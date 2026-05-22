CHP için mutlak butlan kararı | Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ne yapacak? Kurultay ne zaman? '1 seneye kadar uzatabilir'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği geleneksel bayramlaşma törenini iptal ederek yargının verdiği mutlak butlan kararına karşı basın açıklaması yapacağını duyurdu.
Bu kapsamda CHP İzmir İl Başkanlığı, daha önce 22 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te yapılacağını duyurduğu geleneksel bayramlaşma programını iptal ettiğini bildirdi. İl başkanlığından yapılan yeni bilgilendirmede, bayramlaşma yerine saat 18.30'da il binası önünde parti örgütleri, belediye başkanları ve İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin katılımıyla bir buluşma gerçekleştirileceği kaydedildi.
CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan CHP Genel Merkezi önündeki durumu anlattı:
Merkez önündeki sükunet sürüyor. Bulunduğumuz noktada dün yoğun bir kalabalık vardı. Binanın üzerine bir Özgür Özel posteri asıldı, o hala duruyor. Genel Merkez'in etrafında polis ekipleri tedbirler aldı.
Hukukçu Kadriye Güçlü Sakarya CNN Türk canlı yayınında konuştu. Kararın hukuki sonuçlarını açıklayan Sakarya, mahkemenin en radikal seçeneği uygulayarak kurultayda alınan kararları tamamen "yok hükmünde" saydığını ifade etti.
Davanın başından beri masada olan olasılıklarını aktaran Sakarya, süreci şu sözlerle değerlendirdi;
"Bu davanın açıldığı günden beri 3 ihtimal vardı. Biri tamamen reddedilmesi, bir tanesi mutlak butlan kararı, biri de nispi mutlak butlan kararı olacaktı. Nisbi mutlak butlan kararı verme ihtimali de yüksekti mahkemenin. Eğer nisbi mutlak butlan kararı verseydi, butlan demek yok hükmünde demek, nisbide bir kısmı yok olurken mutlak da tamamen yok olur. Eğer nisbi karar verseydi sadece kongre iptal edilip yeniden kongreye geçilecekti.
Mahkeme 3 Kasım'da alınan kararlar geçerli olacak, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde alınan kararlar geçersiz olacak dedi. Dolayısıyla bu kurultayda da Özgür Özel ve arkadaşları göreve geldikleri için onların yapmış oldukları tüm işlemlerin iptaline karar verildi. Yani bu ne demek; genel merkeze alınacak olan bir şişe sudan başlayın atanan başkan yardımcısına kadar, yani en düşük bir yetkiden en yüksek göreve kadar aradaki tüm görevler iptal edilmiş oldu. Hatta Özgür Özel'in eski başkan bile anılması şu an için hukuken uygun değil. Çünkü mahkeme dedi ki yok hükmünde.
KURULTAY NE ZAMAN YAPILABİLİR?
Yargıtay'da da karar için bir inceleme gerçekleştirilecek. Bundan sonraki atılacak adımlar için CHP ne yapacak. Mesela Kılıçdaroğlu hemen bir genel kurultay tarihi koyabileceği gibi, mesela 3 gün sonra 5 gün sonra genel kurul tarihi koyabileceği gibi, ben bunu 1 sene sonra koyuyorum deme hakkına da sahip. Mahkeme Kılıçdaroğlu'nun göreve getirilmesine karar verdi. Ama orada bir seçimlik hakkı da vardı Kılıçdaroğlu 'hayır ben bu göreve gelmeyeceğim, böyle bir mahkeme kararını kabul etmiyorum, CHP'ye mahkeme kararıyla gelmek istemiyorum' diyebilirdi. O durumda da geçici bir kayyum atanmış olacaktı. Tabii onu da yine mahkeme CHP'nin içinden seçecekti. Ama Kılıçdaroğlu'nun önceki söylemlerine baktığımızda da 'ben partimi kayyumların eline bırakmam' demişti.
KOLLUK KUVVETLERİ ZORLA ÇIKARABİLİR
Dün akşam Özgür Özel dedi ki biz itirazımızı zaten yaptık. Mahkeme kararını verdiği andan geçerli oldu. Bugün itibari ile CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Yargıtay değerlendirmesi ister 5 yıl sürsün, Yargıtay isterse kararı değiştirsin şu an Genel Başkan Kılıçdaroğlu.
"Kendimizi zincirleriz" diyor milletvekilleri, "burayı bırakmayız" diyorlar. Bu çok da mümkün değil. Çünkü Gürsel Tekin'in göreve gelmesindeki durum gibi kolluk kuvvetleri parti merkezine girip oradaki şahısları her kim olursa olsun çıkarma yetkisine sahip."
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çukurambar semtinde yer alan evinin önünde gazetecilerin beklediği görüldü. Konutun girişindeki caddede çevik kuvvet ekipleri bekliyor. Kılıçdaroğlu henüz görüntü vermedi. Selvi Kılıçdaroğlu, evinin penceresinden bakarken görüntülendi.
Yaklaşık 15 dakikalık görüşmenin ardından Özdağ, Özel ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Türk demokrasisinin "ağır bir krizden geçtiğini" savunan Özdağ, "Bu mevcut süreçte de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar bir anayasal kurum olarak, yüksek mahkeme olarak ortadayken, herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek, demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir." ifadelerini kullandı.
Özdağ, devleti ve demokrasiyi savunmak için CHP Genel Merkezi'nde olduklarını belirtti.
"Keşke hiç böyle bir karar alınmasaydı." diyen Özdağ, Özgür Özel'e ithafen, "Sayın Genel Başkanım, size ve arkadaşlarınıza içtenlikle demokrasi ve hukuk mücadelenizde başarılar dilerim. Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz." diye konuştu.
Özgür Özel de Özdağ'a genel merkeze gerçekleştirdiği "dayanışma ziyareti" için teşekkürlerini iletti.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar, bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır." dedi.
Kılıçdaroğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada verilen karara yönelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar, bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün, sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün, kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci 'keşkelerle' değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız.
Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız."
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada, "davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmüne ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesince 24 Ekim 2025'te verdiği kararla ilgili istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı.
Buna göre, esas dava ile birleşmesine karar verilen dosyalar yönünden yapılan istinaf başvurularının kabulü ile Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin ilgili kararının kaldırılmasına karar verildi.
Daire, mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal kararı dolayısıyla bu tarihten sonra parti bünyesinde gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararların da hükümsüz kaldığına karar verdi.
Kararda, "Olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali" nedeniyle "4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay'dan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine" karar verdi.
Ayrıca, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmetti.
Dairenin kararında şu ifadelere yer verildi:
"Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının, gereği için Yüksek Seçim Kuruluna, Ankara İl Seçim Kuruluna, Çankaya 4. İlçe Seçim Kuruluna ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir."
Daire, 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı "oy birliğiyle" aldı.