Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor! Türk bayrağı uzaydan görüntülendi | Kar yağışı altında Türk bayrağı açtılar

Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor! Türk bayrağı uzaydan görüntülendi | Kar yağışı altında Türk bayrağı açtılarGüncelleme Tarihi:
Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nın karlı zirvesine Cumhuriyet tırmanışı düzenledi. Zirve yürüyüşünde kar ve tipiye tutulan ekip, 2 bin 700 metrede Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 400 rakımındaki oteller bölgesine saat 09.00 sıralarında otobüslerle gelen 245 kişilik ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eski başkanı Alaattin Karaca önderliğinde tırmanışa geçti.
Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nün organizasyonu olan tırmanışa, çeşitli fakültelerde öğrenim gören 245 öğrenci katıldı. Kapalı havada, tek sıra yürüyen grup, bir süre sonra tipiye yakalandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Alaattin Karaca, zirve tırmanışını iptal etti. Katılımcılar, 2 bin 700 metre yükseklikte yürüşü sonlandırdı, Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra inişe geçti.
Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde törenler olduğunu vurgulayan Alaattin Karaca, tırmanışa katılanları tebrik ederek, "Bugün Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü. Öğrencilerle birlikte Cumhuriyet'i kuran kahramanları anmak için Palandöken'in zirvesine tırmanmak istedik. Ancak hava muhalefeti sebebiyle 2 bin 700 metrede yürüyüşü sonlandırdık. Kar yağışının yanında gök gürültüsü ve şimşekler yüzünden oluşabilecek yıldırım riski sebebiyle tırmanışı sonlandırdık. Zirvede planladığımız töreni 2 bin 700 metre rakımda gerçekleştirdik."
'GURURLUYUZ'
Cumhuriyet tırmanışını 21 yıldır geleneksel olarak sürdürdüklerini belirten Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Dağcılık Antrenörü Yunus Emre Karaca da "Atatürk Üniversitesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı zirve tırmanışını her yıl coşku ile kutluyoruz. Bu yıl da tırmanışa 102'nci yıldönümü olması nedeniyle 245 öğrenci katıldı. Palandöken'den tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.
Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Ebubekir Taşkesen ise "Böylesine anlamlı bir günde burada bulunmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Hava şartları ne kadar zor olursa olsun karlı doruklarda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e şan ve şeref dolu Türk bayrağımızı açarak saygı duruşunda bulunduk" dedi.
Yağış altında Palandöken'den inen öğrencilere Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden 3200 Ejder A.Ş. sıcak çorba ikramında bulundu.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.SOLOTÜRK ekibinin Anıtkabir semalarında çeşitli manevralarla yaptığı ve yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşu, başkentliler tarafından ilgiyle izlendi.
İzleyiciler, SOLOTÜRK gösterisini cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.
Trafikte seyreden bazı sürücüler de araçlarını yol kenarına çekerek gösteriyi takip etti.
Anıtkabir ve çevresindeki vatandaşlar gösteriye alkışlarla eşlik etti.
Bolu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102’nci yıl dönümü kutlamalarında, 2’nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlerin marşlarla yaptığı tören yürüyüşü, vatandaşlardan ilgi gördü.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kent Meydanı’nda tören düzenlendi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Garnizon Komutan Vekili Albay Cavit Nartop, törene katılan öğrenciler, vatandaşlar ve askeri birliklerin bayramlarını kutladı. Törende öğrenciler ile Mehteran takımının gösterileri ilgiyle izlendi.
Kıbrıs Barış Harekatı ve PKK terör örgütüne yönelik harekatlarda gösterdikleri başarılar nedeniyle 'Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' bulunan Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndan komandoların sis bombaları eşliğinde yaptığı tören yürüyüşü ise vatandaşların beğenisini topladı. Mavi bereliler, İzzet Baysal Caddesi'ni marşlarıyla inletti.
Duygulanıp, gururlandığı görülen vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla ve alkışlarla komandoların geçişini izledi. Komandolar, yürüyüşün sonunda hep birlikte komando andını okudu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102’nci yıl dönümü dolayısıyla Amanos Dağları'nın 1100 rakımlı bölgesine tırmanan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, burada Türk bayrağını dalgalandırdı.
İslahiye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hasan Şenocak öncülüğündeki ekip, Türk bayrağını ilçeyi kuş bakışı gören Amanos Dağları’nın eteklerindeki 1100 rakımlı Değirmencik zirvesine 4 saatlik tırmanışla taşıyıp, bölgede dalgalandırdı. İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hasan Şenocak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemini vurgulayarak, "Cumhuriyet'imizin 102’nci yıl dönümünde, İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları kulübü olarak Türk bayrağımızı zirvede dalgalandıracak bir etkinlik yaptık. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz” dedi.
Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Asmakayalar Manastırına Türk bayrağı ile Atatürk posteri astı.
Arama kurtarma ekibi Vize ilçesinin Asmakayalar Manastırının dışına iple tırmandı.
Ekip manastıra Türk bayrağı ile Atatürk posteri astı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, 29 Ekim'in sadece bir tarihten ibaret olmadığı belirtildi.
29 Ekim'in bağımsızlığın, özgürlüğün ve çağdaşlığın simgesi olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyetimizin 102. yılına yakışır şekilde, doğanın sert kayalıklarında kararlılıkla yükselen bedenlerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve ideallerine olan sarsılmaz inancımızın da birer yansımasıdır.
Kırklareli AFAD olarak, Cumhuriyetimizin 102. yaşını, Atatürk'ün izinde, dağcılığın disiplinli, cesur ve özverili ruhuyla kutluyoruz. Her adımda daha yükseğe, her hamlede daha güçlüye ulaşma azmiyle; afetlere dirençli bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Dağlara bayrak asmak sadece bir gelenek değil, bu milletin imkansızlıklar içinden doğan kudretinin ifadesidir."
Antalya'da Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında deniz altında ve üstünde Türk bayrağı açıldı. Kutlamalar, dev bayrağı dalgalandırarak karada da devam etti.
Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kapsamında Konyaaltı Sahili'nde bir araya gelen Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü (ANTSAK) üyeleri dalış gerçekleştirdi.
Dalgıçlar, su altında açtıkları Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.
Etkinlik öncesinde kulüp üyeleri, Konyaaltı Sahili'nde hazırlandı. Ardından suya giren dalgıçlar, ellerinde Türk bayrağıyla bir süre dalış yaptı. Bayrak açma anları, su altı kameralarıyla görüntülendi. Katılımcılar sudan karaya Türk bayrağı ile çıkarak saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Sahildeki vatandaşların da katılımıyla 10'uncu Yıl Marşı'nı söyleyen dalgıç ekibi, Cumhuriyet'in 102'nci yılını coşkuyla kutladı.
'YAŞASIN CUMHURİYET'
Etkinliğe katılan dalgıçlardan ANTSAK Yönetim Kurulu üyesi Alim Tuğ, "Her milli bayramda olduğu gibi kulüp üyelerimizle beraber bu bayramda da cumhuriyet coşkusunu içimizde taşıyoruz. Bugün 15 dalgıcımız ve diğer kulüp üyelerimizin katılımıyla bayrak açtık. Yaşasın Cumhuriyetimiz" dedi.
Kulübün diğer Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Yılmaz ise 15 suda 15 karada olmak üzere 30 kişilik ekiple bu etkinliği gerçekleştirdiklerini aktardı. Yılmaz, "Cumhuriyet'in 102'nci yılını coşkuyla, denizde dev bayrak açarak kutluyoruz. Geçmişte bu ülkeyi bize armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet duygularımızı ifade ederek onları anıyoruz. Bize bugünleri armağan eden başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi şükranla anıyorum. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" diye konuştu.
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla, vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından saat 12.00'de ziyarete açıldı.
Anıtkabir girişinde bekleyen her yaştan çok sayıda vatandaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.
Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakan vatandaşlar, ziyaretlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi.
Anıtkabir Komutanlığında görevli askerlerin mozoleye çıkan merdivenlerdeki nöbet değişimi, ziyaretçilerin beğenisini topladı.
"BURADA KUTLAMAK İSTEDİK"
Antalya'dan ailesi ve arkadaşlarıyla Anıtkabir'e gelen 8 yaşındaki Aren Alp Orhan, "Biz buraya Cumhuriyet Bayramı için geldik, ta Antalya'dan buraya geldik ve biz de burada kutlama yapmak istedik." diye konuştu.
Aren'in yaşıtı olan arkadaşları da Anıtkabir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
29 Ekim kutlamaları için Sakarya'dan Ankara'ya gelen 32 yaşındaki Armağan Çetiçoğlu da, "102 yıllık gerçekten elimizde bulunan bu cumhuriyeti yaşatmak bizim gibi genç nesillerin boynunun borcudur diye düşünüyorum." dedi.
Her bayramda Anıtkabir'i ziyaret ettiğini anlatan 17 yaşındaki Yusuf Yıldırım, "Yaşlısı, genci, çocuğu, büyüğü burada birleşiyor ve bu çok güzel bir his bence, her zaman böyle birlik ve beraberlik olmalı." ifadelerini kullandı.
Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nin (JAKEM) eğitimli köpeği 'Nefes'in yaptığı gösteri, ilgiyle izlendi.
Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kompleksi'nde düzenlenen törene; Vali Ali Fidan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende, JAKEM köpeği 'Nefes'in uzman Çavuş İbrahim Uz eşliğinde yaptığı gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 'Nefes', ileri itaat çalışması, eğitmeni ile kalp masajı, ölü taklidi, mekik ve şınav çalışması sergiledi.
Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. F-16'lar Çorum semalarında nefes kesti.
Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlama törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı İbrahim Aşgın, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende Cumhuriyet'in 102. yılında Türk Hava Kuvvetlerine ait üç F-16 uçağı gösterisi büyük alkış aldı.
Halk oyunları ekibi gösterisi, bando ve mehteran ekibinin konseri sonrası kortej geçişiyle bayram kutlamalarının gündüz bölümü sona erdi.
Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıldönümünde Göktürk-1 yer gözlem uydusu tarafından uzaydan görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı, 'Yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız' mesajıyla görüntüyü paylaştı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. ve ASELSAN tarafından MSB'nin ihtiyaçları için tasarlanan Göktürk-1 yer gözlem uydusu, Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağını uzaydan görüntüledi.
Uydu görüntüsü bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılarak, "Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik. Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu görüntüden de anlaşıldığı gibi yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız" denildi.
Aksaray Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografi hazırladı. 550 öğrenci ellerinde bayraklarla bayramı kutladı.
Cumhuriyet İlkokulu’nda okuyan 550 öğrenci ellerinde Türk bayrakları ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografi gösterisi sundu. Öğrencilerinden topluluğu, okul bahçesinde halka yaparak , öğretmenleriyle birlikte coşkuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Öğrencilerin bu görsel şöleni havadan dron ile görüntülendi. Öğrencileri veliler yalnız bırakmadı.
Şırnak’ta Cumhuriyet’in kuruluşunun 102’nci yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Askeri geçit törenine Atak ve Skorsky helikopterleri de katıldı. Gösteri, vatandaşlardan yoğun alkış aldı.
Kutlamalar, Vali Birol Ekici’nin Valilikte tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, törene katılanların bayramını kutladı.
Program, öğrencilerin oratoryo gösterisi, şiirlerin okunması ve bayrak gösterileriyle devam etti. Şırnak sokakları, 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugayı askerleri ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ‘Vatan sana canım feda’ sloganlarıyla yankılandı. Askeri geçit törenine Atak ve Skorsky helikopterleri de katıldı. Gösteri, vatandaşlardan yoğun alkış aldı.
Törende konuşan Vali Birol Ekici, terör örgütleri ve onları kullananların Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasına engel olamayacağını belirterek, "Cumhuriyeti korumak demek bilimde, sanatta, kültürde ve sporda güçlü olmak demektir. Birazdan gökyüzünde bizi selamlamak için uçacak helikopterleri, kendi arabamızı, kendi uçağımızı ve kendi tankımızı yapmaktır. Petrolümüzü çıkarıp kendi vatandaşımızın kullanımına sunmaktır. Geçen yıl bugün 50 bin varilde olurken bugün 80.000 varilde olmaktır, onu 100 bin varile çıkarmaktır. Barajlar yapmaktır. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinin içine girmektir. Bölgede barışın, güvenin ve huzurun teminatı olmaktır. Cumhuriyeti korumak için Şırnaklılar ve milletimiz olarak 40 yıldır teröre karşı mücadele veriyoruz. Cumhuriyetimizin bu bölgede bin yıldır kardeşçe yaşayan insanlarla hiçbir sorun olmamıştır. Bugün terör bitme noktasına gelmiştir. Türk, Kürt, Arap bu coğrafyada kardeşçe et ve tırnak gibi birlikte yaşamaya devam edecektir. Bugün cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyen ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaştığımız zaman artık analarımız ağlamayacak. Kalkınma hamlemiz hız kazanacaktır” dedi.
İzmir'de öğrenciler Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, bando takımı eşliğinde '102'nci Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü' yaptı. İlkokul öğrencilerinin velileriyle birlikte katıldığı yürüyüşe mahalleli de alkışlarla destek verdi.
Necatibey İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, öğrencilere Cumhuriyet sevgisi ve bilinci kazandırmak, mahalleliyle Cumhuriyet coşkusunu yaşamak için Konak ilçesi İnönü Caddesi'nde bir araya geldi. Öğrencilere, Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü bando takımı eşlik etti. '102'nci Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü'ne anaokulundan ilkokula kadar tüm sınıflardan 4 ile 10 yaş aralığında çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.
'ÇOCUKLAR CUMHURİYET RUHUNU HİSSETTİ'
Necatibey İlkokulu Müdürü Aslı Esra Kaplan, yürüyüşle ilgili, "Bu etkinliği 100'üncü yılda da yapmıştık. Bu sene tekrar ettik. Bu yürüyüş hem Bakanlığımız tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' sebebiyle hem velilerle bütünleşmek hem de mahalle halkı ile Cumhuriyet coşkusunu yaşamak ve çocuklarımıza unutulmaz bir anı bırakmak amacıyla yapıldı. Öğrencilerimiz ilgiyle, alkışlarla eşlik ettiler. Çocuklar, Cumhuriyet ruhunu hissetti. Mahalle halkı ve esnaf, çocuklarımızı ve onlara eşlik eden bando takımını görüp, pencerelere çıktı. Okulumuzun resmi geçit törenini gören teyzeler, amcalar gözyaşlarını tutamadı. Öğrenciler ve öğretmenler için gurur verici bir hatıra oldu. Yürüyüşe Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut ve şube müdürleri de katıldı. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Aydın'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstasyon Meydanı'nda tören düzenlendi.
Kayseri'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalarda; Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterdeki komandoların 'üzüm salkımı' gösterisi ilgiyle izlendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle kutlandı. Törene; Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadir Can Kottaş, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkulu bir kutlama yaptıklarını belirten Vali Gökmen Çiçek, "Biz tarihi zaferlerle, kahramanlıklarla dolu bir milletin evlatlarıyız. Bizler milletçe çok zaferler gördük. Öyle günler geldi ki; hüzünler, acılar da gördük. Bu coğrafyada Metehan'ın disiplini, Alpaslan'ın cesareti, Fatih'in inancı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kararlılığıyla dimdik ayaktayız. Bizim tarihimizde utanılacak, başımızı yere eğecek tek bir an, tek bir sahne tek bir olay yoktur. Biz ecdadımızla gurur duyan, alnı dik gezen bir milletiz" dedi.
GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE GEÇİT TÖRENİ
Vali Çiçek'in konuşmalarının ardından öğrenciler, halk oyunları gösterileri yaparak, şiirler okudu. Törende çeşitli dallarda başarı elde eden milli sporculara ödülleri verildi. Tören, askeri birlikler, emniyet personeli, diğer güvenlik ve kolluk güçlerine ait personel ve araçlarından oluşan geçit töreni ile sona erdi.
JANDARMA SELAMLAMA UÇUŞU YAPTI
Tören sonunda ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı uçuş gösteri timi, 'üzüm salkımı' gösterisi yaptı. Ankara'dan gelen özel ekibin Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı selamlama uçuşu, kutlamalara gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.