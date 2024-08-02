Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı... Ayasofya Camii'ne akın ettiler

DİYANET İŞLERİ ERBAŞ'TAN CUMA HUTBESİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad etti ve Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Erbaş, "Hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır. Zulmün ve kötülüğün karşısında durmak en temel sorumluluktur. Bugün zalimlerin zulmünü devam ettirmesi Müslümanların dağınıklığından kaynaklanmaktadır. Zulmün son bulması, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesine bağlıdır. Ey Müslümanlar ey İslam alemi sizlere sesleniyorum; Artık toparlanalım. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ey Müslümanlar, ey İslam alemi gelin fitneden kurtulalım. Birbirimizle kavga ederek bölünüp parçalanmayalım, gücümüzün farkına varalım" ifadelerini kullandı.