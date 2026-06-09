CHP'de grup toplantısı krizi! 13:30'da kim konuşacak?

'ÖZEL'E YAKIN İSİMLER GRUP TOPLANTISI SALONUNA GELMEYE BAŞLADI'

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür Demirkıran, Meclis önünden son detayları aktardı:

"Saatler 13:30'u gösterdiğinde neler olacak? Bu sorunun yanıtı hala net değil. Meclis'teki şu anki atmosferi aktaracak olursak, Özgür Özel'e yakın vekiller grup toplantı salonuna giriş yaptılar. Hatta bu saatten salonu doldurmaya başladılar. Edinilen bilgilere göre de Kılıçdaroğlu'nun gelmesi halinde salona alınmama ihtimali yüksek. Bu yönde bir düşünce var. Bu nedenle de şimdiden Özgür Özel'e yakın isimler grup salonunda ve bekleyişini sürdürüyor. Sabah saatlerinde gelmeye başladılar. Sabah 8'den bu yana vekiller burada.

Bir diğer yandan da Meclis'in kapılarında ziyaretçiler de girmek için bekliyor. Bu nedenle Meclis'te CHP grubu için oldukça kalabalık olması bekleniyor. Bir gerginlik olur mu? Bu da merak konusu.

Belirttiğimiz gibi Özel'e yakın isimler grup toplantısı salonuna şimdiden giriş yaptılar. Bu nedenle de Özgür Özel'in girişi daha kolay olacak gibi görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun girişini engellemeye yönelik bazı hamleler olabileceği belirtiliyor."