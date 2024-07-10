Son dakika haberi... Dünyanın gözü ABD'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılıyor

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Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden oluşan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), kuruluşunun 75'inci yılını doğduğu yer olan ABD'nin başkenti Washington'daki zirveyle kutluyor. Üç gün sürecek zirvenin ilk toplantısı, 9 Temmuz’da NATO’nun kuruluşunu belgeleyen Kuzey Atlantik Anlaşması’nın imzalandığı Mellon Oditoryumu’nda gerçekleşti. Zirvenin ikinci günündeki tüm gelişmeler haberimizde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington’da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılan liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibi ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO’nun tarihteki ve uluslararası alandaki en başarılı güvenlik ittifakı olduğunu söyledi.
Avrupa’nın, barış ve güvenlik düzenini tehdit eden Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Scholz, NATO'nun 75 yıldır başarılı bir barış ve güvenlik ittifakı olduğunu vurguladı.
Scholz, "Bu, tarihte ve uluslararası alanda var olan en başarılı güvenlik ittifakıdır. Bu nedenle burada bir tören gerçekleşiyor ve aynı zamanda bu, önümüzdeki görevlere ilişkin mutabakata varmamız gereken bir andır." dedi.