Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: 49 ilde sarı kodlu alarm | Caddeler göle döndü, dereler taştı, okullar tatil edildi

Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: 49 ilde sarı kodlu alarm | Caddeler göle döndü, dereler taştı, okullar tatil edildiGüncelleme Tarihi:
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı verildi.
Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Erzurum, Çanakkale, Adıyaman çevreleri, Balıkesir, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin güneyi, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevreleri, Kayseri'nin güneyinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgârın; Güney Ege, Akdeniz’de, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat), Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli fırtına (50-80, yer yer 90 km/saat), Trabzon ve Rize'nin yükseklerinde yer yer 100 km/saat üzeri esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Erzurum, Çanakkale, Adıyaman çevreleri, Balıkesir, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin güneyi, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevreleri, Kayseri'nin güneyinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı verilen iller; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Osmaniye
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yeni Foça bölgesinde gece başlayan şiddetli sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şavklı Dere ve Sıcak Dere'nin taşması sonucu sahil şeridi, pazaryeri ve iç mahalle sokakları sular altında kaldı.
Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışla birlikte dere yataklarından taşan çamurlu sular yerleşim yerlerine yayıldı.
İç kesimlerdeki cadde ve sokaklar derelerden gelen çamurlu sularla kaplanırken, sahil şeridinde ve mahalle aralarında park halindeki bazı araçlar su içinde kaldı. Sahil bandındaki dükkanları ve evlerin zemin katlarını su bastı.
Yağışın halen devam ettiği bölgede sahil yolu ve mahalle aralarındaki sokaklarda su seviyesi yükseliyor. Park halindeki çok sayıda araç su içinde kalırken, Yağışın halen devam ettiği Bölgedeki taşkın ve su baskınları etkisini sürdürüyor.
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikle ilerlemekte zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısının ardından dün gece saatlerinde kentte sağanak yağış etkili oldu. Kentte bugün de sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Kentin merkez ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte bulunan araç ve motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle Dim ve Oba çayları çevresindeki piknik alanları, avokado ve portakal bahçeleri, at çiftliği ile bazı evlerin giriş katları sular altında kaldı.
Sağanak, Dim ve Oba çaylarında su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Bu nedenle çayların etrafındaki piknik alanları, avokado ve portakal bahçeleri, at çiftliği ile bazı evlerin giriş katları sular altında kaldı.
Yağış nedeniyle Çıplaklı Mahallesi'nde bir apartmanın açık otoparkındaki istinat duvarı çöktü, park halindeki otomobil çökme sonucu oluşan çukurda asılı kaldı.
İlçenin farklı bölgelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler ulaşımda zorluk yaşadı.
İlçede bugün de sürmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Alanya Kaymakamlığı koordinesinde kriz masası oluşturuldu.
Dim ve Oba çaylarında incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı açıklamada, yağışların ilçede kritik seviyelere geldiğini söyledi.
Tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Öztürk, "Dim Barajı'nın doluluk seviyesi kritik eşiğe geldi. Hem barajı hem de dere yataklarını anlık takip ediyoruz. Heyelan riskine karşı ekiplerimiz teyakkuzda. Jandarma ve emniyet ekipleri de olumsuz durumlarda gerekli desteği vermek için hazır." dedi.
Öztürk, yağışın sabah saatlerinde tekrar başlayacağını ve akşam saatlerine kadar etkili olacağını sözlerine ekledi.
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.
Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle bazı yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Belediye ve itfaiye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.
Etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Belediye ve itfaiye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.
Cemalpaşa Mahallesi'nde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan sokak ise belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Antalya'nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde etkili olmasını beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer kaymakamlıklarının yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre ilçelerde devam eden ve etkisini artırması beklenen şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtına şeklindeki olumsuz hava koşullarının risk oluşturduğu belirtildi.
Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların göz önünde bulundurulduğu kaydedilen açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı aktarıldı.