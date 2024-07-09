Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Çavuşoğlu CNN Türk'e konuştu: İki konu müttefikler arasında önemli

AK Parti Antalya Milletvekili ve NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

Herkes Ukrayna diyor, Ukrayna savaşının tabi ki durması gerekiyor. Terör de aynı şekilde. Ukrayna savaşının NATO gündeminde olması doğaldır. Bugünkü toplantıda gördük ki Gazze'deki katliama kimse sesini çıkarmıyor. Temennide de bulunmuyor. 32 üyeden 2 üye dile getirdi. Biri İspanya Meclis Başkanı diğeri bizim Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş. Katıldığımız tüm toplantılarda terörle mücadelenin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ediyoruz. İki konu müttefikler önemli arasında. Ortak mücadele. İkinci konu terörle mücadele kararları Madrid zirvesinde alındı. Maalesef Türkiye gibi bir müttefik ülkeye savunma sanayide uygulanan kısıtlamalar var.