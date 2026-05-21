Hatay'da şiddetli sağanak hayatı felç etti! Köprü çöktü ve araçlar sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 06:54

Hatay'ın Antakya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.Öte yandan aşırı yağışlarda köprü çöktü, araçlar sürüklendi.

Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde sağanak etkisini yitirdi. Debisi artan Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar meydana geldi. Çöğürlü ve Yeşilada mahallelerinde sular altında kalan cadde ve sokaklar ile tarım arazileri dronla görüntülendi.

Aşırı yağışla birlikte çöken yol 5 aracı yuttu

Hatay'da aşırı yağış sonrası çökme yaşanan yolda 5 araç zarar gördü. Çökme yaşanan yol ve mahsur kalan araçlar havadan görüntülendi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Yaşanan yağışla caddeler göle dönerken, sel afeti yaşandı. Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi’nde yolda çökme yaşandı.
Çökme yaşanan bölgede park halinde bulunan 5 araç zarar gördü. Zarar gören araçları kurtarmak için vatandaşlar, ekiplerden yardım bekliyor. Çökme yaşanan yol ve zarar gören araçlar havadan görüntülendi.
Reyhanlı'da su baskınları

Hatay’da etkili olan sağanak nedeniyle Reyhanlı ilçesinde su baskınları yaşandı. Bağlar, Bahçelievler, Yeni Mahalle ve Adabucak mahallelerinde birçok evin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı mahallelerde çalışmalara devam ediyor.

Samandağ'da köprü çöktü

Hatay’da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Samandağ ilçesinde sel meydana geldi. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü çöktü. Öte yandan evlerin giriş katlarını su basarken, Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda ve çöken köprünün onarımı için çalışma başlattı.

Sağanak nedeniyle tek katlı ev çöktü

Antakya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca devam eden sağanak nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi

Ekiplerin evin enkazında yaptığı çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki incelemesi devam ediyor.
Ayrıca, Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Alt geçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldığı bildirildi. Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürüyor.

Ankara’da göle dönen yolda olta ile balık tutmaya çalıştı

Ankara’da sağanak yağış etkili oldu. Altındağ ilçesinde bir vatandaş, yağış sonrası göle dönen yolda olta ile balık tutmaya çalıştı.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak kentte günlük yaşamı etkiledi. Bazı ilçelerde bir anda bastıran kuvvetli yağışla birlikte cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yağış, şehir içi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Ayrıca Altındağ ilçesindeki Karacaören Sanayi Sitesi'nde bir vatandaş, yağışın ardından göle dönen yola olta atıp, balık tutmaya çalıştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AFAD Başkanı Pehlivan: "Taşkın tedbiri kapsamında 464 hanede tahliye yapıldı"

Tokat'ta taşkın riskine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında kente gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, yıkımı gerçekleştirilen ÇEDAŞ Köprüsü bölgesinde incelemelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Ali Hamza Pehlivan, Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselmesi ve Almus Barajı'ndan gelebilecek suyun oluşturabileceği taşkın riskine karşı alınan tedbirleri değerlendirmek üzere kente geldi. İlk olarak taşkın tedbiri kapsamında yıkımı tamamlanan ÇEDAŞ köprüsüne gelen Pehlivan'a Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu tarafından bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

"BUGÜN İTİBARİYLE 454 HANEDE TAHLİYE ÇALIŞMASI YAPILDI"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, kent genelinde risk azaltmaya yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "DSİ ekipleri tarafından taşkın korumaya yönelik tahkimatlar yapıldı. Çok şükür bu ana kadar herhangi bir can kaybımız olmadı. Yaralanmamız olmadı. Risk azaltmanın bir boyutu da tahliyeler. Bugün itibariyle 464 hanede tahliye çalışması yapıldı. Yaklaşık 850 vatandaşımız kamu misafirhanelerinde misafir edildi" dedi.

Hayvan tahliyelerine de önem verildiğini ifade eden Pehlivan, "10 bin 333 büyükbaş hayvan, yaklaşık 3 bin 500 küçükbaş hayvan ve 2 bin 500 civarında arı kovanının tahliyesi gerçekleştirildi" diye konuştu.

"250 İHBARIN 206'SI SU BASKINI"

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaklaşık 250 ihbar ulaştığını belirten Pehlivan, bunların 206'sının su baskını yaşanan evlerle ilgili olduğunu kaydederek, tüm ihbarlara ekipler tarafından müdahale edildiğini söyledi. Su baskını yaşanan evlerde AFAD, belediye ve valilik koordinasyonunda tahliyeler yapıldığını aktaran Pehlivan, 42 iş yerinde de tahkimat ve tahliye çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti.

"SU SEVİYESİNİN ARTMASINA KARŞI HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALDIK"

Kentte muhtemel taşkın riskine karşı birçok noktada koruma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Pehlivan, "Almus Barajı'nın dolusavaktan gelmesi muhtemel, beklenenden fazla su seviyesinin artması riskine karşı her türlü önlem alındı. Bugün itibariyle bu önlemler sayesinde çok şükür herhangi bir kaybımız yok" ifadelerini kullandı.

Maltepe’de tüneli su bastı; araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Maltepe’de sağanak yağış sonrası D-100 yan yolda bulunan tüneli su bastı. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle D-100 Karayolu Altıntepe yan yolda bulunan tünel sular altında kaldı. Araç sürücüleri tünelden geçmekte güçlük çekerken, Kartal istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

