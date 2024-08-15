TBMM'de Filistin için özel oturum... TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
Elektronik sistemle yoklama yapacağız. Toplantı çoğunluğuna ulaşılmıştır.
Türkiye işlenen soykırıma kayıtsız kalmamıştır. Filistin'e ses olmayı sürdüreceğiz. TBMM'de 4 kez bu konuda kararlılık ortaya konuldu. Filistin'de yaşanan katliamlar nefretle lanetlenmiştir. TBMM mensuplarına yürekten şükranlarımı sunuyorum.
Filistin topraklarında her türlü zulme uğrayan, hayattan koparılan ama mücadeleden vazgeçmeyen direnen bütün büyük mücahitleri saygıyla anıyorum.
Gazze şehitlerinin hepsini saygıyla yad ediyoruz. İsmail Haniye Filistin'in tarihine seçilmiş ilk başbakan olarak geçti.
Şehitler ölümsüzdür. Haniye'nin şehadetinden sonra Doha'da yapılan cenaze törenine Türkiye en üst düzeyde katılan ülke oldu.
Uluslararası Adalet Divan'ının açtığı davayla birlikte inanıyoruz ki Filistin için yeni dönemin başlangıcıdır.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel oturum için Meclis'e geldi.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
Filistin'in içinde bulunduğu şartları, İsrail'in uyguladığı soykırım anlatacağı, insanlığa, dünyaya, insan haklarını hatırlatacağı bir konuşma olabilir. Çünkü 7 Ekim'den bu yana 10 ay gibi bir zaman geçti. Resmi sayılar 40 bin tahmin edilen bu sayının üzerinde ölüm var.
Şu anda ateşkesi ön görmek mümkün değil. İsrail'in kural tanımazlığını, hiçbir sözüne uymadığını bilmediğimiz için umutlu konuşamıyoruz.
MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinliler katliamlara uğruyorlar. İsrail çoluk çocuk demeden, kadın demeden insanları katlediyor. O günden bu yana Türk milleti olarak İsrail'e sert tepkiler gösterdik. Ve o günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Devleti olarak bu katliamın durdurulması için önemli temaslarda bulunuldu, açıklamalar yapıldı. Fakat İsrail bu çağrılara hiçbir yanıt vermedi, kulaklarını kapadı.
Netanyahu, ABD Kongre'sinde kendilerini haklı gösteren konuşma yaptılar, ayakta alkışladılar.
Mahmud Abbas çantası dolu geldi. Dün de Cumhurbaşkanımızla özel bir görüşme yaptı. Bugünkü konuşmasının içeriğini tam olarak bilmiyoruz ama önceki temaslarıyla ilgili bilgiler vereceğini, dünyaya önemli mesajlar vereceğini düşünüyorum.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CNN TÜRK Editörü Duygu Ayaz Bayram'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'de verilecek mesajların bu ateşkes görüşmelerinde de belki Hamas'ın bir taraf olması için bir fırsat doğacaktır. Başka türlü Filistin'in kalıcı barışa kavuşması mümkün değil.
Bunun üzerine İsrail'in ne kadar ileri gittiği. Başka bir ülkedeki siyasi adama suikast düzenlemesi...
Kalıcı barışın yerleşmesi açısından bu görüşmenin pozitif olacağını düşünüyorum.
İsrail'in yapmaya çalıştığı şey bölgede sadece Gazze ve Filistin'e saldırmak değil. Bölgeyi ateşe atmak. Yemen, İran'a da bir saldırı var. Fırsatını bulsalar Türkiye'ye de saldıracaklar. İsrail bölgeyi ateşe vermek istiyor. Bütün Ortadoğu'yu savaşa sürüklemek kime yaracak? Ne İsrail'e ne Filistin'e yarayacak, ne de insanlara yarayacak. İsrail bu tavrına devam ederse bu söylemler devam edecek.
"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA BİR SALDIRI ÇIKABİLİR"
Hiç beklemediğimiz anda bir saldırı çıkabilir. Bütün bölgeyi kaosa sürükler. Sınır güvenliğimizi tehdit altına getirir. Daha yeni ABD'li eski Albay'ın 'Türkiye'ye saldırtmak için PKK'yı hazırlıyoruz' diye demeci var.
Bizim kararlı ve güçlü tutumuzla devam etmemiz gerekiyor. Bölgede biz ne kadar güçlü olursak barış sürecinin hızlı geleceğine inanıyoruz. BM'de söz sahibi 5 ülkenin de çıkıp İsrail'e dur demesi gerekiyor. Karşı tarafın samimiyetini görmüyoruz ama. Eylül'de yine BM üyeleri toplanacak. Burada bu samimiyeti görmeliyiz.