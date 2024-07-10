Son dakika haberi... Dünyanın gözü ABD'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılıyor

Scholz: NATO, uluslararası alanda var olan en başarılı güvenlik ittifakıdır

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO’nun tarihteki ve uluslararası alandaki en başarılı güvenlik ittifakı olduğunu söyledi.

Avrupa’nın, barış ve güvenlik düzenini tehdit eden Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Scholz, NATO'nun 75 yıldır başarılı bir barış ve güvenlik ittifakı olduğunu vurguladı.

Scholz, "Bu, tarihte ve uluslararası alanda var olan en başarılı güvenlik ittifakıdır. Bu nedenle burada bir tören gerçekleşiyor ve aynı zamanda bu, önümüzdeki görevlere ilişkin mutabakata varmamız gereken bir andır." dedi.