Dünyanın gözü tarihi zirvede | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı pisti neden pas geçti? Hande Fırat, canlı yayında anlattı
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Erdoğan'ın uçağının pisti pas geçmesiyle ilgili detayları şu sözlerle anlattı: Erdoğan ve beraberindeki heyet uçakla önde oturuyordu. Netenyahu'nun geleceği haberi düşer düşmez Dışişleri Bakanı ABD'li mevkidaşlarını aradı. Hakan Fidan açık ve net konuştu. Netenyuahu'nun burada ne işi bar o olursa biz olmayız dedi. Hakan Fidan hem ABD dışişlerini hem diğer muhataplar aranarak söylendi.
ABD Başkanı Trump, İSrail parlamentosundaki konuşmasının ardından Şarm el Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a geldi. Trump, 3 saat gecikmeyle Mısır'a ulaştı.
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Erdoğan'ın uçağının neden pas geçtiğini şu ifadelerle anlattı;
"Pas geçtik pisti. Bir anda inmek üzereyken, Netanyahu'nun katılacağı haberi düştüğü andan itibaren her an rotadan uçak dönebilir diye beklendi. Netanyahu'nun durumu kesin verilecek der denmez kesin kaynağımla konuştum.
Zirveden ayrılacağı ya da hiç gelmeyeceği ifade edilince biz alçalmaya başladık. İnerken yukarı yükselmeye başladı. Başbakanlık ofisinden katılmayacağı bilgisi gelince biz pas geçtik. Sonradan bir açıklama yapılmadı bize ve bu bir tepki olabilir. Bir süre Kızıldeniz üstinde uçtuk. Üst düzey kaynağa sordum, ABD'ye Netanyahu'nun olması durumunda Türkiye'nin tepki göstereceği bilgisini verdiniz mi diye sordum 'evet, tabi ki oldu, tabi ki verdik' denildi."
Bugün Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde "Barış Zirvesi" düzenleniyor.
Zirveye Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.
Zirve için Şarm eş-Şeyh’e ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının ardından zirvenin yapılacağı Uluslararası Konferans Merkezi’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve alanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra zirve alanına geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentine geldi. AA'nın paylaştığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, Şarm el Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı Mısır'a indi. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Mısır'daki gelişmeleri takip ediyor. Hande Fırat, Erdoğan'ın katıldığı zirveye ilişkin şunları paylaştı:
Uçak şimdi indi. Yabancı kaynaklarından edindiğim bilgileri söyleyebilirim. Anlaşmanın adı: Kalıcı Barış ve Refah için Trump Mutabakatı. Trump aslında pek çok tarafa bunu önceden sundu.
Tarafların son gelişmeleri bir tarihi dönüm noktası olarak gördükleri ve imzacıların bunu memnuniyetle karşıladığı ifade ediliyor metinde.
Gazze’deki çatışmayı sona erdirecek adımların desteklendiği belirtiliyor. Adı dikkat çekiyor. Kalıcı barış ve ferah için Trump mutabakatı.
Filistin, İsrail başta olmak üzere tüm bölge halklarının destekleneceği ve yeni fırsatlar sunulacağı vurgulanıyor.
Ayrıca kalıcı barışın insan haklarının korunması, güvenliğin sağlanması ve onurun gözetilmesiyle mümkün olacağı dile getiriliyor.
Sürekli diyaloğun vazgeçilmez olduğu, toplumlar arasındaki bağların güçlendirilmesinin küresel barışa hizmet edeceği belirtiliyor.
Trump'ın anlaşmasında bölgenin yaşadığı tarihi ve manevi öneme vurgu yapılarak kutsal mekanların korunmasına öncelik verileceği vurgulanıyor.
BUGÜN İMZALAR ATILACAK
Anlaşmada karşılıklı saygının barışın temel taşları olduğu vurgusu yer alacak. Olası anlaşmazlıkların diplomasi ve müzakereyle çözülmesi gerektiği, tüm Orta Doğu’nun sürekli savaş halinde yaşayamayacağı Trump’ın adını taşıyan anlaşmada vurgulanıyor. İmza atılacak ülkelere önceden gönderildi. Müzakereler yapıldı. Ona göre son şekli verildi bu anlaşmaya. Sonrasında da ülkeler tarafından bugün imzalanması bekleniyor.
Orada bulunan ve buna imza atacak bazı ülkeler var. Her ülke değil. Elini taşın altına koyacak, katkıda bulunacak ülkeler var. Trump’ın bölgesel barış çerçevesinde çizdiği bir metinden bahsediyoruz. Resmi olarak Sisi ve Trump’ın konuşmaları görülüyor ama özel bazı isimlerin burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da olabileceği belirtiliyor. Zirve çerçevesinde konuşması gündemde.
Mahmud Abbas’ın olduğu zirvede İsrail savaşan taraf olarak var. İnsanları katleden taraf ama Hamas’ın olmaması yok sayılması da ayrı bir garabet olacaktır. Belli ki ülkeler bastırdı. Netanyahu katılmama kararı aldı.
NETENYAHU KATILMAYACAK
Diğer taraftan tabi Netanyahu’nun gelmeyecek olması da açıklandı. Sonuç itibariyle son dakikada yapılan bu çağrının diplomatik nezaketsizlik diğer ülkelere olduğunun altını çizmek lazım.
Bu metin çok merak ediliyordu. Pek çok ülkeyle paylaşıldı. Trump üzerinden özellikle bazı maddelerin altının çizildiği söyleniyor. Orta Doğu’da barış ana çerçeve… Kalıcı barış, insan haklarının korunması… Çatışmaların sona ermesinin altı çiziliyor. Trump konuşacak, Sisi’de konuşacak, imza atacak ülkeler olacak. Nasıl bir atmosfer olacak? 21 maddenin bazılarında ciddi soru işaretleri yaradan maddelerde var. Ama bugün atılan önemli bir adım. Trump’ın söylemlerinin ardından eylemlerini görme zamanı.
Uluslararası görev gücü bu metinde var mı diye sordum? Bu metinde yok. Olması da beklenmiyor. Bu genel bir çerçeve metni. Daha önce belli yerlerde oluştuğu gibi üst düzey askerlerin görev yapması daha çok yardım kuruluşlarının oluşturulacağı gündem de olduğu belirtiliyor. Ayrıntılar konuşulacak. Bu 21 maddenin içinde yer alıyorsa; birleşimi dengeli olmalı, şeffaf ve denetime açık olması ve yerel yetkililerinde mutlaka eğitilerek beraber çalıştırılmasının önü açılması lazım.
Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde yapılacak Barış Zirvesi öncesinde, toplantı alanına giden yollar “Together in Peace” (Barış İçinde Birlikte) yazılı afişler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin fotoğraflarıyla donatıldı.
Zirvede, Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes sonrası insani yardım operasyonlarının yeniden başlatılması ve kalıcı barış süreci ele alınacak. Mısır güvenlik güçleri, bölgede önlemler aldı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'a gitti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Şarm el-Şeyh'i ziyaret edeceği belirtti.
Duran açıklamasında , Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvede bir konuşma yapmasının beklendiğini ayrıca katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığı ifade etti.
Gazze’de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için 20’den fazla ülke lideri Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı zirvede, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes planının imzalanması ve Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası mekanizma oluşturulması hedefleniyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun davet edilmediği ve bugün öğleden sonra Mısır'da yapılacak "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmayı değerlendirdiği bildirilmişti. İsrail tarafından yapılan açıklamada Netenyahu'nun zirveye katılmayacağı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese yardımcı olan ülkeler arasında Türkiye'nin önemine işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." dedi.
Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a giderken, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çok değişik Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, "Bu arada Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." ifadelerini kullandı.
Trump, gazetecilerin mutabakata varılan ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına da "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" cevabını verdi.
Ateşkesin sürdürülmesinin birçok nedeni olduğuna dikkati çeken Trump, "İnsanlar bıktı. Sadece yakın zamanda değil, yüzyıllardır insanlar bıktı. Bence herkes yerini biliyor. İsrail için, etrafındaki Müslüman ülkeler için, herkes için harika olacak. O şekilde kalacağını düşünüyorum." dedi.
Trump, Gazze'de uluslararası güce de ihtiyaç olmayacağını düşündüğünü belirterek, "Gazze riviera ne zaman olacak?" sorusuna "Bilmiyorum, önce oradaki insanları gözetmemiz gerekiyor. Orası şu anda tamamen bir yıkıntı halinde." ifadelerini kullandı.
Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili soruya da Trump, "Çok isterim, bununla da gurur duyarım. Orayı ziyaret etmeden görüyorum ama ayak basmak isterim. Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak." karşılığını verdi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirve öğleden sonra kentteki konferans merkezinde "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" ismiyle düzenlenecek. Zirve, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmayı, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları güçlendirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı" hedefliyor.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Trump'ın başkanlık edeceği zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi 20'den fazla ülke lideri katılacak.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yayımlanan haberde ise zirveye İranlı hiçbir yetkilinin katılmayacağı iddia edildi.
Katar ve ABD basınına göre, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Endonezya'dan da katılım olacak ancak katılımın hangi düzeyde yapılacağı belirtilmedi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, zirveye İsrail'den katılımın olmayacağını duyururken, Filistin yönetimi de zirveye katılımına ilişkin açıklama yapmadı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da zirveye katılım gösterecek.