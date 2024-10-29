Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü: 29 Ekim kutlamalarından renkli kareler

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Cumhuriyetimiz 101 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta törenlerle kutlanıyor. Başkent Ankara'daki törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. İl ve ilçe merkezlerinde gerçekleşen törenler muhteşem görüntülere sahne oldu. İşte yurttan bayram kareleri:
Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de kutlama törenleri düzenlendi. İl genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği etkinlik, mehteran ve halk oyunları gösterilerinin ardından geçit töreniyle sona erdi.
Çorum'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kadeş Barış Meydanı'ndaki törende Jandarma Komando Birliği gösteri yaptı.
Tokat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Kutlamalar kapsamında geçit töreni yapıldı.
Van'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beşyol Meydanı'nda tören düzenlendi. Tören, renkli görüntülere sahne oldu.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kırşehir'de tören düzenlendi. Cacabey Meydanı'ndaki kutlama töreninde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunu ekibi gösteri sundu.
Gaziantep'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törende Jandarma Komando Birliği gösteri yaptı.
Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Törende Sivas İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeli gösteri sundu.
Askerlerin törende gerçekleştirdiği gösteri, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
Muğla'da Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.
Muğla'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Törende Muğla İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu gösteri gerçekleştirdi.
Aksaray'da Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Özcan ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'in katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.
Antalya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Caddesi’nde tören düzenlendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek askeri araç üzerinde vatandaşları selamladı.
Cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Valilik, garnizon komutanlığı, büyükşehir belediye başkanlığı çelengi Atatürk Anıtı'na bırakıldıktan sonra törene katılanlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Törende Vali Hulusi Şahin, Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu, Başkan Muhittin Böcek, tebrikleri kabul etti. Daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri çelengini bıraktı. Törene öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.