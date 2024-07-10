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Son dakika haberi... Dünyanın gözü ABD'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO#ABD
Son dakika haberi... Dünyanın gözü ABDde Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 19:40

Dünyanın gözü ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen 75. NATO Zirvesi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılım sağladığı NATO Zirvesi'nde liderler bir araya geldi. Toplantı öncesi aile fotoğrafı çekimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ev sahibi ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg karşıladı.

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Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden oluşan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), kuruluşunun 75'inci yılını doğduğu yer olan ABD'nin başkenti Washington'daki zirveyle kutluyor. Üç gün sürecek zirvenin ilk toplantısı, 9 Temmuz’da NATO’nun kuruluşunu belgeleyen Kuzey Atlantik Anlaşması’nın imzalandığı Mellon Oditoryumu’nda gerçekleşti. Zirvenin ikinci günündeki tüm gelişmeler haberimizde... 

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington’da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılan liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.




Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibi ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.


Scholz: NATO, uluslararası alanda var olan en başarılı güvenlik ittifakıdır

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO’nun tarihteki ve uluslararası alandaki en başarılı güvenlik ittifakı olduğunu söyledi.

Avrupa’nın, barış ve güvenlik düzenini tehdit eden Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Scholz, NATO'nun 75 yıldır başarılı bir barış ve güvenlik ittifakı olduğunu vurguladı.

Scholz, "Bu, tarihte ve uluslararası alanda var olan en başarılı güvenlik ittifakıdır. Bu nedenle burada bir tören gerçekleşiyor ve aynı zamanda bu, önümüzdeki görevlere ilişkin mutabakata varmamız gereken bir andır." dedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineCumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde
timelineScholz: NATO, uluslararası alanda var olan en başarılı güvenlik ittifakıdır
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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO#ABD

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