TBMM'de Filistin için özel oturum... TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

'BÜTÜN BÖLGEYİ KAOSA SÜRÜKLER'

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CNN TÜRK Editörü Duygu Ayaz Bayram'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de verilecek mesajların bu ateşkes görüşmelerinde de belki Hamas'ın bir taraf olması için bir fırsat doğacaktır. Başka türlü Filistin'in kalıcı barışa kavuşması mümkün değil.

Bunun üzerine İsrail'in ne kadar ileri gittiği. Başka bir ülkedeki siyasi adama suikast düzenlemesi...



Kalıcı barışın yerleşmesi açısından bu görüşmenin pozitif olacağını düşünüyorum.

İsrail'in yapmaya çalıştığı şey bölgede sadece Gazze ve Filistin'e saldırmak değil. Bölgeyi ateşe atmak. Yemen, İran'a da bir saldırı var. Fırsatını bulsalar Türkiye'ye de saldıracaklar. İsrail bölgeyi ateşe vermek istiyor. Bütün Ortadoğu'yu savaşa sürüklemek kime yaracak? Ne İsrail'e ne Filistin'e yarayacak, ne de insanlara yarayacak. İsrail bu tavrına devam ederse bu söylemler devam edecek.

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA BİR SALDIRI ÇIKABİLİR"

Hiç beklemediğimiz anda bir saldırı çıkabilir. Bütün bölgeyi kaosa sürükler. Sınır güvenliğimizi tehdit altına getirir. Daha yeni ABD'li eski Albay'ın 'Türkiye'ye saldırtmak için PKK'yı hazırlıyoruz' diye demeci var.

Bizim kararlı ve güçlü tutumuzla devam etmemiz gerekiyor. Bölgede biz ne kadar güçlü olursak barış sürecinin hızlı geleceğine inanıyoruz. BM'de söz sahibi 5 ülkenin de çıkıp İsrail'e dur demesi gerekiyor. Karşı tarafın samimiyetini görmüyoruz ama. Eylül'de yine BM üyeleri toplanacak. Burada bu samimiyeti görmeliyiz.