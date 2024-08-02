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Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı... Ayasofya Camii'ne akın ettiler

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#İsmail Haniye#Ayasofya#Gıyabi Cenaze Namazı
Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı... Ayasofya Camiine akın ettiler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 13:22

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için bugün tüm camilerde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad etti ve Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için tüm camilerde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

DİYANET İŞLERİ ERBAŞ'TAN CUMA HUTBESİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad etti ve Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Erbaş, "Hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır. Zulmün ve kötülüğün karşısında durmak en temel sorumluluktur. Bugün zalimlerin zulmünü devam ettirmesi Müslümanların dağınıklığından kaynaklanmaktadır. Zulmün son bulması, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesine bağlıdır. Ey Müslümanlar ey İslam alemi sizlere sesleniyorum; Artık toparlanalım. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ey Müslümanlar, ey İslam alemi gelin fitneden kurtulalım. Birbirimizle kavga ederek bölünüp parçalanmayalım, gücümüzün farkına varalım" ifadelerini kullandı.

81 İLDE GIYABİ CENAZE NAMAZI

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için tüm camilerde sela verilecek ve gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haniye'nin şehit edilmesi münasebetiyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini" hatırlattı.


Erbaş, Haniye için bugün tüm camilerde sela verileceğini ve cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineDİYANET İŞLERİ ERBAŞ'TAN CUMA HUTBESİ
timeline81 İLDE GIYABİ CENAZE NAMAZI
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#İsmail Haniye#Ayasofya#Gıyabi Cenaze Namazı

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