değilim, oradan geleyim buraya konuşayım. Biz nezaketli insanlarız. Burada, bu yargılama sürecini bir düzene koyunuz. Bizi 12 yıl yargılayacaksınız. Bırakın konuşalım.” dedi.