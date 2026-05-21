Hatay'da şiddetli sağanak hayatı felç etti! Köprü çöktü ve araçlar sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'da şiddetli sağanak hayatı felç etti! Köprü çöktü ve araçlar sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralıGüncelleme Tarihi:
Hatay'da aşırı yağış sonrası çökme yaşanan yolda 5 araç zarar gördü. Çökme yaşanan yol ve mahsur kalan araçlar havadan görüntülendi.
Hatay’da etkili olan sağanak nedeniyle Reyhanlı ilçesinde su baskınları yaşandı. Bağlar, Bahçelievler, Yeni Mahalle ve Adabucak mahallelerinde birçok evin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı mahallelerde çalışmalara devam ediyor.
Hatay’da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Samandağ ilçesinde sel meydana geldi. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü çöktü. Öte yandan evlerin giriş katlarını su basarken, Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda ve çöken köprünün onarımı için çalışma başlattı.
Antakya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca devam eden sağanak nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi
Ankara’da sağanak yağış etkili oldu. Altındağ ilçesinde bir vatandaş, yağış sonrası göle dönen yolda olta ile balık tutmaya çalıştı.
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak kentte günlük yaşamı etkiledi. Bazı ilçelerde bir anda bastıran kuvvetli yağışla birlikte cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yağış, şehir içi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Tokat'ta taşkın riskine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında kente gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, yıkımı gerçekleştirilen ÇEDAŞ Köprüsü bölgesinde incelemelerde bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Ali Hamza Pehlivan, Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselmesi ve Almus Barajı'ndan gelebilecek suyun oluşturabileceği taşkın riskine karşı alınan tedbirleri değerlendirmek üzere kente geldi. İlk olarak taşkın tedbiri kapsamında yıkımı tamamlanan ÇEDAŞ köprüsüne gelen Pehlivan'a Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu tarafından bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.
İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, kent genelinde risk azaltmaya yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "DSİ ekipleri tarafından taşkın korumaya yönelik tahkimatlar yapıldı. Çok şükür bu ana kadar herhangi bir can kaybımız olmadı. Yaralanmamız olmadı. Risk azaltmanın bir boyutu da tahliyeler. Bugün itibariyle 464 hanede tahliye çalışması yapıldı. Yaklaşık 850 vatandaşımız kamu misafirhanelerinde misafir edildi" dedi.
"250 İHBARIN 206'SI SU BASKINI"
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaklaşık 250 ihbar ulaştığını belirten Pehlivan, bunların 206'sının su baskını yaşanan evlerle ilgili olduğunu kaydederek, tüm ihbarlara ekipler tarafından müdahale edildiğini söyledi. Su baskını yaşanan evlerde AFAD, belediye ve valilik koordinasyonunda tahliyeler yapıldığını aktaran Pehlivan, 42 iş yerinde de tahkimat ve tahliye çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti.
"SU SEVİYESİNİN ARTMASINA KARŞI HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALDIK"
Kentte muhtemel taşkın riskine karşı birçok noktada koruma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Pehlivan, "Almus Barajı'nın dolusavaktan gelmesi muhtemel, beklenenden fazla su seviyesinin artması riskine karşı her türlü önlem alındı. Bugün itibariyle bu önlemler sayesinde çok şükür herhangi bir kaybımız yok" ifadelerini kullandı.
Maltepe’de sağanak yağış sonrası D-100 yan yolda bulunan tüneli su bastı. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle D-100 Karayolu Altıntepe yan yolda bulunan tünel sular altında kaldı. Araç sürücüleri tünelden geçmekte güçlük çekerken, Kartal istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.