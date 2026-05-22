CHP için mutlak butlan kararı | Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ne yapacak? Kurultay ne zaman? '1 seneye kadar uzatabilir'

'3 ihtimal vardı, mahkeme mutlak butlan dedi'

Hukukçu Kadriye Güçlü Sakarya CNN Türk canlı yayınında konuştu. Kararın hukuki sonuçlarını açıklayan Sakarya, mahkemenin en radikal seçeneği uygulayarak kurultayda alınan kararları tamamen "yok hükmünde" saydığını ifade etti.

Davanın başından beri masada olan olasılıklarını aktaran Sakarya, süreci şu sözlerle değerlendirdi;

"Bu davanın açıldığı günden beri 3 ihtimal vardı. Biri tamamen reddedilmesi, bir tanesi mutlak butlan kararı, biri de nispi mutlak butlan kararı olacaktı. Nisbi mutlak butlan kararı verme ihtimali de yüksekti mahkemenin. Eğer nisbi mutlak butlan kararı verseydi, butlan demek yok hükmünde demek, nisbide bir kısmı yok olurken mutlak da tamamen yok olur. Eğer nisbi karar verseydi sadece kongre iptal edilip yeniden kongreye geçilecekti.

Mahkeme 3 Kasım'da alınan kararlar geçerli olacak, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde alınan kararlar geçersiz olacak dedi. Dolayısıyla bu kurultayda da Özgür Özel ve arkadaşları göreve geldikleri için onların yapmış oldukları tüm işlemlerin iptaline karar verildi. Yani bu ne demek; genel merkeze alınacak olan bir şişe sudan başlayın atanan başkan yardımcısına kadar, yani en düşük bir yetkiden en yüksek göreve kadar aradaki tüm görevler iptal edilmiş oldu. Hatta Özgür Özel'in eski başkan bile anılması şu an için hukuken uygun değil. Çünkü mahkeme dedi ki yok hükmünde.

KURULTAY NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Yargıtay'da da karar için bir inceleme gerçekleştirilecek. Bundan sonraki atılacak adımlar için CHP ne yapacak. Mesela Kılıçdaroğlu hemen bir genel kurultay tarihi koyabileceği gibi, mesela 3 gün sonra 5 gün sonra genel kurul tarihi koyabileceği gibi, ben bunu 1 sene sonra koyuyorum deme hakkına da sahip. Mahkeme Kılıçdaroğlu'nun göreve getirilmesine karar verdi. Ama orada bir seçimlik hakkı da vardı Kılıçdaroğlu 'hayır ben bu göreve gelmeyeceğim, böyle bir mahkeme kararını kabul etmiyorum, CHP'ye mahkeme kararıyla gelmek istemiyorum' diyebilirdi. O durumda da geçici bir kayyum atanmış olacaktı. Tabii onu da yine mahkeme CHP'nin içinden seçecekti. Ama Kılıçdaroğlu'nun önceki söylemlerine baktığımızda da 'ben partimi kayyumların eline bırakmam' demişti.

KOLLUK KUVVETLERİ ZORLA ÇIKARABİLİR



Dün akşam Özgür Özel dedi ki biz itirazımızı zaten yaptık. Mahkeme kararını verdiği andan geçerli oldu. Bugün itibari ile CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Yargıtay değerlendirmesi ister 5 yıl sürsün, Yargıtay isterse kararı değiştirsin şu an Genel Başkan Kılıçdaroğlu.



"Kendimizi zincirleriz" diyor milletvekilleri, "burayı bırakmayız" diyorlar. Bu çok da mümkün değil. Çünkü Gürsel Tekin'in göreve gelmesindeki durum gibi kolluk kuvvetleri parti merkezine girip oradaki şahısları her kim olursa olsun çıkarma yetkisine sahip."