Doğu ve Güneydoğu'yu sel ve sağanak vurdu... Eğitime ara verildi

Doğu ve Güneydoğu'yu sel ve sağanak vurdu... Eğitime ara verildiGüncelleme Tarihi:
Doğu ve Güneydoğu'yu sel ve sağanak vurdu... Eğitime ara verildiGüncelleme Tarihi:
Şanlıurfa Valiliği'nin X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Aşırı yağış sebebiyle Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerimizin kırsal yol ağında oluşan bozulmalar sonucunda, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak bu iki ilçemizde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda 23 Mart 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, meteorolojik veriler doğrultusunda il merkezi ve Yüksekova'da gece saatlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı öngörüldüğü belirtildi.
Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 23 Mart Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği ve kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Diyarbakır’da 2 gündür etkisini sürdüren sağanak, kent merkezi ve kırsal mahallelerde sele neden oldu. Bir köprü su altında kaldı.
Kentte 2 gündür aralıksız devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kayapınar ilçesinde Mezopotamya Bulvarı, Mahabad Bulvarı ile Abdülkadir Aksu Caddesi’ndeki yol ve kavşaklar suyla doldu.
Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde trafik aksadı. Bismil ilçesi kırsal Karaköprü Mahallesi’nde bulunan dere taştı. Taşkın nedeniyle köprü su altında kalırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bingöl’de sağanağın ardından Sancak beldesi Kartal mevkisinde yola çamur ve su birikmesi nedeniyle ulaşım aksadı. Yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Merkeze bağlı Sancak beldesi Kartal mevkisinde etkili olan sağanak sonrası yamaçtan akan su ve çamur, kara yoluna sürüklendi.
Yol üzerinde biriken çamur ve su nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolda biriken çamur ve suyu temizledi. Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen uluslararası İpekyolu ile çevresi suyla doldu. Bu birikintilerinden dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle hastane kavşağı ve çevresindeki okul bölgelerinde biriken yağmur suyu nedeniyle yolun büyük bölümü suyla kaplandı. Suyun tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.
Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Eyyübiye ilçesinde bir ev su basarken, Karaköprü ilçesinde de bir sitenin istinat duvarı çöktü.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanağın ardından ekipler tıkanan mazgalları açmak için seferber oldu. Yağışlar nedeniyle merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde bir evi su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Tavana kadar dolan sel suları, ekiplerin evin duvarını yıkmasıyla tahliye edildi. Araç sürücüleri suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kentin simge noktalarından Balıklıgöl çevresinde de su seviyesi yükseldi. Yağış sonrası göldeki suyun renginin bulanıklaştığı gözlendi.
İSTİNAT DUVARININ ÇÖKME ANI KAMERDA
Karaköprü ilçesinde ise aşırı yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. Park halindeki araçların üzerine yıkılan duvar hasara yol neden oldu. Duvarın yıkılma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde sel sularına kapılıp, yüzerek mağaraya sığınan 4 çiftçi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Besni ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi. Dikilitaş köyü yakınlarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 36 AL 959 plakalı traktör ile 4 çiftçi, sağanak nedeniyle debisi yükselen dereden geçmek istedi.
Karşıya geçiş yapmak istedikleri esnada sel sularına kapılan traktördeki M.U, H.U, Y.T. ve H.A.U., araçtan atlayıp, kendi imkanlarıyla yüzerek bir mağaraya sığındılar. 4 çiftçinin yardım talebi sonrasında bölgeye UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekipler tarafından 4 kişi kurtarılarak, güvenli bölgeye götürüldü. Çiftçiler, sağlık ekibi tarafından ayakta muayene edildi. 4 çiftçinin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı bildirildi.