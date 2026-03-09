Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında gerginlik | İBB yolsuzluk davası olaylı başladı

İMAMOĞLU VE BAŞKAN ARASINDA TARTIŞMA

“Söz almak istiyorum sayın başkan” diyen Ekrem İmamoğlu izin almadan kalkarak sanık kürsüsüne geldi. Bunun üzerine mahkeme başkanı tepki göstererek, “İzin almadan kürsüye gelemezsin. Böyle kafana göre kalkıp konuşma yapamazsın. Söz hakkı vermiyorum şu an. Duruşma salonundan çıkarırım. Bu şekilde devam edemezsiniz Ekrem Bey, buranın bir düzeni ve sistemi var.” dedi. Ekrem İmamoğlu ise talebinde ısrar etti. Başkan ise, “Ekrem Bey lütfen yerinize geçin, buranın bir düzeni var, kafanıza göre buraya gelip konuşamazsınız. Bu sistemde yargılamaya devam edemeyiz. Sanık Ekrem İmamoğlu lütfen yerinize geçin.” dedi. Mahkeme Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine geçmemesi ve konuşmaya devam etmesi üzerine, bu durumu tutanağa geçerek ısrar etmesi durumunda salondan çıkarılacağını belirtti. Bu sırada izleyiciler de mahkeme başkanına tepki gösterdi.



