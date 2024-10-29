Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü: 29 Ekim kutlamalarından renkli kareler

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Cumhuriyetimiz 101 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta törenlerle kutlanıyor. Başkent Ankara'daki törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. İl ve ilçe merkezlerinde gerçekleşen törenler muhteşem görüntülere sahne oldu. İşte yurttan bayram kareleri: