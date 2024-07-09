Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

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AK Parti Antalya Milletvekili ve NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu şunları söyledi:
Herkes Ukrayna diyor, Ukrayna savaşının tabi ki durması gerekiyor. Terör de aynı şekilde. Ukrayna savaşının NATO gündeminde olması doğaldır. Bugünkü toplantıda gördük ki Gazze'deki katliama kimse sesini çıkarmıyor. Temennide de bulunmuyor. 32 üyeden 2 üye dile getirdi. Biri İspanya Meclis Başkanı diğeri bizim Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş. Katıldığımız tüm toplantılarda terörle mücadelenin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ediyoruz. İki konu müttefikler önemli arasında. Ortak mücadele. İkinci konu terörle mücadele kararları Madrid zirvesinde alındı. Maalesef Türkiye gibi bir müttefik ülkeye savunma sanayide uygulanan kısıtlamalar var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Andrews Askeri Hava Üssü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a geldi.
İKİLİ GÖRÜŞMELER DE YAPACAK
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, bugün NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.