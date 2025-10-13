Dünyanın gözü tarihi zirvede | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı pisti neden pas geçti? Hande Fırat, canlı yayında anlattı

TRUMP MUTABAKATI SADECE CNN TÜRK'TE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı Mısır'a indi. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Mısır'daki gelişmeleri takip ediyor. Hande Fırat, Erdoğan'ın katıldığı zirveye ilişkin şunları paylaştı:

Uçak şimdi indi. Yabancı kaynaklarından edindiğim bilgileri söyleyebilirim. Anlaşmanın adı: Kalıcı Barış ve Refah için Trump Mutabakatı. Trump aslında pek çok tarafa bunu önceden sundu.

Tarafların son gelişmeleri bir tarihi dönüm noktası olarak gördükleri ve imzacıların bunu memnuniyetle karşıladığı ifade ediliyor metinde.





Gazze’deki çatışmayı sona erdirecek adımların desteklendiği belirtiliyor. Adı dikkat çekiyor. Kalıcı barış ve ferah için Trump mutabakatı.

Filistin, İsrail başta olmak üzere tüm bölge halklarının destekleneceği ve yeni fırsatlar sunulacağı vurgulanıyor.



Ayrıca kalıcı barışın insan haklarının korunması, güvenliğin sağlanması ve onurun gözetilmesiyle mümkün olacağı dile getiriliyor.



Sürekli diyaloğun vazgeçilmez olduğu, toplumlar arasındaki bağların güçlendirilmesinin küresel barışa hizmet edeceği belirtiliyor.



Trump'ın anlaşmasında bölgenin yaşadığı tarihi ve manevi öneme vurgu yapılarak kutsal mekanların korunmasına öncelik verileceği vurgulanıyor.

BUGÜN İMZALAR ATILACAK

Anlaşmada karşılıklı saygının barışın temel taşları olduğu vurgusu yer alacak. Olası anlaşmazlıkların diplomasi ve müzakereyle çözülmesi gerektiği, tüm Orta Doğu’nun sürekli savaş halinde yaşayamayacağı Trump’ın adını taşıyan anlaşmada vurgulanıyor. İmza atılacak ülkelere önceden gönderildi. Müzakereler yapıldı. Ona göre son şekli verildi bu anlaşmaya. Sonrasında da ülkeler tarafından bugün imzalanması bekleniyor.



Orada bulunan ve buna imza atacak bazı ülkeler var. Her ülke değil. Elini taşın altına koyacak, katkıda bulunacak ülkeler var. Trump’ın bölgesel barış çerçevesinde çizdiği bir metinden bahsediyoruz. Resmi olarak Sisi ve Trump’ın konuşmaları görülüyor ama özel bazı isimlerin burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da olabileceği belirtiliyor. Zirve çerçevesinde konuşması gündemde.

Mahmud Abbas’ın olduğu zirvede İsrail savaşan taraf olarak var. İnsanları katleden taraf ama Hamas’ın olmaması yok sayılması da ayrı bir garabet olacaktır. Belli ki ülkeler bastırdı. Netanyahu katılmama kararı aldı.

NETENYAHU KATILMAYACAK

Diğer taraftan tabi Netanyahu’nun gelmeyecek olması da açıklandı. Sonuç itibariyle son dakikada yapılan bu çağrının diplomatik nezaketsizlik diğer ülkelere olduğunun altını çizmek lazım.

Bu metin çok merak ediliyordu. Pek çok ülkeyle paylaşıldı. Trump üzerinden özellikle bazı maddelerin altının çizildiği söyleniyor. Orta Doğu’da barış ana çerçeve… Kalıcı barış, insan haklarının korunması… Çatışmaların sona ermesinin altı çiziliyor. Trump konuşacak, Sisi’de konuşacak, imza atacak ülkeler olacak. Nasıl bir atmosfer olacak? 21 maddenin bazılarında ciddi soru işaretleri yaradan maddelerde var. Ama bugün atılan önemli bir adım. Trump’ın söylemlerinin ardından eylemlerini görme zamanı.



Uluslararası görev gücü bu metinde var mı diye sordum? Bu metinde yok. Olması da beklenmiyor. Bu genel bir çerçeve metni. Daha önce belli yerlerde oluştuğu gibi üst düzey askerlerin görev yapması daha çok yardım kuruluşlarının oluşturulacağı gündem de olduğu belirtiliyor. Ayrıntılar konuşulacak. Bu 21 maddenin içinde yer alıyorsa; birleşimi dengeli olmalı, şeffaf ve denetime açık olması ve yerel yetkililerinde mutlaka eğitilerek beraber çalıştırılmasının önü açılması lazım.

