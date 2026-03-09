Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında gerginlik | İBB yolsuzluk davası olaylı başladı

Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında gerginlik | İBB yolsuzluk davası olaylı başladıGüncelleme Tarihi:
Bunun üzerine mahkeme başkanı, “yargılamaya bu şekilde devam etmem” diyerek izleyicilerin duruşma salonundan çıkarılması için Jandarma personeline talimatı verdi. Heyet bu sırada salondan ayrıldı.
“Söz almak istiyorum sayın başkan” diyen Ekrem İmamoğlu izin almadan kalkarak sanık kürsüsüne geldi. Bunun üzerine mahkeme başkanı tepki göstererek, “İzin almadan kürsüye gelemezsin. Böyle kafana göre kalkıp konuşma yapamazsın. Söz hakkı vermiyorum şu an. Duruşma salonundan çıkarırım. Bu şekilde devam edemezsiniz Ekrem Bey, buranın bir düzeni ve sistemi var.” dedi. Ekrem İmamoğlu ise talebinde ısrar etti. Başkan ise, “Ekrem Bey lütfen yerinize geçin, buranın bir düzeni var, kafanıza göre buraya gelip konuşamazsınız. Bu sistemde yargılamaya devam edemeyiz. Sanık Ekrem İmamoğlu lütfen yerinize geçin.” dedi. Mahkeme Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine geçmemesi ve konuşmaya devam etmesi üzerine, bu durumu tutanağa geçerek ısrar etmesi durumunda salondan çıkarılacağını belirtti. Bu sırada izleyiciler de mahkeme başkanına tepki gösterdi.
İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşma tartışmalı başladı. Mahkeme, İmamoğlu’nun savunmasının en son alınacağı belirtti. Bunun üzerine avukatı İmamoğlu’nun bir selamlama konuşması yapmak istediği mahkemeye iletti. Bu talep reddedilince İmamoğlu, “söz istiyorum” diyerek izinsiz bir şekilde sanık kürsüsüne çıktı. Mahkeme başkanı, İmamoğlu’nu yerine geçmesi konusunda uyardı. İmamoğlu’nun yerine geçmemesi ve konuşmaya devam etmesi üzerine mahkeme başkanı ve İmamoğlu arasında tartışma yaşandı. İzleyicilerin tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı “yargılamaya bu şekilde devam etmem” diyerek salonun boşaltılmasını isteyerek Jandarmaya talimat verdi. Heyet duruşma salonundan ayrıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 407 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen davanın duruşmasına aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın bulunduğu tutuklu sanıklar, Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmaya izleyici olarak sanıkların aileleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, bazı belediye başkanları, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililer, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Barolar Birliği Başkanı, İstanbul Barosu’nun arasında olduğu çeşitli baro başkanları katıldı.
Duruşma öncesinde, salon ve çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik kontrolü yapıldı. Bina ve salon içinde güvenlik güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmaya gelenler, oluşturulan güvenlik noktasında kimlik ve araç plakası kontrolü yapılmasının ardından binaya alındı. Silivri Kaymakamlığınca alınan karar doğrultusunda, duruşma salonu çevresi, cezaevi ziyaretçi otoparkı ile cezaevi kampüsü tel örgü sınırından başlayarak bir kilometrelik alan içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, pankart, döviz açma, slogan atma, çadır kurma, stant açma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonu bölgesine gelme, fotoğraf ve görüntü çekme gibi eylemler, 31 Mart'a kadar yasaklandı.
Duruşma öncesi gazetecilerle konuşan Dilek İmamoğlu, “Ekrem beyi geçen hafta gördüm, morali gayet iyi, diğer arkadaşlarla birlikte iyice hazırlandı, önceliğimiz tutuksuz yargılanma.” dedi.
Mahkeme başkanı duruşmayı başlatmadan önce yargılamanın işleyişi ile ilgili açıklama yaptı. Nisan sonuna kadar haftada 4 gün duruşma yapılacağını belirterek, “Cuma günleri duruşma yapmayacağız. Önceliğimiz tutuklu sanıkların savunmasının tamamlanması. Salon kapasitemiz belli, zorluklarımız var. Tutuksuz sanıkların duruşmayı takip edip etmemelerini kendilerinin tercihlerine bırakıyoruz şu aşamada. İkinci celse tutuksuz sanıkların savunmalarına geçilecek. Görüntü ve ses kaydı alınmamasını istiyoruz. Sosyal medyaya veya basına ses kaydı görüntü kaydı düşerse yargılamayı izleyicisiz olarak yapacağız. Ekrem İmamoğlu’nun savunmasını en son alacağız.” dedi.
Avukatı, İmamoğlu’nun arkadaşlarını selamlamak istediğini, bu yönde bir konuşma yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Böyle bir usul yok, diğer yargılamalarda böyle bir selamlama konuşması yapılıyor mu? diyerek talebi reddetti.